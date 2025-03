A alimentação é um dos pilares da saúde, e pequenas escolhas alimentares no dia a dia fazem toda a diferença. Os ovos, por exemplo, são ricos em nutrientes indispensáveis para o bem-estar da mulher, auxiliando na regulação do metabolismo e na manutenção da vitalidade.

“O ovo contém proteínas de excelente qualidade, vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e do complexo B, além de minerais como selênio, ferro e zinco. Esses nutrientes desempenham papéis importantes na manutenção da saúde óssea, prevenção da anemia e equilíbrio metabólico, tornando o ovo um grande aliado das mulheres em todas as idades”, afirma a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil.

A seguir, confira 4 benefícios do ovo para a saúde da mulher!

1. Ciclo menstrual: aliado do equilíbrio hormonal e bem-estar

Durante o período pré-menstrual, muitas mulheres experimentam alterações de humor, retenção de líquidos e desejo por doces. O consumo de ovo pode auxiliar no equilíbrio desses sintomas. “Nutrientes como triptofano, vitamina B6, ácido fólico, B12, zinco e magnésio presentes no ovo contribuem com a produção de serotonina, neurotransmissor que regula o humor, o sono e o apetite”, explica Lúcia Endriukaite.

2. Gestação: desenvolvimento saudável para o bebê e a mãe

Na gravidez, a nutrição adequada é fundamental para o desenvolvimento do feto. “O ovo contém ácido fólico, vitamina B12 e colina, elementos-chave para o fechamento do tubo neural e para a saúde cerebral do feto”, destaca Lúcia Endriukaite. Além disso, suas proteínas auxiliam no crescimento fetal e na manutenção da saúde da gestante.

O ovo contém vitamina D e proteínas que ajudam na prevenção da osteoporose e na manutenção da massa muscular (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Menopausa e saúde óssea: prevenção da osteoporose

Com a chegada da menopausa, a saúde óssea se torna uma preocupação, pois a redução dos hormônios femininos pode levar à perda de densidade óssea. O ovo contém vitamina D, essencial para a absorção de cálcio e prevenção da osteoporose. “A vitamina D, presente no ovo, associada às vitaminas A e K, fortalece os ossos e reduz o risco de fraturas”, acrescenta Lúcia Endriukaite. Além disso, as proteínas auxiliam na manutenção da massa muscular, fator crucial para evitar quedas e fragilidade óssea.

4. Beleza da pele e cabelos: nutrientes essenciais para a regeneração celular

Os nutrientes do ovo vão além da saúde física, também impactam a estética. “A biotina, ferro e aminoácidos como glicina, tirosina e cisteína presentes no ovo são fundamentais para a saúde da pele, cabelos e unhas. Esses componentes promovem brilho, resistência e elasticidade, auxiliando na regeneração celular”, explica a nutricionista.

Dicas para incluir o ovo na alimentação

Para obter todos esses benefícios, a inclusão estratégica do ovo na dieta pode ser uma ótima escolha. Segundo Lúcia Endriukaite, o consumo no café da manhã ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue e fornece energia ao longo do dia. “Uma excelente opção é começar o dia com ovos mexidos ou cozidos, reduzindo a ingestão de carboidratos e controlando a glicemia. Outra dica é consumir ovos à tarde, pois ajudam a manter a saciedade até o jantar”, recomenda.

Por João Pedro Costa