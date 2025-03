8 vitaminas proteicas para melhorar o resultado do treino

Vitamina de açaí com banana e whey protein (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As vitaminas proteicas podem ser grandes aliadas para quem busca melhores resultados na academia, pois fornecem proteínas de rápida absorção, essenciais para a recuperação muscular. Durante o treino, os músculos sofrem microlesões que precisam ser reparadas para crescerem e se fortalecerem, e a proteína é um dos principais nutrientes nesse processo. Além disso, essas bebidas ajudam a aumentar a saciedade, prevenindo o consumo excessivo de calorias e auxiliando no controle do peso.

A seguir, confira 8 receitas de vitaminas proteicas repletas de sabor para você inserir na sua dieta!

Vitamina de açaí com banana e whey protein

Ingredientes

1 scoop de whey protein sabor baunilha

200 g de polpa de açaí

1 banana descascada e cortada em rodelas

100 ml de leite de soja

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o leite e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o whey protein e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com maçã-verde

Ingredientes

1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos

sem sementes e cortada em cubos 200 ml de leite integral

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 banana descascada e cortada em rodelas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá leite integral gelado

1 xícara de chá suco de laranja

Polpa de 1 mamão cortada em cubos

2 colheres de sopa de aveia em flocos

2 colheres de sopa de semente de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o farelo de aveia e as sementes de linhaça, e bata até ficar homogêneo. Junte a aveia e a linhaça e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de manga com whey protein (Imagem: denio109 | Shutterstock)

Vitamina de manga com whey protein

Ingredientes

28 g de whey protein sabor baunilha

2 colheres de sopa de leite de coco

1 manga descascada e cortada em cubos

1 colher de sopa de coco ralado fresco

fresco 350 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o whey protein e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione a manga e o coco ralado e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de abacaxi com whey protein

Ingredientes

28 g de whey protein sabor baunilha

200 ml de leite integral gelado

2 fatias de abacaxi congeladas e cortadas em cubos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com aveia (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Vitamina de morango com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de morangos cortados em rodelas

250 ml de leite integral gelado

3 colheres de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Vitamina de abacate com kiwi

Ingredientes

Polpa de 1/2 abacate

1 kiwi descascado picado

200 ml leite de coco

1 scoop de whey sabor baunilha

1 colher de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina melancia com morango

Ingredientes

1 fatia de melancia sem sementes e picada

sem sementes e picada 5 morangos picados

200 ml de leite de coco

1 scoop de whey protein sabor morango

1 colher de sopa de semente de chia

Modo de preparo

No liquidificador, bata a melancia, o morango, o leite de coco e o whey protein até obter uma mistura homogênea. Adicione a semente de chia e bata para incorporar. Sirva em seguida.