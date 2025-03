9 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular

A chia é uma semente pequena, originária da América Central. Cultivada em diversas partes do mundo, ela é conhecida por ser uma excelente fonte de nutrientes e oferece diversos benefícios para a saúde, como melhorar a imunidade e o funcionamento do cérebro e fornecer proteínas para os músculos.

A semente também auxilia no controle da saciedade, contribui para a saúde do coração, regula o açúcar no sangue e favorece o ganho de massa muscular. Além disso, é fácil de encontrar e pode ser incluída em diversos preparos. A seguir, confira algumas receitas para aproveitar os seus benefícios!

Pudim de chia com banana

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de mel

Nozes e banana descascada e picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia, o leite de amêndoas, a essência de baunilha e o mel e misture bem. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas, isso permitirá que as sementes de chia absorvam o líquido e formem um pudim. Após o tempo de repouso, retire o pudim da geladeira e misture para garantir que a consistência esteja uniforme. Distribua em recipientes individuais, cubra com a banana e as nozes. Sirva em seguida.

Pão de batata-doce

Ingredientes

300 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, os polvilhos, a cúrcuma, as sementes de chia, o azeite de oliva e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Crepe fit

Ingredientes

Massa

2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de sopa de semente de chia triturada

1 pitada de sal

Recheio

100 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um prato, coloque os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e a chia e misture. Acrescente o queijo cottage e o sal e mexa até obter uma textura cremosa. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e espalhe. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o peito de frango, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha o recheio sobre as panquecas e dobre. Sirva em seguida.

Panqueca de banana, aveia e chia (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Panqueca de banana, aveia e chia

Ingredientes

2 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de sementes de chia

1 ovo

1 banana descascada e amassada

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e a banana e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o farelo de aveia e as sementes de chia e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela, espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Bolo de fubá com chia

Ingredientes

500 g de fubá dissolvido em água

375 g de açúcar mascavo

125 g de óleo de linhaça

400 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de chá de sementes de erva-doce

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de linhaça para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o fubá, o açúcar mascavo, o óleo de linhaça, o leite de coco, as sementes de chia e as sementes de erva-doce e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e espere esfriar. Acrescente os ovos e o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de linhaça e polvilhe com fubá. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Mingau de chia, nozes e uva-passa

Ingredientes

1 xícara de chá de leite de soja

1 xícara de chá de sementes de chia

1 colher de sopa de canela em pó

2 colheres de sopa de uva-passa

1 colher de sopa de nozes torradas

1 colher de sopa de avelã torrada

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de soja, a canela em pó e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia e as uvas-passas e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente as nozes e a avelã e misture. Sirva em seguida.

Smoothie de chia com banana (Imagem: denira | Shutterstock)

Smoothie de chia com banana

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de leite de amêndoas gelado

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência suave e cremosa. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Creme de legumes com chia

Ingredientes

2 batatas descascadas e picadas

descascadas e picadas 1 pepino descascado e picado

1 colher de sopa de sementes de chia

1 l de caldo de legumes

1 dente de alho descascado e picado

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as batatas e o pepino e refogue por 5 minutos. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme liso e disponha novamente na panela. Coloque as sementes de chia e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Biscoito de chia com mel e aveia

Ingredientes

1/2 xícara de chá de sementes de chia

1 xícara de chá de flocos de aveia

1/2 colher de chá de mel

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1/2 de colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia, os flocos de aveia, a farinha de amêndoas, a canela em pó e o sal e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o mel, o óleo de coco derretido, o ovo e a essência de baunilha e mexa até obter uma consistência homogênea. Despeje os ingredientes líquidos sobre os secos e misture até obter uma massa lisa.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de bolinhas e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar as laterais dos biscoitos. Sirva em seguida.