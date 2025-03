Saiba como reproduzir os penteados de tapete vermelho?

Margaret Qualley comparece à 97ª edição do Oscar - (crédito: Savion Washington /Getty Images via AFP)

Item do look de gala, os penteados foram um espetáculo à parte entre as celebridades que desfilaram no tapete vermelho do Oscar 2025. Segundo Léo Strong, cabeleireiro e maquiador do salão Pelle Capelli, os destaques da festa deste ano agradam tanto aqueles que buscam se inspirar em penteados mais casuais quanto aqueles que desejam ousar, sem deixar de lado a sofisticação. Muitos deles podem, inclusive, servir de inspiração para as meras mortais.

"O estilo 'half-up, half-down', com ondas suaves, traz uma vibe descontraída, mas ainda superchique. O cabelo liso e superpolido, com risca central e pontas bem definidas, destaca-se com com uma pegada mais clean e dramática. Já um coque alto superestruturado, como o de Mikey Madison, com fios bem puxados e acabamento impecável, traz um ar de poder e sofisticação", destaca o especialista.

Mickey Madison é uma das indicadas ao Oscar 2025 na categoria Melhor Atriz (foto: Reprodução/Instagram/@officialmikeymadison_)

Durante as temporadas, as tendências evoluem, mas uma coisa não muda: os penteados continuam sempre muito bem finalizados. Para Alan Vivian, cabeleireiro e embaixador da marca Karina, sempre há uma mudança durante os anos, mas o polimento no cabelo permanece.

"Passamos pela era das 'clean girls' e, agora, estamos entrando em uma fase de mais volume nos cabelos. Esse volume sempre vem acompanhado de um toque de polimento, que conseguimos, principalmente, com o uso de sprays e mousses de modelagem. Um exemplo disso é a cantora Chappell Roan, que aposta em cabelos bastante volumosos, mas, nas últimas semanas, temos visto sua raiz mais polida e o volume ganhando um formato controlado", explica.

Esse estilo combina tanto com evento mais formal quanto casual (foto: Reprodução/ Pinterest)

Preparo

Para quem deseja reproduzir os penteados, a preparação é a parte mais importante de todo o processo. "Os principais cuidados antes de um penteado incluem uma boa higienização e o uso de um condicionador mais leve, para evitar que o cabelo fique pesado. Em seguida, é importante escolher os finalizadores de acordo com o efeito desejado. Para um visual mais liso e solto, o ideal é optar por um spray de brilho. Já para penteados mais modelados, como babyliss ou estilos com mais volume, o mousse é um grande aliado", ensina Alan Vivian.

Como fazer em casa?

A Revista escolheu três estilos de penteado que, além de serem tendências entre as famosas, podem ser facilmente recriados em casa, com algumas técnicas e produtos apropriados.

Coque alto

Um dos grandes destaques da noite, o coque volumoso e alto foi aposta de Ariana Grande, Elle Fanning, Margaret Qualley e Felicity Jones.

1 - Com um pente, divida o cabelo ao meio, desde a raiz no topo da cabeça, e prenda-o em um rabo de cavalo com um elástico de cabelo que dê sustentação.

2 - Use o acessório de cabelo em forma rosquinha, preenchendo com os fios ao redor, ou enrole os fios em volta da base do rabo de cavalo para criar volume.

3 - Fixe com grampos e finalize com spray fixador para manter a estrutura firme. Caso deseje, adicione acessórios como presilhas, tiaras ou detalhes brilhantes para um maior toque de sofisticação.

Ariana Grande, de Wicked, investiu em um coque alto (foto: Robyn Beck / AFP)

Cabelo solto com pontas onduladas

Os fios soltos e ondulados, inspirados no estilo Old Hollywood, foram a escolha de Lily-Rose Deep e Demi Moore.

1 - Com os fios limpos, aplique um protetor térmico.

2 - Seque o cabelo com um secador e utilize um babyliss para modelar os fios, focando no comprimento e nas pontas.

3 - Finalize com spray fixador para garantir que as ondas durem a noite toda.

HOLLYWOOD, CALIFÓRNIA - 02 DE MARÇO: Demi Moore comparece ao 97º Oscar Anual no Dolby Theatre em 2 de março de 2025 em Hollywood, Califórnia. Emma McIntyre/Getty Images/AFP (Foto de Emma McIntyre/AFP) (foto: Getty Images via AFP)

Risca lateral

O cabelo solto e repartido lateralmente foi a escolha das estrelas Fernanda Torres, Bruna Marquezine, Selena Gomez e Penélope Cruz.

1 - Com os fios limpos, trace uma linha lateral desde a raiz do cabelo no topo da cabeça.

2 - Escolha a maneira de modelar os fios: para o estilo liso, seque os fios com um secador e passe a chapinha para que fiquem completamente lisos. Para o cabelo ondulado, use um babyliss para criar as ondas desejadas. Não se esqueça do protetor térmico.

3 - Independentemente do estilo escolhido, seja liso, seja com ondas, finalize com um óleo capilar para um brilho extra.

Fernada Torres participou da cerimônia com um estilo despojado e sofisticado (foto: Reprodução/ AFP)

Para durar mais

De acordo com Léo Strong, manter o penteado impecável durante um tempo exige algumas técnicas específicas, começando por uma boa preparação. O protetor térmico, antes de utilizar fontes de calor é imprescindível, e acessórios e grampos estruturam melhor o penteado. "Para garantir que o penteado dure, aposte em um bom spray de fixação, mas cuidado para não exagerar. O truque é usar um fixador de longa duração, mas que seja flexível, para que o cabelo não fique rígido. Para quem quer apostar em cachos ou ondas, o ideal é usar um babyliss de qualidade e segurar cada mecha por cerca de 10 a 15 segundos, apenas, deixe ele esfriar antes de passar o dedo ou escova, assim o formato vai durar mais", sugere.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte