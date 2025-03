7 benefícios do jiló para a saúde e como consumi-lo

O jiló, produzido amplamente no Brasil, é conhecido por sua aparência arredondada, relativamente comprida e coloração verde-escura. Ele tem uma polpa macia, pequenas sementes e, apesar do sabor levemente amargo, serve de base para o preparo de diversas receitas. Esses pratos, quando combinados com ingredientes saudáveis e hábitos equilibrados, favorecem a saúde do corpo, pois o alimento é rico em fibras, minerais e vitaminas essenciais para o organismo.

A seguir, entenda melhor os benefícios do jiló e veja maneiras de incluí-lo na sua alimentação!

1. Auxilia no processo de emagrecimento

Por ser rico em água, fibras e baixo valor calórico, o jiló auxilia no emagrecimento. A água e as fibras do alimento ajudam a prolongar a sensação de saciedade, evitando o consumo excessivo de alimentos. No entanto, para oferecer esses resultados, é necessária uma rotina saudável com a prática regular de exercícios físicos e uma dieta equilibrada.

2. Combate o mau hálito

O sabor amargo do jiló pode até ser um ponto negativo para alguns, mas ele é essencial para combater o mau hálito. Isso porque essa característica do alimento estimula as glândulas salivares (estruturas que produzem a saliva). Essa saliva extra tem uma poderosa capacidade bactericida, que ajuda a manter o hálito fresco e sem mau cheiro.

3. Ajuda a prevenir a anemia

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que 30% da população global é anêmica, principalmente crianças de 2 anos e mulheres adultas. O jiló, por ser uma boa fonte de ferro, é ideal para auxiliar no tratamento da doença. O alimento, além de fornecer esse mineral essencial para a produção de hemoglobina, também contém vitamina C, que potencializa a absorção do ferro pelo organismo.

4. Estimula a saúde do intestino

Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g de jiló contém 5,7 g de fibras. Esse valor é essencial para a saúde do intestino, uma vez que esse tipo de carboidrato melhora os movimentos naturais do aparelho intestinal e aumentam o volume de fezes, facilitando a evacuação. Outro benefício é que as fibras estimulam a secreção dos sucos gástricos, contribuindo para uma melhor digestão dos alimentos.

As fibras presentes no jiló auxiliam no controle do açúcar no sangue (Imagem: urfin | Shutterstock)

5. Regula os níveis de açúcar no sangue

Além de favorecer as funções do intestino, as fibras presentes no jiló também auxiliam no controle do açúcar no sangue. Isso acontece porque elas retardam a absorção dos carboidratos, prevenindo picos de glicose. O alimento também possui baixo índice glicêmico, o que significa que seu consumo não provoca grandes oscilações nos níveis de açúcar.

6. Melhora a aparência da pele, cabelos e unhas

Entre os alimentos aliados da beleza, o jiló é um dos destaques. Isso se deve ao fato dele ser rico em antioxidantes e minerais, que melhoram não somente a aparência da pele, como também dos cabelos e unhas. Os antioxidantes, como flavonoides e vitamina C, ajudam a prevenir o envelhecimento precoce, mantendo a pele saudável e viçosa, enquanto os minerais, como ferro e zinco, estimulam o crescimento e fortalecimento dos cabelos e unhas.

7. Controla a pressão arterial

O potássio é essencial no controle da pressão arterial, e o jiló é uma boa fonte desse mineral. Conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g do alimento contêm 127 mg de potássio. Esse nutriente ajuda a regular os níveis de sódio no corpo e promove a dilatação dos vasos sanguíneos, facilitando o fluxo de sangue e reduzindo a resistência nos vasos, o que contribui para a diminuição da pressão arterial.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

Como consumir o jiló

O jiló pode ser consumido de diversas formas, sendo o refogado a mais tradicional, pois preserva sua textura e sabor característico. No entanto, ele também pode ser grelhado, recheado e até transformado em suco, que, quando combinado com limão, ganha mais frescor. O limão também pode ser utilizado para suavizar seu amargor — basta deixar o jiló de molho em água com o suco da fruta antes do preparo.

Apesar dos benefícios do jiló para a saúde, seu consumo não substitui tratamentos médicos ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Alimentos naturais podem contribuir para o bem-estar e auxiliar na prevenção de algumas condições, mas não devem ser usados como única forma de cuidado.