5 dicas para resolver a incompatibilidade sexual

Muitos casais ainda têm dificuldade para falar sobre sexo. A falta de conversa sobre o que gostam, o que os excita ou até o que incomoda na hora íntima pode acabar afastando os parceiros. Quando surge uma incompatibilidade sexual, é comum pensar que a solução é terminar o relacionamento. Mas, na verdade, muitas vezes o problema não é a falta de amor ou atração, e sim a falta de diálogo.

Para o sexólogo Dr. Vitor Mello, o sexo tem um papel central na conexão entre os parceiros, funcionando como uma extensão da relação emocional. “A incompatibilidade sexual pode ter diversas causas e vai além das diferenças de desejo. Ela pode surgir, por exemplo, devido à discrepância na libido, onde um parceiro sente mais necessidade de sexo do que o outro”, explica.

Ainda conforme o profissional, a incompatibilidade sexual também pode estar ligada a problemas emocionais ou psicológicos, como inseguranças ou experiências que afetam a maneira como a pessoa se relaciona com o sexo. “Além disso, a falta de autoconhecimento sobre o próprio prazer e o do parceiro pode gerar uma desconexão na cama. Quando ambos não sabem o que realmente agrada ou excita, fica difícil alinhar expectativas e criar uma sintonia sexual saudável”, afirma.

Hábitos que reconectam o casal

O Dr. Vitor Mello ressalta que, muitas vezes, pequenas mudanças e gestos podem reconectar o casal. O segredo está em buscar soluções em conjunto, com empatia e sem cobranças excessivas. “Com disposição para melhorar e dedicação, é totalmente possível reencontrar o equilíbrio e aprofundar a conexão”, complementa o especialista.

Para entender como melhorar a incompatibilidade sexual, o sexólogo destaca as principais dicas. Confira!

1. Durmam sem roupas

O contato pele a pele libera ocitocina, o hormônio do vínculo, promovendo maior proximidade e desejo. Dormir sem roupas não só aumenta a intimidade, mas também pode fortalecer o vínculo emocional do casal. Estudos mostram que casais que compartilham a cama sem roupas tendem a ser mais felizes e conectados.

2. Invistam no diálogo

A chave para uma vida sexual mais harmônica está na comunicação. Falar abertamente sobre preferências, fantasias e até inseguranças pode fazer toda a diferença. Por exemplo, se um dos parceiros sente que o sexo está ficando repetitivo, é importante expressar isso sem medo de julgamentos. Criar um espaço seguro, onde ambos se sintam à vontade para falar sobre o que agrada ou não, fortalece a conexão e torna o sexo mais prazeroso e satisfatório.

Entender o que faz o outro sentir prazer é fundamental para a relação (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)

3. Descubram a linguagem do desejo

Cada pessoa tem sua própria forma de sentir prazer, e entender o que excita o parceiro é fundamental. Não tenha medo de perguntar o que ele(a) gosta, o que faz seu corpo reagir, ou o que traz mais prazer. Por exemplo, alguns casais descobrem que um simples toque no pescoço pode ser mais excitante do que outras carícias. Esse tipo de descoberta cria uma conexão mais profunda e aumenta a sintonia na cama.

4. Explore novas experiências juntos

A rotina pode ser um inimigo silencioso da intimidade. Se o sexo está se tornando previsível, o casal pode quebrar a rotina com algo novo. Segundo o sexólogo. Isso não significa necessariamente testar brinquedos eróticos, embora isso possa ser divertido, mas pequenas mudanças no dia a dia — como surpreender o parceiro com um jantar romântico ou experimentar uma nova posição. Uma viagem para um lugar diferente também pode renovar a energia e a conexão no relacionamento. O importante é manter a curiosidade e o desejo de explorar o prazer de formas novas e excitantes.

5. Sejam gentis com o corpo e com a mente

Por último, é fundamental respeitar o tempo e as necessidades do parceiro, tanto físicas quanto emocionais. Às vezes, a pressão para ter uma vida sexual “perfeita” pode gerar mais ansiedade do que prazer. Se um dos parceiros estiver passando por um período estressante, como no trabalho ou com questões pessoais, a abordagem mais gentil e atenciosa pode funcionar. Oferecer um toque carinhoso ou uma massagem relaxante pode ser o primeiro passo para restaurar a intimidade. A compreensão mútua é uma das bases da conexão sexual duradoura.

“Melhorar a sintonia sexual não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a aprender, se comunicar e se conectar de forma mais profunda. A intimidade é construída a dois, com paciência e entrega. O sexo é apenas uma parte da relação, mas, quando alinhado, pode fortalecer todo o vínculo afetivo”, conclui o Dr. Vitor Mello.

Por Kayro Almeida