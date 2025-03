7 sinais de que o emagrecimento está prejudicando a saúde

A busca desenfreada pelo corpo magro pode trazer sérios riscos para a saúde física e mental. Com a crescente influência das redes sociais e o acesso facilitado a medicamentos e dietas extremas, muitas pessoas ultrapassam os limites saudáveis do emagrecimento.

“O emagrecimento se torna prejudicial quando começa a impactar a saúde física e mental. […] Muitas pessoas não percebem que estão colocando suas vidas em risco para atingir um ideal estético muitas vezes insustentável”, alerta a endocrinologista Dra. Stephanie Kozen.

A seguir, confira 7 sinais de que sua saúde pode estar em risco devido à perda de peso feita de maneira inadequada.

1. Cansaço constante e falta de energia

A falta de energia pode ser um sinal de que o corpo está sofrendo com deficiências nutricionais e perda de massa muscular, comuns em dietas muito restritivas. “[…] A magreza excessiva pode levar à fadiga crônica, problemas gastrointestinais, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas e até infertilidade […]”, explica a Dra. Stephanie Kozen.

2. Alimentação cada vez mais restritiva

Dietas extremamente restritivas podem cortar nutrientes essenciais para o organismo, levando a sérios problemas de saúde a longo prazo. “Uma alimentação equilibrada deve fornecer todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Quando uma dieta se torna extremamente restritiva, com baixíssima ingestão calórica e eliminação de grupos alimentares essenciais, ela deixa de ser benéfica e passa a ser prejudicial à saúde”, alerta a nutróloga Dra. And Yara.

3. Uso de remédios para emagrecer sem acompanhamento médico

O uso indiscriminado de medicamentos para perda de peso pode trazer efeitos colaterais graves, além de não promover mudanças sustentáveis no estilo de vida. “O uso de medicamentos para emagrecer sem acompanhamento médico adequado pode trazer sérios riscos à saúde, incluindo problemas cardiovasculares, ansiedade e alterações de humor. Além disso, muitos desses medicamentos não atuam na mudança de hábitos, o que pode levar ao efeito rebote”, reforça a Dra. Eline Lobo, cardiologista e especialista em emagrecimento e equilíbrio hormonal.

4. O corpo perde massa muscular ao invés de gordura

Perder peso rapidamente sem um acompanhamento adequado pode resultar em perda de massa muscular, enfraquecendo o organismo. “[…] Além disso, a perda de peso rápida e sem uma reeducação alimentar adequada pode resultar no chamado ‘efeito rebote’, em que o indivíduo recupera os quilos perdidos rapidamente”, explica a Dra. And Yara.

A alimentação saudável deve ser uma aliada para o emagrecimento sustentável (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

5. Culpa ao comer ou medo de determinados alimentos

Quando a relação com a comida se torna disfuncional, pode ser um sinal de transtornos alimentares em desenvolvimento. “Muitas pessoas acreditam que dietas restritivas são a solução, mas, na verdade, elas apenas criam um ciclo perigoso de compulsão. Quando você retira da sua vida os alimentos que dão prazer e usa a comida apenas como um meio de emagrecer, o que acontece quando essa dieta acaba? Você volta a comer como antes, e o peso retorna – muitas vezes ainda maior”, alerta a nutricionista Isabella Lacerda.

6. Alterações no humor e na saúde mental

A obsessão pela perda de peso pode afetar a autoestima e desencadear transtornos como ansiedade e depressão. “O culto à magreza extrema está adoecendo pessoas. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Quando a busca pelo emagrecimento nunca é suficiente e a pessoa passa a se enxergar apenas pelo número na balança, a saúde mental também entra em colapso”, diz a endocrinologista Dra. Stephanie Kozen.

7. Acredita que magreza resolverá todos os problemas

A pressão social pode levar muitas pessoas a acreditarem que a felicidade está no emagrecimento extremo, o que pode gerar frustração e problemas de autoimagem. “Não existe atalho. Se você não aprende a se alimentar de forma equilibrada, qualquer método que promova emagrecimento rápido será temporário. Você pode perder peso com remédios ou cirurgias, mas se não cuidar da alimentação, ele volta […]”, afirma Isabella Lacerda.

Caminho para um emagrecimento saudável

Buscar um peso saudável deve ser um processo equilibrado e baseado em hábitos sustentáveis. O emagrecimento precisa respeitar os limites do corpo e priorizar o bem-estar físico e mental.

“É possível emagrecer de forma saudável, mas isso exige paciência, reeducação alimentar e hábitos sustentáveis. O que não podemos aceitar é que a saúde seja colocada em segundo plano por um ideal de beleza que nunca será suficiente. O corpo ideal é aquele que te permite viver bem, com energia, disposição e autoestima real, não baseada apenas em um número na balança”, finaliza a Dra. Stephanie Kozen.

Se você se identificou com um ou mais desses sinais, busque ajuda profissional para avaliar sua saúde e garantir um emagrecimento seguro e equilibrado. Lembre-se: a verdadeira saúde não está na obsessão pela magreza, mas no equilíbrio e no respeito ao seu corpo.

Por Sarah Monteiro