A goiaba (Psidium guajava) é uma fruta tropical originária da América Central e do Sul, amplamente cultivada e apreciada no Brasil. Sua polpa que varia entre tons de branco e vermelho, seu sabor doce e aroma marcante a tornam uma presença constante em diversas preparações culinárias. Além de deliciosa, ela é reconhecida por seus inúmeros benefícios à saúde, sendo uma aliada valiosa para quem busca uma alimentação equilibrada.

A seguir, veja 7 benefícios da goiaba para a saúde!

1. Reforça as defesas do organismo

A goiaba é uma das frutas mais ricas em vitamina C, um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Seu consumo regular ajuda na prevenção de infecções, resfriados e gripes, além de estimular a produção de glóbulos brancos, fundamentais para a defesa do corpo contra agentes nocivos.

Segundo o estudo “The phytochemistry and medicinal value of Psidium guajava (guava)”, publicado na Clinical Phytoscience, a casca da goiaba, por exemplo, é uma fonte abundante de vitaminas A e C, ferro, fósforo, cálcio e minerais, nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo.

2. Promove a saúde do intestino

Devido ao seu alto teor de fibras solúveis e insolúveis, a goiaba é excelente para o trato digestivo. Ela auxilia na prevenção da constipação, melhora o trânsito intestinal e contribui para a saúde da microbiota intestinal. Além disso, suas fibras ajudam na absorção adequada dos nutrientes pelo organismo.

3. Ajuda no controle da glicose no sangue

O consumo de goiaba pode ser benéfico para quem tem diabetes ou deseja prevenir a doença. Por possuir baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, a fruta ajuda a retardar a absorção de açúcar pelo organismo, evitando picos de glicose no sangue.

O estudo “Meroterpenoids with inhibitory activity of PTP1B from the fruits of Psidium guajava”, publicado na Tetrahedron, encontrou compostos bioativos na goiaba que podem bloquear a ação de uma proteína chamada PTP1B, que está ligada ao diabetes. Indicando o potencial da fruta para o desenvolvimento de agentes antidiabéticos.

Contudo, é importante lembrar que o consumo da goiaba não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

O consumo da goiaba ajuda a manter a saúde da pele (Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock)

4. Promove a saúde da pele

A combinação de antioxidantes, vitamina C e licopeno na goiaba ajuda a proteger as células contra os danos causados ??pelos radicais livres. Isso ajuda a manter a pele jovem e com um aspecto saudável. Além disso, a fruta estimula a produção de colágeno, essencial para a firmeza e elasticidade da pele.

5. Ação antibacteriana

A goiaba possui ação antibacteriana devido à presença de compostos bioativos que ajudam a inibir o crescimento de bactérias nocivas ao organismo. No estudo “Antimicrobial activity of Psidium guajava L.” publicado na revista Fitoterapia, os extratos de casca de goiaba mostraram uma atividade antibacteriana significativa contra todos os microrganismos padrão testados.

6. Ajuda a proteger a saúde do coração

A goiaba contém potássio, antioxidantes e fibras que ajudam a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol ruim (LDL). Esses fatores diminuem o risco do surgimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose, promovendo um coração mais saudável.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

7. Aumenta a saciedade

Por ser rica em fibras, a goiaba é uma excelente aliada para quem busca emagrecer. Ela proporciona a sensação de saciedade, reduzindo a fome entre as refeições. Além disso, seus açúcares naturais oferecem energia de forma equilibrada, sem provocar picos de glicose no sangue.

Cuidados importantes

Com uma polpa doce e suculenta, a goiaba pode ser consumida de diferentes formas, seja ao natural, em saladas de frutas ou em sobremesas como geleias, compotas e sorvetes. Além disso, é amplamente utilizada no preparo de sucos, vitaminas e até mesmo em receitas salgadas, como molhos e chutneys.

Apesar dos benefícios da goiaba para a saúde, seu consumo não substitui tratamentos médicos ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Alimentos naturais podem contribuir para o bem-estar e auxiliar na prevenção de algumas condições, mas não devem ser usados como única forma de cuidado.