Paixão pela gastronomia: advogada troca carreira e vira chef de cozinha

Na família de Renata Mandelli, todos seguiram profissões tradicionais. Tem advogado, médico, engenheiro... Ela mesma cursou direito na Universidade de Brasília (UnB), fez mestrado e desenvolveu um trabalho sobre tráfico de pessoas que se tornou referência na área. Apaixonada pelas panelas desde pequena, a brasiliense, porém, resolveu dar uma guinada na vida, largar a advocacia e abraçar a gastronomia como profissão. "Quando comuniquei a minha decisão, minha mãe ficou dois meses sem falar comigo", diverte-se.

Mas antes de chegar a esse ponto, Renata trilhou uma longa jornada. Em 1997, depois de ter concluído a primeira pós-graduação, casou com um italiano e se mudou para a Europa. Por lá, viveu dividida entre Gênova, seu lar principal, e Nápoles, onde tinham uma segunda casa. Nesse período, que durou oito anos, a advogada não teve emprego formal e, como estava em dos principais berços da gastronomia mundial, decidiu se dedicar ao hobby com afinco. "A relação cultural de um país que passou fome com a comida é muito diferente."

Começou a fazer cursos pontuais. "Há uma torta pascoalina supertradicional em Gênova. Fui aprender a fazê-la", exemplifica. "Aprendi a fazer massas, azeite, antepastos, geleia, limoncello... E ia reproduzindo os pratos em casa. Gostávamos muito de receber amigos, e eu sempre estava na cozinha, testando", relembra.

Renata descobriu que havia duas filiais da tradicional escola francesa Le Cordon Bleu na Itália, uma em Roma e outra em Veneza, que promovia cursos rápidos e temáticos. "Quando meu marido viajava para uma dessas cidades, aproveitava para fazer as aulas." E assim foi se especializando.

O começo na gastronomia

Com o fim do casamento, Renata retornou a Brasília, no fim de 2004. "Uma semana depois, recebi o convite para trabalhar como assessora especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ)." O direito estava de volta, mas a gastronomia não tinha sido esquecida. A brasiliense continuava a fazer experimentos na cozinha. Caprichosa, colocava as geleias, os antepastos, os doces, em embalagens especiais e dava de presente aos amigos. "Mas, até então, nunca tinha pensado em fazer dela minha profissão."

Até que, no final de 2011, Renata foi ao casamento de uma prima, em São Paulo, e lá encontrou com duas irmãs da avó. "Fiquei conversando com elas e, não sei explicar, mais ali veio o start para a mudança", conta. Ela, que paralelamente ao trabalho no STJ estava estudando para o concurso da magistratura federal, parou e se questionou: o que eu quero fazer hoje? "Eu vi que queria deixar as pessoas felizes com a minha comida."

Claro que a insegurança bateu. "Será que eu conseguiria viver da minha arte? Eu não sabia nem por onde começar", conta. O primeiro passo, porém, foi registrar a marca: Renata Mandelli art & food. Uma cunhada apresentou Renata aos organizadores da Feira da Lua e, em 2012, lá foi a advogada expor os seus produtos, na edição do evento no Gilberto Salomão. "Eu fazia umas pétalas de rosas orgânicas cristalizadas para adoçar chá e colocar no espumante. Eram muito bonitas e fizeram muito sucesso."

Renata levou, ainda, azeites saborizados, geleias, antepastos, tudo cuidadosamente embalado para presente. "Sou uma consumidora chata, gosto de tudo impecável", brinca. "O meu primeiro cliente foi o ministro (Francisco) Rezek, que tinha sido meu professor na UnB", conta, aos risos.

Pelos menos uma vez por mês, a brasiliense estava lá na feira, vendendo os seus produtos e formando clientela — muitos seguem fiéis até hoje. "Fui ganhando confiança." Os convites para participar de outros eventos focados em gastronomia, vinhos, confrarias foram chegando e a marca Renata Mandelli, deslanchando.

Grupo de clientes

Veio a pandemia, que Renata classifica com um divisor de águas para o seu negócio. "As pessoas estavam presas em casa, pedindo comida fora. Não queriam comer só geleias e antepastos. Eu precisava criar algo diferente." Veio então a ideia de fazer um cardápio com quiches, tartes tatin (tortas invertidas), pratos quentes. "Meu maior desafio foi acertar a massa da quiche. Por incrível que pareça, nunca tinha feito. Foram muitos teste até conseguir", ri.

A chef criou um grupo de WhatsApp com os clientes mais assíduos, prática que não só deu certo como se intensificou nos últimos anos. "Até a terça-feira eu divulgo o cardápio da semana. As pessoas têm até a quinta para fazer os pedidos. Na sexta, eu passo o dia inteiro em produção para que tudo chegue fresquinho na casa do cliente no sábado." Uma parceira faz as entregas ou os clientes buscam em sua casa, onde ela concentra a produção.

As geleias, os antepastos, os azeites e o limoncello ("modéstia à parte, o melhor da cidade", afirma) sempre têm para pronta-entrega. As geleias quase não levam açúcar e não têm nenhum conservante. "Só com o processo de pasteurização, consigo uma data de validade de 24 meses." A carro-chefe é a de frutas vermelhas (framboesa, mirtilo, amora, morango e cereja), seguida da de damasco e laranja-bahia. A receita da de banana, rum e mel Renata compartilha com os leitores da coluna. "Essa deliciosa geleia fica super cremosa e perfumada. Use bananas maduras, rum de boa qualidade, sumo de limão espremido na hora, canela e mel", sugere.

Entre os antepastos, o destaque vai para o de berinjela defumada em lenha de macieira. Ela ainda oferece azeite de alecrim, alho e sal marinho e de pimenta, alho e sal marinho. Já entre as quiches, a campeão de vendas é a de pera caramelizada, gorgonzola e amêndoas, seguida da de salmão defumado, brie, cebola e alho-poró.

Agora, Renata está concentrada na produção do cardápio da Páscoa, que anda a todo vapor. Entre os destaques, salmão marinado em limão siciliano e ciboulette, brie en crôute, strüdel de bacalhau, de cordeiro, de pernil e de banana, chocolate meio amargo e caramelo de nuts e especiarias. Sem falar nas focaccias, os pães sem glúten, os cakes, o tiramisu e a confettura especial de Páscoa (geleia de cenoura, laranja e gengibre). Tudo feito com o padrão de qualidade que ela não abre mão.