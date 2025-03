12 lugares para passear com crianças autistas

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é reconhecido legalmente no Brasil como uma deficiência pela Lei n.º 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana. Essa legislação garante que os autistas sejam legalmente reconhecidos como pessoas com deficiência, assegurando-lhes os mesmos direitos que os demais.

Conforme o Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem cerca de 18,9 milhões de pessoas com deficiência, representando 8,9% da população acima de dois anos. Embora os dados sobre autismo no país ainda sejam limitados, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos estima que, em 2020, 1 em cada 36 crianças norte-americanas foi diagnosticada com autismo, revelando uma prevalência crescente.

“Os espaços para socialização, que incentivem a autonomia de pessoas autistas, incluindo crianças, adolescentes e adultos, são essenciais para garantir um futuro com mais independência para eles. Felizmente, diversas atrações no Brasil têm adotado políticas de acessibilidade e inclusão, garantindo que essas crianças e suas famílias desfrutem de momentos especiais”, destaca Julia Amed, psicóloga da Genial Care, rede de cuidado de saúde atípica para crianças autistas e suas famílias.

A seguir, conheça lugares inclusivos para passear com crianças autistas em diferentes estados do Brasil!

1. Fazendinha Pet Zoo (Cotia – SP)

Esse espaço ao ar livre permite que as crianças interajam com animais em um ambiente controlado e seguro. O contato com a natureza e os bichos pode ser altamente benéfico para crianças autistas, promovendo estímulos sensoriais de forma gradual e agradável.

O local possui áreas abertas e menos barulhentas, permitindo uma experiência sensorial mais tranquila. O contato com os animais é guiado e pode ser ajustado conforme o nível de conforto da criança. Pessoas com deficiência entram gratuitamente, e um acompanhante tem direito a meia-entrada.

2. Parque da Mônica (São Paulo)

Localizado no Shopping SP Market, o Parque da Mônica é um espaço de diversão inspirado nos personagens de Mauricio de Sousa, com atrações voltadas ao público infantil. O parque implementou o programa “Protocolo de Atendimento Preferencial”, garantindo que crianças com TEA e outras deficiências tenham atendimento prioritário, acesso a filas preferenciais e a possibilidade de usufruir de atrações com menos tempo de espera. Além disso, há espaços de descanso para momentos de pausa. Crianças autistas têm gratuidade, e acompanhantes pagam meia-entrada.

O Beto Carrero World é referência em acessibilidade para crianças autistas (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock)

3. Beto Carrero World (Penha – SC)

O maior parque temático da América Latina se tornou referência em acessibilidade para crianças autistas, garantindo experiências adaptadas e atendimento especializado. O parque possui um programa de Atenção Prioritária, garantindo acesso preferencial às atrações para crianças com TEA e seus acompanhantes. Além disso, os funcionários são treinados para lidar com necessidades específicas.

Algumas atrações podem ter barulho intenso ou luzes piscantes, então é recomendado utilizar fones de ouvido com cancelamento de ruído para maior conforto. Crianças com TEA podem entrar gratuitamente, e um acompanhante tem direito à meia-entrada.

4. BioParque do Rio (Rio de Janeiro)

O BioParque do Rio é um zoológico com um conceito mais moderno e focado no bem-estar animal. O espaço foi reformado para oferecer acessibilidade a pessoas com deficiência, incluindo crianças autistas. O parque conta com áreas abertas e amplas, minimizando o risco de superlotação.

Os sons dos animais e das áreas de visitação são naturais e menos agressivos do que os encontrados em parques urbanos. Há também espaços de descanso e acesso prioritário em filas. Crianças com TEA podem obter meia-entrada mediante apresentação de laudo médico, e seus acompanhantes também podem ter descontos.

5. AquaRio (Rio de Janeiro)

O maior aquário da América do Sul oferece um ambiente tranquilo e visualmente estimulante, ideal para crianças com TEA que apreciam ambientes aquáticos. O local possui corredores largos, iluminação suave e um fluxo organizado para evitar aglomerações. Além disso, a temperatura interna é climatizada, proporcionando um ambiente mais confortável para pessoas sensíveis ao calor. O AquaRio oferece meia-entrada para crianças com TEA e fila preferencial.

6. Terra dos Dinos (Miguel Pereira – RJ)

Para as crianças apaixonadas por dinossauros, a Terra dos Dinos é um parque imersivo com réplicas gigantes de dinossauros e trilhas interativas. O parque tem espaços abertos, trilhas tranquilas e pouca poluição sonora, o que pode ser mais confortável para crianças com TEA. No entanto, algumas esculturas possuem efeitos sonoros, então fones com cancelamento de ruído podem ajudar na experiência. Crianças com deficiência e acompanhantes de PcD tem direito a meia entrada.

7. Animália Park (Cotia – SP)

Um parque de diversões temático voltado à educação ambiental, com atrações adaptadas e acessibilidade para diferentes necessidades. O parque oferece um ambiente controlado, com guias sensoriais para crianças que necessitam de menor exposição a estímulos visuais e sonoros intensos. Além disso, há espaços de descanso e filas preferenciais. Crianças com deficiência e um acompanhante pagam meia-entrada.

O Hopi Hari tem atendimento preferencial e profissionais treinados para atender crianças com TEA (Imagem: Bruno Martins Imagens | Shutterstock)

8. Hopi Hari (Vinhedo – SP)

Um dos maiores parques de diversões do Brasil, com atrações para todas as idades. O Hopi Hari conta com um programa de atendimento preferencial, filas reduzidas e funcionários treinados para atender crianças com TEA. Há também um mapa de atrações recomendadas para pessoas com sensibilidade sensorial. Algumas atrações são muito estimulantes; é bom criar um roteiro alternando brinquedos mais tranquilos. Pessoas com TEA têm direito a entrada gratuita, e um acompanhante paga meia-entrada.

9. Oceanic Aquarium (Balneário Camboriú – SC)

Localizado em Balneário Camboriú, o Oceanic Aquarium é um dos maiores aquários do Brasil, proporcionando uma experiência imersiva com mais de 140 espécies aquáticas de diferentes partes do mundo. O espaço conta com um ambiente controlado, garantindo um passeio tranquilo e educativo para crianças autistas.

O aquário possui rampas de acesso, espaços amplos para circulação e iluminação controlada, reduzindo estímulos visuais intensos. Além disso, oferece informações visuais sobre os animais e um ambiente climatizado, contribuindo para o conforto sensorial das crianças com TEA.

10. Beach Park (Aquiraz – CE)

Um dos principais parques aquáticos do Brasil, com atrações para todas as idades e um compromisso crescente com a acessibilidade. O Beach Park oferece entrada preferencial e um ambiente amplo, com áreas de descanso para evitar a superexposição sensorial. Além disso, há brinquedos mais tranquilos, como piscinas de ondas suaves e áreas infantis com menos estímulos visuais. Pessoas com TEA têm direito a descontos e entrada preferencial.

11. Valparaíso Adventure Park (Luís Eduardo Magalhães – BA)

O Valparaíso Adventure Park é um parque de aventuras localizado na Bahia, ideal para famílias que buscam diversão ao ar livre em meio à natureza. Com atividades como arvorismo, tirolesa, trilhas ecológicas e piscinas, o lugar proporciona experiências sensoriais ricas e variadas para crianças.

O parque conta com áreas adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida e uma estrutura ampla que permite a circulação com tranquilidade. Além disso, por ser um ambiente natural, há a possibilidade de explorar atividades em um ritmo mais calmo, respeitando as necessidades das crianças com TEA. O contato com a natureza pode ser um grande aliado para momentos de relaxamento e bem-estar.

12. Terra Mágica Florybal (Canela – RS)

Localizado em Canela, o Terra Mágica Florybal é um parque temático que transporta os visitantes para um mundo encantado, com réplicas de dinossauros, seres mitológicos, personagens mágicos e diversas atrações interativas. O ambiente lúdico e visualmente estimulante proporciona uma experiência única para crianças.

O Terra Mágica Florybal tem acessibilidade para cadeirantes e conta com espaços de descanso ao longo do percurso, permitindo pausas para crianças que podem precisar de momentos de regulação sensorial. Algumas áreas têm som ambiente controlado, reduzindo estímulos excessivos. Além disso, a variedade de atrações permite escolher experiências mais calmas e contemplativas, caso necessário.

Dicas para aproveitar os passeios com crianças autistas

A Carteira de Identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), criada pela Lei Romeo Mion, é um documento digital que facilita a identificação e o atendimento prioritário em serviços públicos e privados.

Antes de passear com as crianças, algumas dicas são fundamentais:

Antecipe a atividade : prepare a criança para o passeio utilizando recursos visuais ou histórias sociais para que ela se sinta mais segura;

: prepare a criança para o passeio utilizando recursos visuais ou histórias sociais para que ela se sinta mais segura; Informe-se sobre acessibilidade : verifique as políticas de acessibilidade e benefícios oferecidos para pessoas com deficiência (PCDs);

: verifique as políticas de acessibilidade e benefícios oferecidos para pessoas com deficiência (PCDs); Leve documentos comprobatórios : laudos médicos e a CIPTEA podem garantir o acesso a benefícios;

: laudos médicos e a CIPTEA podem garantir o acesso a benefícios; Utilize o cordão de girassol: esse acessório pode ser útil para sinalizar a deficiência invisível da criança.

“Os passeios inclusivos são fundamentais para garantir que crianças autistas possam aproveitar momentos de lazer de maneira segura e prazerosa. Com planejamento e a escolha de locais adaptados, as famílias podem proporcionar experiências enriquecedoras, respeitando as necessidades sensoriais e emocionais de cada criança”, finaliza Julia Amed.

Por Letícia Carvalho