6 benefícios da planta valeriana para a saúde

A valeriana (Valeriana officinalis) é uma planta medicinal originária da Europa e de partes da Ásia, conhecida por suas flores perfumadas e, principalmente, por suas raízes, que concentram compostos com propriedades terapêuticas. Há anos, ela é utilizada por seus efeitos relaxantes e calmantes, sendo uma das plantas mais estudadas no alívio da ansiedade, estresse e insônia.

Sua popularidade se deve aos diversos benefícios que oferece ao corpo e à mente, especialmente para quem busca alternativas naturais para melhorar o bem-estar. Inclusive, no Brasil, ela está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A seguir, conheça os principais benefícios da valeriana para a saúde!

1. Melhora a qualidade do sono

A valeriana é amplamente utilizada como auxílio natural para pessoas que sofrem com insônia ou dificuldade para dormir. Seus compostos ativos atuam sobre o sistema nervoso central aumentando os níveis de GABA (ácido gama-aminobutírico), um neurotransmissor que ajuda a diminuir a atividade cerebral e promove o relaxamento. Com isso, a planta contribui para a indução do sono, reduzindo o tempo necessário para adormecer e melhorando sua qualidade.

Segundo dados do Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), da Comunidade Europeia (EMA), uma dose do chá valeriana de 30 a 60 minutos antes de dormir, com uma dose anterior no começo da noite, caso necessário, já é o suficiente para ter uma noite de sono tranquila.

2. Reduz a ansiedade e o estresse

Além de melhorar o sono, a valeriana tem ação ansiolítica, sendo eficaz na redução de sintomas de ansiedade, tensão e estresse emocional. Isso faz com que a planta seja especialmente útil em momentos de agitação ou nervosismo.

Conforme o estudo “GABA A receptors as in vivo substrate for the anxiolytic action of valerenic acid, a major constituent of valerian root extracts”, publicado no Neuropharmacology, o ácido valerênico e o valerenol — compostos presentes na valeriana — atuam no cérebro e ajudam a explicar seus efeitos ansiolíticos (de redução da ansiedade). A pesquisa explica que o ácido valerênico, em especial, atua como um modulador do receptor GABA A, mas de origem natural.

3. Alivia sintomas da menopausa

Mulheres que passam pela menopausa frequentemente enfrentam ondas de calor, alterações no humor e distúrbios do sono. A valeriana pode ser uma aliada nesse período, atuando como calmante natural e auxiliando na regulação do sistema nervoso.

Além disso, a planta pode ajudar a diminuir a frequência e intensidade dos fogachos (ondas de calor), conforme o estudo “The Effects of Valerian Root on Hot Flashes in Menopausal Women”, publicado no Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

Para chegar a este resultado, os pesquisadores analisaram dois grupos de mulheres entre 45 e 55 anos, que utilizaram cápsulas de 255 mg de valeriana e placebo. Em seguida, a gravidade e a frequência das ondas de calor foram medidas e registradas por meio de questionários e formulários de informações em três níveis. “A gravidade das ondas de calor revelou uma diferença estatística significativa antes e depois do tratamento com valeriana, enquanto essa diferença não foi significativa no grupo placebo”, diz o estudo.

A valeriana ajuda a aliviar dores de cabeça causadas por tensão muscular e estresse (Imagem: Snowbelle | Shutterstock)

4. Diminui dores de cabeça tensionais

A valeriana tem propriedades relaxantes que ajudam a aliviar dores de cabeça causadas por tensão muscular e estresse. Esse tipo de dor costuma estar relacionado ao acúmulo de tensão nos ombros, pescoço e couro cabeludo. Ao promover o relaxamento dos músculos e atuar no sistema nervoso, a planta reduz a sensibilidade à dor e melhora o conforto.

5. Alivia os sintomas da tensão pré-menstrual (TPM)

A valeriana também pode ser benéfica para mulheres que sofrem com os desconfortos da tensão pré-menstrual. Entre os sintomas mais comuns da TPM estão irritabilidade, ansiedade, cólicas e alterações de humor — e a valeriana atua diretamente nesses aspectos. Sua ação antiespasmódica pode aliviar as cólicas menstruais, enquanto seu efeito calmante ajuda a estabilizar as emoções.

Inclusive, no estudo “The effect of Valerian root extract on the severity of pre menstrual syndrome symptoms”, publicado no Journal of Traditional and Complementary Medicine, os pesquisadores notaram uma diferença significativa na gravidade média dos sintomas emocionais, comportamentais e físicos pré-menstruais de mulheres que receberam 2 pílulas diariamente (de extrato de raiz de valeriana) nos últimos sete dias do ciclo menstrual durante 3 ciclos.

6. Relaxa a musculatura e reduz cãibras

A ação relaxante da valeriana se estende também aos músculos do corpo. Por conter substâncias com propriedades antiespasmódicas, ela é indicada para aliviar contrações involuntárias, como cãibras e espasmos musculares. Esses efeitos são especialmente úteis para pessoas que praticam atividades físicas intensas ou que sofrem de dores musculares frequentes.

Cuidados importantes com o uso da valeriana

A valeriana é consumida de diversas formas, como chás, cápsulas, tinturas ou extratos líquidos, sendo facilmente encontrada em farmácias e lojas de produtos naturais. Apesar de seus diversos benefícios para o corpo e a mente, ela deve ser consumida com responsabilidade. Isso porque a planta não substitui tratamentos médicos convencionais e o acompanhamento profissional é sempre necessário, especialmente em casos de doenças diagnosticadas ou uso de outros medicamentos.