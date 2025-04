5 dicas para emagrecer com saúde no pós-parto

O pós-parto é um período de intensas transformações físicas e emocionais. Entre as mudanças vivenciadas, a variação de peso é uma preocupação comum, não apenas por motivos estéticos, mas também pela saúde. Um estudo realizado em 2023 pela Associação Americana do Coração revelou que mulheres com excesso de peso durante a gravidez têm maior propensão a desenvolver doenças cardíacas ao longo da vida.

Nesse cenário, o acompanhamento nutricional após o parto se torna fundamental para garantir uma recuperação saudável e equilibrada, tanto para a mãe quanto para o bebê. “A adoção de uma alimentação adequada tem um impacto direto na saúde materna e na qualidade do leite produzido”, Natalia Carrega, coordenadora de nutrição da Clínica Seven.

É importante tomar cuidado com dietas restritivas após o parto. “A restrição alimentar, por exemplo, que é um caminho adotado por algumas mães, pode comprometer a oferta de nutrientes essenciais para a mãe e o bebê. Por isso, planos alimentares elaborados por nutricionistas especializados são fundamentais para equilibrar a ingestão de calorias, permitindo uma perda de peso gradual que não prejudique a amamentação nem a recuperação do organismo”, acrescenta.

Abaixo, Natalia Carrega lista algumas dicas para emagrecer com saúde no pós-parto. Confira!

1. Tenha paciência

Após o parto, o foco deve ser na recuperação do corpo, e não na pressa para reduzir o peso. “Neste período, o corpo passa por adaptações naturais e pode levar meses até se estabilizar. Neste caso, forçar uma perda de peso acelerada pode comprometer a saúde da mãe e até interferir na produção de leite”, diz Natalia Carrega.

2. Priorize a qualidade na alimentação

Comer bem é mais importante do que comer pouco. “Dietas restritivas podem levar a deficiências nutricionais, agravando o cansaço e dificultando a adaptação à rotina com o bebê. O segredo aqui está no valor nutricional da alimentação. Em vez de cortar calorias drasticamente, é fundamental apostar em alimentos ricos em proteínas, boas gorduras e fibras para manter a saciedade e garantir a energia necessária para esse período mais intenso”, explica a nutricionista.

Opções rápidas e ricas em nutrientes são aliadas para mães no pós-parto que desejam emagrecer (Imagem: Dragon Images | Shutterstock)

3. Foque o básico que funciona

Com a rotina mais agitada do pós-parto, preparar pratos muito elaborados pode ser inviável. “Opte por opções rápidas e ricas em nutrientes. Pratos como omelete com vegetais, iogurte natural com frutas e oleaginosas ou, até mesmo, uma tapioca com queijo e chia são fáceis de preparar e oferecem boa densidade nutricional neste período”, pontua a especialista.

4. Não pule refeições

Ficar longos períodos sem comer pode levar a um consumo exagerado nas refeições seguintes. “Mesmo que a rotina esteja em fase de mudanças, é importante tentar fazer ao menos três refeições diárias bem equilibradas. Se necessário, estabeleça horários fixos para criar uma rotina alimentar mais estruturada”, sugere Natalia Carrega.

5. Hidrate-se

Nesta fase intensa e de transformações, muitas mães acabam se esquecendo de beber água ao longo do dia. “A hidratação adequada é essencial para manter a energia e o bom funcionamento do metabolismo, impactando diretamente na disposição e humor. Aqui, uma boa estratégia é sempre ter uma garrafinha de água por perto, seja ao cuidar do bebê, descansar ou preparar uma refeição. Pequenos lembretes visuais ajudam a garantir que a hidratação não seja deixada de lado”, finaliza a nutricionista.

Por Uirá Banheza