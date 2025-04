As cores do planeta: entenda porque tons terrosos, azuis e verdes estão em alta

Diferentes tons de azul, verde e marrom estão entre as principais tendências de cores nos dias atuais — previstas também para os próximos anos. E não é uma coincidência que sejam esses os tons predominantes que vemos ao observar o planeta Terra do espaço. As cores que nos remetem ao meio ambiente e à natureza estão em alta, e isso revela muito do que a sociedade está pensando, sentindo e até mesmo desejando.

Aparecendo em roupas, maquiagens, móveis, objetos de decoração, cabelos e em todo tipo de bem de consumo, a preferência pelas cores chamadas naturais, que são mais próximas dos tons existentes na natureza, demonstra que as pessoas estão buscando uma maior conexão com o mundo real. As preocupações com o meio ambiente e com uma vida mais sustentável também são reflexões que inspiram a adoção dessas tonalidades.

E ao mesmo tempo em que vemos o que está em alta, aparecendo na televisão, nos desfiles de moda e nos salões de design e mobiliário, por exemplo, e nos inspiramos para trazer essas cores para nossa realidade, o contrário também ocorre. Os segmentos da indústria se inspiram no que as pessoas estão sentindo e buscando e, assim, esse ciclo se retroalimenta.

Existem no mundo diversas plataformas e institutos dedicados a prever o que estará em alta de acordo com os sentimentos mais predominantes na sociedade, seja em um universo mais amplo, como no mundo, seja nos mais micro, como países e cidades.

A partir de análises de comportamento que englobam diversos aspectos — sobretudo os mais subjetivos, indo desde moda e beleza até questões socioeconômicas —, são previstas as cores que atrairão o consumidor, por estarem mais de acordo com o seu estado de espírito.

O espírito do tempo

Uma das "cores do ano" mais famosas é a da Pantone, que influencia criações artísticas, de produtos e todo tipo de conteúdo ao redor do mundo. Segundo o Pantone Color Institute, a escolha considera uma cor que capture o zeitgeist — termo alemão que significa "espírito do tempo" — global, expressando um mood e uma atitude mundiais, refletindo o desejo coletivo na forma de uma única cor distinta.

Para fazer essa escolha, segundo Blanca Lliahnne, expert em Cores Pantone, são feitos estudos ininterruptos há 27 anos, desde a primeira ação Cor do Ano. Nesse trabalho, são realizados levantamentos de tendências, comportamentos e uma visão macro de mundo embasada em todos os aspectos humanos.

Blanca destaca a moda, o entretenimento, a visão política, os grandes eventos de escala global, as premiações teatrais e de cinema, as Olimpíadas, as Copas do Mundo, as séries mais famosas e todo o tipo de acontecimentos que vira todas — ou pelo menos a maioria — as cabeças do mundo naquela direção.

"Analisamos também os aspectos socioeconômicos e culturais e qualquer elemento da sociedade que seja capaz de influenciar a direção para a qual estamos olhando. E neste momento, os eventos naturais e os desequilíbrios climáticos estão chamando muito a atenção para a sustentabilidade", comenta.

A especialista explica que o desejo de salvaguardar o planeta e a saúde, além de encontrar formas de compensar e balancear os danos que já causamos, faz com que as pessoas procurem tons relacionados a mais saúde, clima ameno e sensações de paz e tranquilidade, que ficam prejudicadas quando pensamos nas catástrofes naturais atuais e futuras.

Nesse contexto, os tons de marrom, azul e verde são os que mais aparecem. O marrom, muito em alta em diferentes tons terrosos, incluindo a Cor do Ano da Pantone 2025, a Mocha Mousse, evoca mensagens de solidez e estrutura, sendo também relacionada a nobreza e humildade.

Já os verdes, segundo Blanca, estão relacionados à vida e à saúde. "É uma das cores que mais vamos ver ao longo da vida, na grama, nas folhagens, nas árvores. É a cor das plantas, que simbolizam vida." Por fim, o azul, do céu e dos oceanos, é a cor do frescor, da esperança, e traz sensações de paz e tranquilidade.

As cores escolhidas pela Pantone são, todo ano, sucessos absolutos, promovendo uma criação massiva de todo o tipo de produtos em todos os segmentos da indústria. Blanca acredita que esse fenômeno se dá não apenas pela influência conquistada pela plataforma, mas, sim, porque o tom escolhido é resultado de estudos cuidadosos e corretos.

"O nível de observação das equipes do instituto permite que a escolha seja assertiva e, de fato, reflita o que as pessoas estão sentindo e buscando. Aquilo que está impactando as pessoas foi analisado e trazido em uma cor que traduz a mensagem de acordo com aquela época", detalha.

Dessa forma, é possível considerar que, embora a Pantone escolha uma cor que se torna um sucesso, o resultado positivo só é possível porque já se previa que aquele tom ou outros semelhantes já seriam muito buscados pelas pessoas. "Foi estudado e comprovado que aquilo está impactando e inspirando as pessoas", completa.

Busca na internet

No Pinterest, rede social e plataforma de inspirações, vemos o mesmo movimento nos verdes e nos tons terrosos e claros, com alguns que ousam um pouco mais. O Índigo Aura, por exemplo, que tende para o violeta e o vermelho cereja, fez sucesso no ano passado e continua servindo de inspiração.

Javier Soto, porta-voz de tendências do Pinterest Brasil, comenta que as cores mais procuradas nas diversas plataformas sempre são reflexos do que passa na mente das pessoas. A partir dessas buscas, é possível entender um pouco mais dos desejos do consumidor.

"Várias tendências deste ano estão inspiradas na natureza e nos espaços ao ar livre. Podemos destacar Feitiço do Mar' com tons em azul, e Ecopunk, com tons de verde, em que vemos a vontade por parte dos usuários de trazer esse sentimento refletido na moda, na beleza e na decoração", afirma.

Ele acrescenta que 80% das trends dos relatórios anuais de tendências do Pinterest se concretizaram nos últimos cinco anos. Responsáveis por ditar e inspirar muito do comportamento de consumo no mercado, essas tendências demonstram que a sociedade atual demonstra uma maior preocupação com o meio ambiente.

Brasil em Cores

Em colaboração, a Suvinil e o ateliê brasileiro Mattricaria criaram a coleção Brasil em Cores, com 60 cores divididas em seis paletas inspiradas nas cores da natureza de cada bioma. Os tons são inspirados em cores reais encontradas na Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa.

O ateliê, criado pela brasiliense Maibe Maroccolo usa as chamadas plantas tintórias, que tem alto potencial de corantes naturais. Dessa forma, os tons criados na parceria tem, em essência, as cores da natureza em sua composição, traduzindo na estética a conexão com o meio-ambiente.

As cores do momento

As cores do ano das plataformas de tendências e de diversas empresas do ramo de tintas e pigmentos, com suas variações, circulam entre marrons, terrosos, tons de areia, verdes e azuis.

A WGSN, empresa de previsão de tendência, em parceria com a Coloro, sistema que cria misturas de cores, apontou para 2025 a trend "Os novos tons escuros", que mesclam azuis a tinturas intensas, criando cores profundas que remetem ao oceano. A cor do ano de 2025 é a Future Dusk.

"A importância dos tons escuros irá aumentar à medida que a policrise se agrava e os consumidores optam por cores mais versáteis, duráveis e com longevidade", prevê o estudo da WGSN Coloro.

No relatório Co(R)existir, a Suvinil apresentou três cores para 2025: Despertar, Marrom-luxo e Sossego Noturno. Elas foram criadas a partir da importância da coexistência do ser humano com a natureza e a tecnologia. Por intermédio dos tons, que a empresa sugere que sejam usados juntos, o objetivo é imprimir sensações de esperança, energia, acolhimento e retorno ao essencial.

Em alta Future Dusk - Cor do ano de 2025 da WGSN e Coloro: Tom situado entre o azul e o roxo, traz sensação de mistério e escapismo, além de se relacionar com momentos de transição. Traz o clássico do azul escuro unido ao futurismo do roxo. Future Dusk, da WGSN e Coloro (foto: WGSN/Divulgação) Transformative Teal - Cor do ano de 2026 da WGSN e Coloro: Uma fusão fluida de azul-escuro clássico e verde-água, essa é a cor perfeita para um momento de mudança e redirecionamento. Transformative Teal, da WGSN e Coloro (foto: WGSN/Divulgação) Mocha Mousse - Cor do Ano da Pantone 2025: Segundo o instituto, o tom marrom quente vem imbuído de uma riqueza inerente, que nutre evocando a qualidade do cacau, chocolate e café, apelando para o desejo por conforto. Mocha Mousse, cor da Pantone 2025 (foto: Pantone/Divulgação) Aveia em Flocos - da Pinterest Palette 2025: A cor elegante e aconchegante combina com texturas e camadas — e com aquele cafezinho com leite bem servido, segundo a plataforma. Traz aconchego, assim como a Mocha Mousse. Aveia em Flocos - da Pinterest Palette 2025 (foto: Pinterest/Divulgação) Amarelo Manteiga - da Pinterest Palette 2025: Leveza, delicadeza e maciez. O amarelo pastel traz a sensação de coração quentinho, de paz. Amarelo Manteiga - da Pinterest Palette 2025 (foto: Pinterest/Divulgação) Verde Endro - da Pinterest Palette 2025: Nascida de tendências como Picle-se e Ecopunk, é um verde um pouco mais azedo e ácido, que traz a irreverência como assinatura. Verde Endro - da Pinterest Palette 2025 (foto: Pinterest/Divulgação) As cores e o cérebro Quando se fala em macrotendências, é necessário considerar que elas representam uma generalização, que não abarca todas as gerações, grupos étnicos e países, e que uma mesma tendência pode assumir diferentes roupagens a depender da faixa etária e da localização observada. Mas alguns aspectos, segundo Javier Soto, são praticamente universais. “É impressionante ver como somos mais parecidos do que diferentes. Não importa onde você mora, você tem desejos como incluir refeições saudáveis na rotina, ter uma casa mais aconchegante, sentir-se bem em sua própria pele, aprender coisas novas, explorar o mundo ou se conectar mais com a natureza”, comenta. E seguindo essa lógica, faz sentido que busquemos cores que evoquem esses sentimentos e sensações. No livro Psicodinâmica das cores em comunicação, Modesto Farina afirma que “a cor existe em função do indivíduo que a percebe e depende da existência da luz e do objeto que a reflete”. Dessa forma, o autor acrescenta que ela existe como uma sensação registrada pelo cérebro. Cada cor desperta um tipo de sentimento e sensação diferente, mas isso não fica apenas no campo subjetivo. Fábio Aurélio Leite, médico psiquiatra do Hospital Santa Lúcia Norte e membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, explica que cada frequência de onda da luz ativa uma região diferente no cérebro, de forma que, a depender da cor da luz a que estamos expostos, vamos ficar mais ou menos relaxados ou ativos. A chamada luz azul, que é mais percebida pelos nossos olhos como branca ou mesmo colorida, emitida por dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e televisões, é estimulante para o cérebro. Ela nos condiciona ao estado de vigília. “Mesmo que você esteja vendo outras cores, a luz de fundo é azul. A frequência dela, percebida pelos olhos, inibe a produção de melatonina. O organismo a associa ao dia, momento em que entende que precisa estar acordado”, explica o médico. Já as luzes amarelas levam outro tipo de mensagem para uma região diferente do cérebro, ela promove sensação de sonolência, e é associada ao entardecer, quando o corpo começa a se preparar para o descanso, que idealmente deve acontecer no escuro. “As cores têm uma relação íntima com o relógio biológico”, completa. Tons neutros, da Pantone (foto: Pinterest/Divulgação) Além do efeito direto na química cerebral, Fábio comenta também das sensações trazidas pelas cores por meio das associações que fazemos de maneira subjetiva, ao que cada cor nos faz pensar. Na saúde, por exemplo, o médico explica que os tons de verde são muito usados por remeterem a exposição à natureza, a árvores e aos espaços abertos, o que aumenta a sensação de relaxamento. Já o branco é associado à paz, traz sensações de tranquilidade e sossego, que acaba passando também para os tons pastéis das outras cores, que trazem um visual mais claro. Outras cores associadas à natureza, como o azul do céu e da água e o marrom dos troncos e do solo, também remetem, entre outras coisas, a relaxamento, são associadas a momentos de descanso ao ar livre, férias e passeios. “Além disso, os terrosos e pastéis não cansam tanto a visão, são cores leves, que não exigem muita acomodação visual”, comenta Fábio. Na moda A consultora de imagem e estilo Isabella Mirindiba define que a moda pode ser vista como um conjunto de comportamentos que muda conforme a sociedade e esses aspectos sociais se refletem não só nas cores em alta, mas também nos designs e modelagens. Ela percebe um aumento no uso de tons naturais na moda relacionado ao desejo das pessoas de se sentirem mais próximas não só na natureza, mas também de si mesmas. “É uma reflexo da busca por uma conexão com nós mesmos, quem somos de verdade e como existimos." Quando combinado a cores mais quentes, o marrom pode ser mais leve (foto: Isabella Mindiriba/Divulgação) Isabella comenta que existe também um aumento no uso de materiais sustentáveis, que causem menos impacto no planeta. “Pode parecer clichê, mas essas cores são as mais usadas pelas marcas quando querem transmitir a mensagem de sustentabilidade. A própria cor do algodão está em alta, e o tecido é usado sem tingimento. Roupas com muitos pigmentos passam a sensação de artificialidade e muitos químicos”, acrescenta. E a consultora explica que, mesmo que nem todas as pessoas percebam, quando vamos escolher a roupa para sair de casa, o estado de humor interfere diretamente. “Sempre pergunto como as pessoas se vestem quando estão tristes e quando estão felizes, e se elas notam a diferença”, comenta. Na decoração Os sócios Felipe Zorzeto, designer de mobiliário, e Marcella Schiavoni, arquiteta, comentam que, na decoração, o impacto das tendências costuma surgir um pouco mais devagar do que na moda, por exemplo. “É fácil trocar uma peça de roupa e experimentar algo novo. Já na arquitetura e na decoração, o processo é gradual. Afinal, ninguém muda a cor de uma parede ou todo um ambiente com a mesma frequência com que renova o guarda-roupa”, comenta Marcella. Mas mais devagar e de maneira sutil e natural, essa influência acontece. Marcella explica que ela costuma ser mais percebida na inspiração de novos materiais, paletas e até na forma de habitar os espaços. Quando falamos em cores, Felipe acredita que esse processo seja ainda mais sensível. “Elas traduzem sentimentos coletivos e ajudam a expressar aquilo que muitas vezes nem conseguimos colocar em palavras”, afirma, acrescentando que é interessante e bonito observar como o tom do céu ao entardecer, a cor das pedras, das folhas, da terra molhada se tornam parte do dia a dia, mesmo dentro de casa. Tons de madeira e tons neutros na decoração (foto: Felipe Zorzeto e Marcella Schiavoni/Divulgação) Felipe explica que a decoração de interiores tem um papel fundamental na forma como nos sentimos e vivemos. As cores, assim como as proporções, as texturas e os materiais, influenciam diretamente nosso humor, bem-estar, produtividade e até nossas relações com o espaço. “O movimento em direção a tons mais naturais reflete uma necessidade coletiva de reconexão. Somos parte da natureza — e quanto mais nos afastamos dela, mais sentimos falta desse vínculo essencial”, acredita. E Marcella acrescenta que não é só porque uma cor é natural que ela tem menos presença ou personalidade. A arquiteta comenta que, ainda que o marrom e o verde sejam predominantes na observação da natureza, eles sempre estão pontuados por vermelhos, amarelos e outros tons vibrantes. “Mais do que uma tendência passageira, essa valorização do natural pode ser vista como um retorno às origens. Um gesto de cuidado, tanto com o meio ambiente quanto com nós mesmos”, completa. Na beleza O hair stylist e especialista em colorimetria Rangel Portela comenta que as cores do ano, sobretudo a da Pantone, sempre influenciam as tendências de beleza ao redor do mundo, seja na maquiagem, seja nos cabelos. As novas tinturas, por exemplo, assim como as maquiagens são inspiradas nessas cores e nas diferentes nuances que o tom pode ter combinado a outros. Enquanto está vendo muitos tons de marrom chamando a atenção dos clientes na hora de colorir os fios, a tendência da sustentabilidade se mostra na beleza também de outras formas. Nos fios, os reflexos em tons terrosos podem iluminar o visual (foto: Rangel Portela/Divulgação) “Tenho notado que as pessoas têm, cada vez mais, escolhido cabelos que sejam práticos e de baixa manutenção, o que acaba casando perfeitamente com as cores do ano, pois os tons terrosos e acobreados são versáteis e podem se adaptar às diferentes texturas”, comenta. O rosto e o cabelo, que Rangel define como a moldura da face, estão sempre em evidência e são uma das primeiras formas de transmitir uma mensagem.