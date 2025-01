Moda praia 2025: veja as cores e estilos que irão definir a temporada

A moda praia 2025 promete ser uma das mais marcantes dos últimos anos, trazendo uma rica mistura de cores, texturas e estilos que celebram tanto o individualismo quanto a sustentabilidade. Com referências retrô, tecidos inovadores e peças que transitam entre diferentes ambientes, as coleções refletem o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estilo. Além de valorizar a moda consciente, a temporada destaca o uso de materiais ecológicos e designs que atendem às demandas do consumidor moderno.

"Para 2025, a moda praia será uma explosão de cores e padrões, com o tom 'mocha mousse' como grande estrela. Esse marrom equilibrado é sofisticado e pode ser usado tanto em looks monocromáticos quanto combinado com estampas como o animal print", explica Daniela Matias, consultora de imagem e estilo. Além disso, ela aponta que as riscas e o crochê terão um papel importante, aparecendo em biquínis, saídas de praia e acessórios.

Crochê e animal print: dois hits do verão (foto: Reprodução/Pinterest)

"A transparência em tecidos será uma tendência forte, especialmente quando combinada com tricô ou estamparia animal print, como a de oncinha. Esses elementos trazem um toque ousado e delicado ao mesmo tempo", acrescenta Daniela.

Complementando essa visão, a designer de moda Marina Costa observa que a sustentabilidade influencia na escolha dos tecidos. "Os materiais reciclados e biodegradáveis são cada vez mais presentes, permitindo a criação de peças que são não apenas bonitas, mas também responsáveis", acredita.

Sustentabilidade é a palavra de ordem no verão 2025 (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

O charme do retrô

Os estilos retrô permanecem em alta, com forte influência das décadas de 2000, 1960 e 1970. "O estilo Y2K está voltando com força, mas reinterpretado para o presente. Cintura baixa, tricôs, saias plissadas e baby looks são algumas das peças-chave para quem busca um visual moderno com um toque nostálgico", destaca Daniela.

Ela também menciona a presença de itens com essa pegada retrô, como os biquínis hot pants e os tops meia-taça. "Essas peças oferecem um charme vintage sem abrir mão do conforto e da segurança." Já os padrões vichy e as riscas, inspirados nas décadas de 1960 e 1970, continuam a trazer um ar romântico para os looks de praia.

Segundo Daniela, um dos destaques da moda praia 2025 é a versatilidade das peças: "Camisas de algodão e linho, saias fluidas e conjuntos estilo pijama são ótimos exemplos de itens que podem ser usados na praia e em ambientes urbanos. Essas peças são ideais para transitar entre um almoço à beira-mar e um passeio no centro da cidade".

Os conjuntos fluídos estilo "pijama" são uma escolha confortável e elegante (foto: Reprodução/Pinterest )

Marina reforça essa ideia, destacando o papel dos tecidos naturais e orgânicos: "Eles não apenas oferecem conforto, mas também ajudam a criar looks sofisticados e funcionais para o verão".

Acessórios

Os acessórios também têm um papel essencial para compor os looks de 2025. "Óculos de sol são indispensáveis, especialmente os modelos retrô, como o gatinho, e os futuristas, com armações coloridas e lentes diferenciadas. Eles conseguem transformar um visual simples em algo digno de passarela", afirma Daniela.

Além disso, os chapéus ganham novas interpretações. "Desde modelos estruturados até opções mais modernas ou retrô, os chapéus são ideais para compor o visual do dia à noite, dentro e fora da praia", completa a consultora de imagem.

Estampas e cores seguem em alta (foto: Reprodução/Pinterest)

Os búzios e as conchas, naturais ou artificiais, aparecem com força tanto em acessórios quanto em aplicações de roupas. "Eles trazem um toque boho chique e uma conexão com a natureza, que combina muito bem com o espírito leve da moda praia."

Saída de praia em crochê e acessórios com búzios seguem com tendência (foto: Reprodução/Pinterest)

Marina acrescenta mais uma peça essencial ao guarda-roupa do verão: os lenços. "Eles serão um dos maiores sucessos da temporada. São incrivelmente versáteis, podendo ser usados como saídas de praia, tops, amarrações na cabeça ou até mesmo como acessórios para bolsas. É um item indispensável para quem busca estilo e praticidade."

As camisas leves saem da praia e da piscina e vão para a balada (foto: Reprodução/Pinterest)

Para 2025, os recortes assimétricos dominam as peças de banho. "Eles criam um visual arrojado e moderno, ideal para quem gosta de inovar. Sandálias plataforma plana e chinelos de salto também são ótimas apostas para compor o look", finaliza Daniela.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte