Look descolado: saiba qual roupa usar para um festival de rock

Sair para curtir um show é sempre uma alegria à parte. Isso, sobretudo, se for daquela banda ou artista especial, que marcou a sua infância e adolescência. Diante de um momento de tamanha grandeza, nada melhor do que separar aquele look para comparecer a esse espetáculo da melhor forma possível. Se a apresentação for de rock, o estilo é ainda mais primordial.

De acordo com o produtor de moda Fernando Lackman, o rock tem uma vestimenta muito específica, diferente de outros estilos musicais. “Ela também funciona como ponto de partida para uma identidade muito mais bem construída”, explica. Personalidade e autenticidade fazem parte dessa moda, que veio lá atrás, em meados de 1950, nos Estados Unidos.



No entanto, apesar da originalidade, é necessário, também, pensar nas melhores peças para curtir um festival, como o Arena of Rock, que acontece nesta quarta-feira (16/4), na Arena Mané Garrincha. A line-up conta com nomes renomados do ritmo, como Scorpions, Judas Priest, Europe e Kisser Clan. Sendo assim, o estilo e o conforto não podem faltar para esse espetáculo para lá de especial.



“Os looks podem oferecer visual arrojado e bem definido com calças rasgadas, camisetas com estampas de bandas famosas, coletes, coturnos, chapéus, acessórios em prata ou prateados, e uma boa atitude rocker”, detalha Fernando. Uma boa calça jeans rasgada, também conhecida como destróier e a camiseta preta básica, seja estampada ou não.



Segundo o profissional, uma cor característica é o preto, entretanto, a depender do estilo musical específico e seguido, isso pode mudar. “A exemplo, o movimento punk, que segue um visual bastante peculiar e lança mão de camisetas brancas, por exemplo”, completa. Na avaliação de Fernando, o público roqueiro sempre esteve à frente na questão visual. Isso faz com que, de certa forma, seu estilo permaneça sempre em destaque.



Talvez porque quisessem, de fato, mostrarem-se diferentes do que o restante da sociedade prega. Também é possível afirmar que a questão referente ao pertencimento a um grupo determinado é um fator importante no que se refere ao estilo de um movimento em comum. Foram criados muitos ícones musicais no século passado e isso tem sido a cartilha seguida por quem continua a curtir o estilo musical”, finaliza Fernando.



Para conferir



E bom, caso ainda esteja em dúvida sobre o que vestir para um show de rock, especialmente para o desta quarta-feira, fique calmo: há dicas valiosas. A influenciadora Marcella Lasneaux separou looks especiais para inspirar a se preparar bem para presenciar um espetáculo musical da sua banda favorita.