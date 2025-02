Chinelos ganham o mundo da moda com estilo e conforto

Os chinelos, tradicionalmente associados a momentos de lazer e descontração, estão ganhando novos ares no universo da moda. Ao longo dos últimos anos, o item deixou as praias e se tornou presença constante no street style, com versões cada vez mais sofisticadas e versáteis. A transição do chinelo de simples acessório para peça fashionista é uma tendência global, que ganha força com o movimento por looks mais confortáveis e funcionais, sem perder o estilo.

Nina Stellato, stylist de moda, acredita que a tendência é, sem dúvida, algo que veio para ficar. "O chinelo já vem sendo tendência no street style lá fora, inclusive as Havaianas, por lá, são caríssimas. Na Europa, é comum combiná-las com peças de alfaiataria", observa. Para ela, a combinação de chinelo com peças mais estruturadas é o grande truque para modernizar o visual e sair do óbvio. "Eu acredito que, para o verão, é um item que vai sair bastante usadp. O chinelo já está no DNA brasileiro."

A combinação de conforto e estilo fez dos chinelos a escolha ideal para o verão (foto: Reprodução/Pinterest )

A stylist sugere a combinação de chinelos com alfaiataria, como calças e saias mais estruturadas, o que traz uma pegada elegante para o look. "Você colocar um chinelo com uma calça de alfaiataria, uma saia de alfaiataria, um conjunto, fica mais elegante do que você colocar com short jeans, que é uma pegada casual", recomenda. Nina também é fã da ideia de brincar com contrastes: "Eu gosto muito de usar aquela teoria do sapato errado, brincando com high-low. Então, se você põe uma peça mais casual na parte de baixo, traz um look mais sofisticado na parte de cima".

Com estampas ousadas e design moderno, os chinelos se tornaram tendência no street style (foto: Reprodução/Pinterest )

A tendência dos chinelos também está muito ligada à mudança de mentalidade pós-pandemia, quando a busca por conforto e funcionalidade se intensificou. Segundo ela, é uma tendência que vai ficar, principalmente pelo fato de a estética de conforto no look ter se tornado mais forte e os chinelos serem sinônimo disso. E não podemos esquecer o forte impacto do street style de cidades como Copenhague, na Dinamarca, onde a combinação de chinelos com peças sofisticadas, como vestidos e roupas de festa, está cada vez mais em alta.

Tendências e dicas

Para Mabel de Bonis, professora de moda, a escolha dos materiais dos chinelos também é crucial para garantir tanto o conforto quanto a elegância no visual. "Para looks mais elegantes, a escolha de matérias-primas nobres é fundamental. Fibras naturais, como cânhamo, linho rústico, tramas rústicas em algodão e couro, são excelentes escolhas para looks casuais. Para festas, os chinelos metalizados, com bordados ou pedrarias são perfeitos", recomenda Mabel.

De sandálias a modelos slide, os chinelos ganham novos shapes e invadem as passarelas (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest )

Ela também destaca a importância dos chinelos para o público masculino, já que marcas de luxo, como Armani, Dior e Chanel, estão apostando forte nesse item, ampliando seu mix de produtos.

A professora observa que a presença de chinelos nas coleções de grandes marcas de luxo reflete uma mudança no comportamento do consumo de moda. "As marcas precisam diversificar seu mix de produtos para fidelizar clientes e alcançar novos públicos", explica. Esse movimento é uma resposta à busca por mais conforto no dia a dia, sem abrir mão da elegância. "O calçado flat, incluindo chinelos, veio para ficar. Eles emprestam ao look ergonomia e beleza."

Quando se trata de tendências para os chinelos desta temporada, Mabel sugere seguir as nuances da cor do ano, o Mocha Mousse, e apostar em tons terrosos para um visual monocromático. "Eu creio que o chinelo, com modelos como as mules e clogs, pode sair das casas e praias para ambientes de trabalho e até festas", diz. Ela também sugere que, ao usar chinelos, o equilíbrio do visual é fundamental, e que os acessórios podem ajudar a transformar o look. "A importância dos acessórios é crucial para equilibrar o visual ao usar chinelos. O detalhe certo pode fazer toda a diferença", expõe.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte