Semana de Design de Milão destaca brasilidade e relação com a moda

Em meio a instalações imersivas, móveis que mais parecem esculturas e uma profusão de cores vibrantes que disputavam espaço com tons terrosos e texturas naturais, a Semana de Design de Milão provou, mais uma vez, por que é considerada o grande termômetro do morar contemporâneo. Entre as participações brasileiras, há a mostra Chuva do caju, com 57 marcas nacionais. Mas entre os corredores cheios de novidades e os nomes consagrados do design global, um destaque veio de um canto familiar para os brasileiros — mais especificamente, das curvas modernistas de Brasília.

Nascido em São Paulo, mas criado no nosso Quadradinho, Felipe Zorzeto, 28, designer mobiliário, arquiteto e urbanista, foi um dos nomes que chamaram atenção no evento, apresentando seu Aparador BIA, uma peça marcada pela elegância das linhas puras e pela influência direta da arquitetura da capital. "Crescer em Brasília é viver cercado por um sonho modernista.

A cidade inspira não só pela arquitetura, mas também pelo estilo de vida que ela propõe. O que mais me chama atenção é como as diferentes escalas do Plano Piloto se equilibram e se complementam. Essa convivência constante influenciou diretamente o desenho do Aparador BIA, que carrega traços puros e marcantes do modernismo adaptados ao estilo de vida contemporâneo", explicou Felipe.

Para a designer de interiores Aline Silva, que acompanhou a programação a distância, o impacto do evento vai além da estética. "A Semana de Design de Milão continua sendo extremamente relevante porque ela dita não só tendências estéticas, mas também comportamentais e conceituais para o setor global de design. Mesmo quem está fora do evento, como profissionais atuando aqui no Brasil, sente esse impacto", afirma.

Ela também destacou como a moda se inseriu de forma marcante no universo do design nesta edição, com grifes como Louis Vuitton e Gucci promovendo instalações que misturam arte e mobiliário. Ao mesmo tempo, encantou-se com a representatividade brasileira na mostra Chuva de caju, uma instalação coletiva que celebrou a criatividade nacional por meio de peças autorais, como o aparador criado por Felipe.

Importância

Inspirado nesse fenômeno que simboliza renovação criativa, o Aparador BIA carrega uma proposta de atemporalidade. "Essa mostra representa esse momento de transformação no design brasileiro — uma força criativa coletiva, cheia de identidade e personalidade. O Aparador BIA se conecta a esse movimento justamente por buscar a atemporalidade. Procuro criar peças que resistam ao tempo, tanto pela qualidade dos materiais quanto por um desenho que foge de modismos", diz Felipe Zorzeto.

Em um cenário no qual o design global flerta cada vez mais com a produção em massa, Felipe segue o caminho oposto, valorizando o artesanal e o feito com propósito. "A produção manual cria uma conexão direta com o processo e com o cliente, permitindo que cada peça seja única e personalizada, nos aproxima das pessoas que fabricam os móveis, tornando o trabalho mais humano e atento aos detalhes. Em um mercado de produção em massa, esses valores são essenciais para garantir qualidade e autenticidade", defende.

Aline acredita que o design brasileiro está mais preparado do que nunca para reinterpretar as tendências de Milão com identidade e criatividade. "Temos uma riqueza imensa de técnicas artesanais, de histórias e de materiais naturais. O surrealismo refinado, a valorização do feito à mão, a inovação em iluminação e até o design colecionável são tendências que casam perfeitamente com o nosso jeito criativo de ser."

Outras peças brasileiras que fizeram sucesso



Chaise Fly

Assinada pela arquiteta e designer Fernanda Marques, a Chaise Fly integrou a mostra Chuva do caju, com curadoria de Bruno Simões, durante o Fuorisalone em Milão. A peça, que venceu o European Design Awards, reafirmou o prestígio do design brasileiro no cenário internacional em parceria com a Breton.

Poltrona Bulbo

Com uma abordagem criativa guiada por um olhar atento ao comportamento das pessoas e às tendências de consumo, Eduardo Trevisan apresentou na exposição a poltrona Bulbo. A peça explora a robustez natural da madeira maciça Tauari em contraste com a suavidade do design e do revestimento em tecido de matéria-prima orgânica. Com volumes generosos e linhas bem definidas, Bulbo traduz o equilíbrio entre resistência e acolhimento, tornando-se um símbolo de conforto fundamentado. Pensada para espaços que demandam presença marcante e design envolvente, a peça reflete a dualidade entre funcionalidade e poesia visual, característica do trabalho de Trevisan, criando móveis que não apenas sustentam, mas também transformam o ambiente.

