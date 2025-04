6 dicas para proteger a visão das crianças diante das telas

O uso excessivo de telas por crianças tem preocupado especialistas em saúde ocular, especialmente diante do aumento da miopia e outros problemas oftalmológicos. Isso porque a exposição prolongada pode trazer impactos significativos para a visão infantil.

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, o tempo de exposição às telas deve ser controlado conforme a faixa etária da criança e do adolescente. Crianças abaixo de 2 anos não devem ter contato com telas. Entre 2 e 5 anos, o uso deve ser limitado a 1 hora diária, enquanto entre 6 e 10 anos o ideal é de 1 a 2 horas.

Já adolescentes entre 11 e 18 anos podem utilizar dispositivos eletrônicos por até 2 a 3 horas ao dia. No entanto, a realidade muitas vezes ultrapassa essas recomendações, exigindo maior atenção dos pais e responsáveis.

Miopia e outros impactos oculares

A principal consequência do uso excessivo de telas em crianças é o aumento da miopia. A exposição prolongada a dispositivos digitais pode alterar o crescimento do globo ocular, resultando em uma dificuldade progressiva de enxergar de longe.

Além disso, a proximidade excessiva com a tela pode levar ao estrabismo, um desalinhamento ocular causado pelo esforço contínuo para focar imagens muito próximas. Outro problema frequente é a fadiga ocular digital, caracterizada por olhos vermelhos, ressecamento e dores de cabeça.

“O uso prolongado e sem pausas pode levar ao aumento da miopia infantil, condição que tem crescido bastante”, alerta Dra. Lucia Passos, oftalmopediatra da Associação Israelita Fortunée de Picciotto, que reforça a necessidade de procurar um médico. “Os pais precisam estar atentos e fazer exames regularmente. Se perceberem algo diferente, o ideal é procurar um médico”.

Os responsáveis devem levar as crianças para consultas periódicas com um oftalmologista para detectar qualquer alteração na visão (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Medidas preventivas para o uso de telas

Para minimizar os impactos do uso de telas, especialistas da Associação Israelita Fortunée de Picciotto recomendam que os pais e responsáveis adotem algumas medidas preventivas com as crianças:

Respeitar os tempos recomendados: evitar o excesso de exposição, seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria; Reforçar pausas frequentes: a cada 20 minutos de uso, a criança deve olhar para um ponto distante por pelo menos 20 segundos. Lembrar as crianças de piscar também é importante; Manter a distância correta: celulares e tablets devem ficar a, no mínimo, 30 cm dos olhos, enquanto televisores precisam estar a mais de 2 metros de distância; Ajustar brilho e contraste: configurar dispositivos para níveis mais confortáveis e ativar filtros de luz azul; Incentivar atividades ao ar livre: estudos indicam que brincar ao ar livre cerca de 2 horas/dia reduz significativamente os riscos causados pelo excesso de exposição a telas em crianças; Consultar um oftalmologista regularmente: exames periódicos ajudam a detectar precocemente qualquer alteração na visão.

“O ideal é seguir as recomendações e não ultrapassar os limites para preservar a saúde ocular das crianças. Vale lembrar que o tempo excessivo de telas também está diretamente relacionado a uma rotina sedentária com consequências para a saúde em geral dos pequenos, como diabetes, obesidade e outros problemas”, finaliza a Dra. Lúcia Passos.

Por Carla Monteiro