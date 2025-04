A hipertensão arterial sistêmica (HAS), popularmente conhecida como pressão alta, é uma das principais causas de doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que um em cada quatro brasileiros seja hipertenso, muitas vezes sem saber. Silenciosa, a condição pode levar a infarto do miocárdio, AVC (acidente vascular cerebral), insuficiência renal e até morte súbita cardíaca.

“Controlar a pressão é um gesto de autocuidado com impacto direto na longevidade. É prevenir hoje para não correr contra o tempo amanhã”, alerta a cardiologista Dra. Fernanda Andrade, especialista em saúde cardiovascular e promoção de hábitos de vida saudáveis.

Neste Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, confira 10 dicas para prevenir e controlar a pressão alta!

1. Monitore sua pressão regularmente

Mesmo sem sintomas, a pressão pode estar elevada. Aferições periódicas ajudam a identificar alterações precocemente. “A hipertensão é uma doença silenciosa, e o diagnóstico precoce salva vidas”, reforça Dra. Fernanda Andrade.

2. Reduza o consumo de sal

O excesso de sódio é um dos principais vilões da pressão alta. Prefira temperos naturais e evite alimentos ultraprocessados. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é limitar o consumo a, no máximo, 5g de sal por dia.

3. Mantenha um peso saudável

O excesso de peso sobrecarrega o coração e contribui para a elevação da pressão arterial. Pequenas perdas de peso já geram grandes benefícios à saúde. Em geral, para cada 1 kg de peso perdido, a pressão arterial sistólica pode diminuir de 1 a 2 mmHg — especialmente em indivíduos com sobrepeso ou obesidade.

4. Pratique atividades físicas com regularidade

Exercícios aeróbicos, como caminhada, natação ou ciclismo, ajudam a regular a pressão, melhoram a circulação e fortalecem o coração.

O tabagismo aumenta significativamente os riscos de infarto e AVC (Imagem: nawamin | Shutterstock)

5. Diga não ao cigarro

O tabagismo danifica os vasos sanguíneos e aumenta significativamente os riscos de infarto e AVC. Parar de fumar é uma das medidas mais impactantes para a saúde de quem tem hipertensão.

6. Modere o consumo de álcool

O excesso de bebidas alcoólicas pode elevar a pressão e prejudicar o fígado e o coração. “Equilíbrio é fundamental. Uma taça de vinho ocasionalmente não é problema, mas o abuso é perigoso”, destaca a cardiologista.

7. Gerencie o estresse

Situações de estresse constante aumentam a liberação de hormônios que elevam a pressão arterial. Práticas como meditação, respiração consciente e momentos de lazer ajudam a proteger o coração.

8. Durma bem

A má qualidade do sono está diretamente associada à hipertensão. Procure manter uma rotina regular, com ambiente escuro, silencioso e sem interrupções.

9. Use medicamentos com orientação médica

Jamais se automedique. “Há dezenas de opções de tratamento, e só o médico pode indicar a mais adequada. Tomar remédios por conta própria pode ser perigoso”, alerta a Dra. Fernanda Andrade.

10. Invista em uma alimentação equilibrada

Prefira alimentos ricos em potássio, magnésio e fibras, como frutas, verduras, leguminosas e cereais integrais. Reduza o consumo de gorduras saturadas e açúcar refinado.

Por Sarah Monteiro