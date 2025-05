6 dicas para consumir o café sem prejudicar os dentes

Para muitos brasileiros, o dia só começa depois de uma boa xícara de café. Além de ser uma paixão nacional, a bebida é um símbolo de hospitalidade e produtividade. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo em sacas, atrás somente dos Estados Unidos. Mas é o primeiro per capita, com 5,01 kg/hab. por ano, de café torrado e moído, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

No entanto, essa rotina prazerosa pode trazer desafios quando se trata de saúde bucal. “O consumo diário de café, especialmente com adição de açúcar, está associado ao escurecimento dos dentes e ao desgaste gradual do esmalte. Isso ocorre devido à ação dos taninos, compostos fenólicos com alto poder de pigmentação presentes na bebida”, explica a cirurgiã-dentista Laís Lopes, gerente pedagógica do Grupo Kefraya, holding educacional voltada para odontologia e medicina.

Prejuízos do café para os dentes

Mesmo sendo uma bebida natural e repleta de compostos bioativos, o café, quando consumido sem os devidos cuidados, pode comprometer a aparência e a resistência do esmalte dentário. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar (ABIMO), aproximadamente 12 milhões de brasileiros buscam tratamentos de clareamento dental por ano — reflexo da crescente preocupação com a estética do sorriso.

A dentista destaca ainda que, embora o café por si só não cause doenças mais graves, seu consumo excessivo e a falta de higiene bucal adequada podem favorecer o surgimento das chamadas doenças periodontais — infecções nos tecidos que sustentam os dentes, como gengiva e osso.

“Inicialmente, elas se manifestam como gengivite, com vermelhidão, inchaço e sangramento. Se não tratadas, podem evoluir para periodontite, que pode comprometer o osso e até levar à perda dentária”, alerta Laís Lopes.

O cuidado com a saúde bucal é essencial para evitar o desgaste do esmalte amolecido pela acidez do café (Imagem: Rido | Shutterstock)

Reduzindo os efeitos do café na saúde bucal

Abaixo, veja algumas recomendações para consumir o café sem prejudicar a saúde dos dentes:

1. Higiene bucal imediata ou estratégica

A escovação deve ser feita cerca de 30 minutos após o consumo do café, para evitar o desgaste do esmalte amolecido pela acidez temporária. O uso de creme dental com flúor é essencial.

2. Moderação no açúcar e adoçantes

A sacarose aumenta o risco de cáries e acelera a erosão do esmalte. Prefira o café sem açúcar ou com adoçantes naturais.

3. Uso de canudo para bebidas frias

O uso do canudo é uma forma eficaz de reduzir o contato da bebida com os dentes, especialmente os anteriores.

4. Hidratação após o consumo

Beber água depois do café ajuda a remover resíduos e a restabelecer o pH da boca.

5. Alimentos fibrosos

Incluir frutas como maçã e vegetais crus na alimentação contribui para uma limpeza mecânica natural dos dentes.

6. Consultas regulares ao dentista

Avaliações e limpezas profissionais ajudam a prevenir manchas, gengivites e outras alterações bucais.

“O consumo de café pode fazer parte de uma rotina saudável, desde que venha acompanhado de hábitos de higiene e controle. A saúde bucal está diretamente ligada ao bem-estar geral, e a prevenção continua sendo o caminho mais eficaz e seguro”, finaliza Laís Lopes.

Por Ana Coelho