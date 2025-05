Veja os impactos da menarca precoce na saúde de meninas

A primeira menstruação, conhecida como menarca, está acontecendo cada vez mais cedo entre as meninas brasileiras. Segundo dados do Estudo ERICA, um dos maiores levantamentos de saúde de adolescentes no país, a idade média da menarca hoje é de 11,9 anos, e cerca de 15% das meninas menstruam antes dos 11 anos. Esse fenômeno vem preocupando especialistas pela série de impactos físicos, emocionais e sociais que pode desencadear.

A ginecologista Dra. Ana Paula Fonseca, especialista em saúde da adolescente, explica que a puberdade precoce e a antecipação da menarca são influenciadas por uma combinação de fatores modernos. “O aumento do índice de massa corporal (IMC) na infância, a alimentação rica em ultraprocessados, o sedentarismo e a exposição a produtos com substâncias químicas que alteram o sistema endócrino, como plásticos e cosméticos, são algumas das principais causas”, afirma.

De acordo com a médica, estudos mostram que meninas com sobrepeso têm 3,5 vezes mais chances de menstruar precocemente, enquanto aquelas com obesidade podem ter até 4,5 vezes mais risco. “O excesso de gordura corporal altera a produção hormonal, acelerando o amadurecimento sexual”, complementa.

Impactos da menarca precoce na saúde

Além das transformações físicas, a menarca precoce pode trazer impactos importantes no aspecto emocional. “Meninas que passam por essas mudanças muito cedo nem sempre estão preparadas psicologicamente para lidar com o próprio corpo ou com as expectativas sociais que surgem a partir daí”, alerta Dra. Ana Paula Fonseca.

Ela destaca que esses fatores podem levar a quadros de ansiedade, baixa autoestima e dificuldade de integração social, além de aumentarem o risco de problemas de saúde no futuro. “Existe uma associação direta entre a puberdade precoce e o aumento das chances de doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e alguns tipos de câncer, como o câncer de mama”, diz.

Ao notar os sinais da puberdade precoce, é importante consultar um médico (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Sinais da puberdade precoce

Segundo a ginecologista, é fundamental que os pais e responsáveis estejam atentos aos primeiros sinais de puberdade precoce, como o início do brotamento mamário antes dos oito anos de idade, o surgimento de pelos pubianos antes dos nove anos e mudanças corporais aceleradas, como aumento rápido da estatura e surgimento de odores corporais.

“Se esses sinais aparecerem, é muito importante buscar uma avaliação médica especializada. Um pediatra ou ginecologista poderá indicar se há necessidade de algum tratamento para retardar a progressão da puberdade”, explica.

Evitando a menarca antes do tempo

De acordo com a médica, algumas atitudes simples no dia a dia podem ajudar a prevenir a menarca precoce. “Incentivar a alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas e reduzir o contato com produtos que contenham substâncias químicas potencialmente prejudiciais são medidas muito valiosas”, orienta Dra. Ana Paula Fonseca.

Ela também reforça a importância de acolher emocionalmente as meninas que vivenciam a menarca em idades mais jovens. “O diálogo aberto e o suporte da família são fundamentais para que a adolescente compreenda as mudanças do próprio corpo de maneira positiva, desenvolvendo autoconfiança e segurança emocional”, conclui.

Por Daiane Bombarda