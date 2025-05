Saiba como usar fitoterápicos com segurança

Os fitoterápicos não agem apenas em uma área do corpo e podem ter diferentes efeitos dependendo do organismo (Imagem: kostrez | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O uso de fitoterápicos – medicamentos à base de plantas – tem ganhado cada vez mais espaço entre quem busca alternativas naturais para melhorar a saúde e o bem-estar. Contudo, segundo a biomédica Dra. Franciela Bednarski, especialista em estratégias para saúde e beleza de dentro para fora, o sucesso desses tratamentos vai muito além de tomar um chá ou cápsula natural por conta própria.

“Fitoterápicos não são inofensivos. São remédios feitos a partir de plantas e podem interagir com medicamentos, causar efeitos colaterais e até sobrecarregar o fígado se usados sem orientação”, alerta a profissional.

É comum encontrar pessoas que se automedicam com produtos naturais, baseando-se em dicas da internet ou conselhos de amigos. Porém, cada organismo é único, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Por isso, personalização e acompanhamento profissional são fundamentais.

Como os fitoterápicos agem no organismo

A Dra. Franciela Bednarski explica que muitos fitoterápicos são considerados adaptógenos, ou seja, não agem apenas em uma única área do corpo. Eles são prescritos para uma queixa específica, mas modulam o organismo de forma ampla, podendo ter efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, imunológicos, metabólicos e neurológicos ao mesmo tempo.

“Por exemplo, se prescrevo cúrcuma para reduzir inflamação, ela também atuará no controle do colesterol, no aumento da imunidade e na proteção antioxidante. Essa é uma das grandes vantagens dos fitoterápicos bem indicados”, destaca a biomédica.

Ela lembra ainda que, apesar de muitos compostos terem funções amplas — como antioxidantes e anti-inflamatórios, que praticamente todo mundo pode se beneficiar —, não existe uma única planta ou substância que sirva para todos os organismos, em todas as situações. A escolha precisa sempre considerar o momento de vida, os sintomas, o histórico e as necessidades individuais.

Os benefícios dos fitoterápicos dependem da avaliação e prescrição profissional (Imagem: Shutterstock)

Benefícios reais exigem orientação profissional

Quando bem indicados, fitoterápicos podem ajudar no controle da ansiedade, na regulação do sono, no equilíbrio hormonal, no emagrecimento, na melhora da imunidade, entre outros benefícios. Mas tudo depende de avaliação e prescrição profissional.

“Até mesmo um simples chá de gengibre, se usado em excesso, pode alterar a pressão arterial. Por isso, sempre recomendo: evite a automedicação, mesmo com produtos naturais, e busque orientação”, finaliza a Dra. Franciela Bednarski.

Por Gabriela Andrade