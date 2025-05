O bolo é uma opção deliciosa para saciar a fome no lanche da tarde, oferecendo uma variedade de sabores e texturas. Nesse sentido, é possível preparar receitas leves e fitness para comer sem prejudicar a dieta. Utilizando ingredientes mais saudáveis, como farinhas integrais, frutas frescas e gorduras saudáveis, dá para criar opções nutritivas e deliciosas. Por isso, a seguir, confira 7 receitas de bolo fit para o lanche!

Bolo de maçã com canela

Ingredientes

2 maçãs gala picadas

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de aveia

2/3 de xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de café de canela em pó

1 pitada de sal

1 xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de sopa de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de vinagre de álcool

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a maçã, a água, o óleo de coco e o açúcar até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal e a canela. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Acrescente o fermento, o bicarbonato de sódio e o vinagre e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura ralada

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de fermento químico

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1 colher de chá de canela em pó

1 xícara de chá de abacaxi picado

1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de vinagre branco

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio, o fermento químico e a canela e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacaxi e a água e triture bem. Junte o azeite, o sal e o vinagre e bata novamente para incorporar. Despeje a mistura sobre os ingredientes reservados e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e as nozes e misture. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de chocolate (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

Bolo de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá cacau em pó

1 colher de café de canela em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de colher de chá de sal

3/4 de xícara de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de água em temperatura ambiente

1/4 de xícara de azeite de oliva

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de vinagre de maçã

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o cacau, o açúcar, o sal e a canela. Adicione a água, o azeite, o extrato de baunilha e misture até ficar homogêneo. Acrescente o bicarbonato de sódio, o fermento e o vinagre e misture delicadamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de banana com aveia

Ingredientes

4 bananas maduras amassadas

1/4 de xícara de chá de azeite

1/4 de xícara de chá de água

2/3 de xícara de chá de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de nozes picadas grosseiramente

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de vinagre de maçã

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas, o azeite, a água e o açúcar e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente as nozes picadas e misture. Adicione o fermento e o vinagre e misture delicadamente para incorporar. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de milho-verde

Ingredientes

560 g de milho-verde cozido

280 g de leite desnatado

1/2 xícara de chá de açúcar

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de farinha de milho em flocos

2 colheres de sopa de coco ralado fresco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de coco com iogurte natural (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Bolo de coco com iogurte natural

Ingredientes

2 ovos

170 g de iogurte natural integral

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de coco ralado sem açúcar

sem açúcar 1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o iogurte e o óleo de coco até formar uma mistura homogênea. Acrescente o açúcar e misture bem. Adicione a farinha de aveia e o coco ralado, mexendo até incorporar. Por último, acrescente o fermento em pó e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma pequena, untada com óleo de coco e polvilhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 30 minutos ou até dourar e o palito sair limpo. Espere esfriar um pouco antes de desenformar.

Bolo de laranja com chia

Ingredientes

1 laranja com casca, sem sementes e picada

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de semente de chia

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a laranja com os ovos e o óleo de coco até formar um creme homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar, misturando bem. Adicione as farinhas e a chia, mexendo até incorporar todos os ingredientes. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Deixe esfriar antes de desenformar.