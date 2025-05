A niacinamida, também conhecida como nicotinamida, é uma forma da vitamina B3, um nutriente essencial para diversas funções do organismo, incluindo o metabolismo celular e a reparação de tecidos. Muito utilizada em produtos de cuidados com a pele, ela é reconhecida por ajudar a fortalecer a barreira cutânea, melhorar a textura da pele e auxiliar no tratamento de condições como acne, rosácea e hiperpigmentação.

De textura leve e alta tolerância, a niacinamida combina bem com outros ativos, como ácido hialurônico, retinol e vitamina C. Por isso, pode ser aplicada tanto de dia quanto à noite, adaptando-se facilmente à rotina de skincare, independentemente do tipo de pele.

“Esta poderosa vitamina oferece uma série de vantagens para todos os tipos de pele e pode ser um aliado valioso em sua rotina de cuidados com a pele”, explica Talita Bovi, mestre em engenharia biomédica, especialista em medicina estética e cosmetóloga.

A seguir, confira 6 benefícios da niacinamida para a pele!

1. Hidratação profunda

A niacinamida ajuda a fortalecer a barreira da pele, reduzindo a perda de água transepidermal e mantendo a hidratação e maciez ao longo do dia.

2. Redução de linhas finas e rugas

A niacinamida pode estimular a produção de colágeno e elastina, o que ajuda a suavizar a aparência de linhas finas e rugas, resultando em uma pele mais firme e jovem.

A niacinamida ajuda a controlar a oleosidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Controle da oleosidade

Para peles oleosas, a niacinamida pode ajudar a regular a produção de sebo, reduzindo o brilho excessivo e minimizando a aparência de poros dilatados.

4. Uniformiza a pele

A niacinamida é conhecida por sua capacidade de reduzir a hiperpigmentação e uniformizar o tom da pele, resultando em uma tez mais radiante e uniforme.

5. Propriedades anti-inflamatórias

Esta vitamina possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a acalmar a pele irritada, reduzir a vermelhidão e prevenir a acne.

6. Proteção contra danos ambientais

A niacinamida ajuda a fortalecer a barreira da pele, protegendo-a dos danos causados pelos radicais livres e outros agressores ambientais, como poluição e raios UV.

“Com sua capacidade de hidratar, suavizar, clarear e proteger a pele, a niacinamida é verdadeiramente um ingrediente versátil e eficaz em cuidados com a pele”, afirma Talita Bovi, que acrescenta: “Incorporar produtos contendo niacinamida em sua rotina diária pode ajudar a promover uma pele radiante e saudável a longo prazo”, completa a especialista.

Por Ana Carolina Baili