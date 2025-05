O bolo de cenoura é uma excelente escolha para acompanhar o café da manhã ou o lanche da tarde, principalmente quando é preparado com ingredientes saudáveis. A cenoura, por exemplo, rica em fibras, potássio e vitamina C e A, quando acompanhada de componentes como o óleo de coco e a farinha de aveia, aumenta a absorção de nutrientes e ajuda a manter a saciedade.

A seguir, confira 6 receitas de bolo de cenoura fit para incluir no seu dia a dia!

Bolo de cenoura fit com aveia

Ingredientes

4 ovos

1/2 xícara de chá de adoçante em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia

2 cenouras descascadas e picadas

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o adoçante e os ovos e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o óleo de coco e as cenouras e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e o sal e bata por 2 minutos. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Coloque a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura fit com sementes de chia

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

1 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de sementes de chia

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo de coco e bata por 5 minutos. Após, adicione o açúcar mascavo e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o fermento químico e as sementes de chia e misture. Despeje a mistura no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura fit com fubá e limão

Ingredientes

2 cenouras raladas

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de fubá

Raspas de 1 limão

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Farinha de aveia para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o óleo, o açúcar e as cenouras. Após, em uma tigela, misture a farinha, o fubá e as raspas de limão. Junte os ingredientes líquidos aos secos e misture bem. Adicione o fermento e misture delicadamente. Em seguida, coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar.

Bolo de cenoura fit com nozes (Imagem: Torriphoto | Shutterstock)

Bolo de cenoura fit com nozes

Ingredientes

350 g de cenoura descascada e picada

250 g de farinha de trigo integral

200 g de adoçante em pó

50 g de nozes picadas

4 ovos

1 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o adoçante, o óleo de coco e os ovos e bata por 1 minuto na velocidade máxima. Adicione o fermento químico, a canela e, aos poucos, a farinha de trigo integral. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura fit com whey protein

Ingredientes

3 cenouras descascadas e raladas

4 claras de ovo

1 gema de ovo

1 xícara de chá de adoçante em pó

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 scoops de whey protein sabor cookies

sabor cookies 500 ml de água

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento e bata para incorporar. Após, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura fit com banana

Ingredientes

2 cenouras raladas

2 bananas maduras amassadas

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, as bananas, as cenouras e o óleo de coco até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de aveia e a de linhaça e a canela. Misture bem e incorpore o fermento por último. Coloque em forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por cerca de 35 minutos.