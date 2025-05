As sopas e os cremes detox são ótimos aliados para manter a forma durante o outono, pois combinam ingredientes nutritivos e leves que ajudam a aquecer o corpo sem exagerar nas calorias. Geralmente preparados com legumes, verduras, ervas e temperos naturais, esses pratos promovem saciedade, favorecem o bom funcionamento do intestino e contribuem para a eliminação de toxinas.

A seguir, confira 8 sopas e cremes detox para ficar em forma no outono!

Sopa de pepino, batata e cenoura

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 pepinos descascados e cortados em cubos

1 l de caldo de legumes caseiro

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Endro para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas, as cenouras, os pepinos e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida com endro.

Sopa de espinafre com frango

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 filés de frango cortados em cubos

cortados em cubos 2 chuchus descascados e cortados em cubos

3 abobrinhas cortadas em cubos

1 maço de espinafre

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Disponha os filés de frango e cozinhe por 5 minutos. Junte o chuchu, o espinafre e a abobrinha, cubra com água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos

cabotiá descascada e cortada em cubos 1 colher de sopa de gengibre em pó

200 ml de água

Sal, azeite e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 5 minutos. Junte o gengibre, o sal e a água e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Disponha a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Por último, coloque o orégano, misture bem e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Creme de cenoura (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock)

Creme de cenoura

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

750 ml de caldo de legumes caseiro

caseiro Sal, azeite, pimenta-calabresa, páprica defumada e gengibre ralado a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-calabresa, páprica e gengibre e mexa bem. Junte o caldo de legumes e cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a sopa novamente na panela e cozinhe por 8 minutos. Sirva em seguida com a cebolinha.

Creme de couve-flor

Ingredientes

1 couve-flor cortada em pedaços

cortada em pedaços 1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 l de caldo de legumes caseiro

1 folha de louro

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a couve-flor e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e cozinhe até a couve-flor ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, retire a folha de louro e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Creme de beterraba (Imagem: Veronika Idiyat | Shutterstock)

Creme de beterraba

Ingredientes

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

470 ml de caldo de legumes caseiro

15 ml de óleo de coco

1 colher de sopa de sementes de chia

245 g de beterraba descascada e picada

1 colher de sopa de sementes de girassol

1 colher de sopa de sementes de abóbora

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a beterraba, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte a cenoura e refogue por 7 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Acrescente a beterraba reservada, o caldo de legumes e as sementes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Sopa de tomate com lentilha e espinafre

Ingredientes

4 tomates picados

picados 1/2 cenoura picada

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de manjericão seco

1 xícara de chá de caldo de legumes caseiro

1/2 xícara de chá de lentilha cozida

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e a cenoura até dourar levemente. Coloque os tomates, o manjericão e o caldo de legumes. Cozinhe por 10 a 15 minutos, até os legumes amolecerem bem. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte à panela. Junte a lentilha e o espinafre. Cozinhe por mais 3 minutos apenas para murchar o espinafre e incorporar bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Creme de couve com abobrinha e gengibre

Ingredientes

1 abobrinha picada

1 xícara de chá de couve picada

picada 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 1/2 xícara de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Coloque a abobrinha, a couve e o gengibre. Refogue por 2 a 3 minutos. Adicione o caldo de legumes e cozinhe em fogo médio até a abobrinha ficar macia. Transfira tudo para o liquidificador e bata até formar um creme liso. Volte o creme à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe ferver por mais 2 minutos. Sirva em seguida.