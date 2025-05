No universo das opções saudáveis, a coxinha fit desponta como uma alternativa saborosa e equilibrada para aqueles que desejam manter uma alimentação balanceada sem abrir mão de petiscos que despertam a memória afetiva e agradam o paladar. Isso porque, ao assá-las em vez de fritá-las, reduzimos a quantidade de gordura, tornando-as mais equilibradas para incluir nas dietas.

Abaixo, confira 7 receitas de coxinha fit para comer sem culpa!

Coxinha de batata-doce

Ingredientes

2 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 cebola descascada e picada

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de linhaça dourada para empanar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque a batata-doce, a farinha de aveia, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea.

Após, com uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o frango e modele no formato de uma coxinha. Depois, passe sobre a farinha de linhaça e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, virando as coxinhas na metade do tempo até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Coxinha de grão-de-bico com frango

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite desnatado

1 ovo

3 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 1/2 xícara de chá de amido de milho

Sal a gosto

Farinha de linhaça dourada para empanar

Azeite de oliva para untar

Recheio

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

300 g de peito de frango cozido e desfiado

3 colheres de sopa de molho de tomate

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite, o ovo, o sal e o grão-de-bico e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a mistura do liquidificador na panela e cozinhe por 3 minutos. Junte o amido de milho e cozinhe até a massa desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a massa para uma superfície lisa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o molho de tomate e a salsinha e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Com ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa, abra na palma da mão, recheie e modele no formato de uma coxinha. Depois, passe sobre a farinha de linhaça e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, virando as coxinhas na metade do tempo até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Coxinha de aveia com palmito (Imagem: Tibilletti | Shutterstock)

Coxinha de aveia com palmito

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Farinha de aveia para empanar

Azeite de oliva para untar

Recheio

200 g de palmito escorrido e cortado em rodelas

escorrido e cortado em rodelas 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de creme de tofu

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o palmito e refogue por 3 minutos. Acrescente o creme de tofu e refogue até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Massa

Em uma panela, coloque o leite desnatado, o azeite de oliva e o sal e leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo, adicione a farinha de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Transfira para um prato e aguarde amornar. Após, com ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa e abra na palma da mão. Recheie e modele no formato de uma coxinha. Depois, passe sobre a farinha de aveia e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando as coxinhas na metade do tempo até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Coxinha de brócolis com frango

Ingredientes

Floretes de 1 maço de brócolis

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

2 ovos

150 g de farinha de linhaça

150 g de farinha de amêndoas

1 gema de ovo

Sal e salsinha picada a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um processador, coloque os floretes de brócolis, metade do frango, os ovos e os temperos e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o restante do frango e tempere com sal e salsinha. Reserve. Com ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa de brócolis, abra na palma da mão, recheie com o frango e modele no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa.

Em um recipiente, misture as farinhas de linhaça e de amêndoas. Passe as coxinhas na gema de ovo, empane na mistura de farinhas e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Coxinha de abóbora (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Coxinha de abóbora

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

sem sementes e cortado em cubos 1 cebola descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de aveia para empanar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o tomate e refogue por 5 minutos. Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque a abóbora, a farinha de aveia, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa homogênea.

Após, com uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o frango e modele no formato de uma coxinha. Depois, passe sobre a farinha de aveia e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, virando as coxinhas na metade do tempo até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Coxinha vegana

Ingredientes

Massa

1 l de leite de aveia

1 kg de batata descascada, cozida e amassada

2 colheres de sopa de manteiga de coco

1 xícara de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de flocos de aveia finos

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Recheio

3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de proteína de soja texturizada hidratada e escorrida

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de orégano

1 pitada de cominho

2 colheres de sopa de molho de tomate

Azeitonas sem caroço picadas e azeite a gosto

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Farinha de aveia para empanar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque o leite de aveia, a batata, a manteiga, o caldo de legumes, os flocos de aveia e o sal e mexa. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo integral e misture até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha a massa sobre uma superfície lisa e seca. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a proteína de soja e o suco de limão e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, cominho, orégano e cheiro-verde e misture bem. Junte as azeitonas e o molho de tomate e mexa novamente para incorporar com os demais ingredientes.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com a proteína de soja e modele no formato de uma coxinha. Depois, passe sobre a farinha de aveia e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando as coxinhas na metade do tempo até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Coxinha de quinoa com legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de mandioquinha cozida e amassada

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Farinha de linhaça para empanar

Azeite de oliva para untar

Recheio

1/2 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 abobrinha descascada e ralada

1/4 de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e a abobrinha e refogue até murcharem. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque a quinoa e a mandioquinha e misture. Acrescente a farinha de grão-de-bico, o azeite de oliva e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com os legumes refogados e modele no formato de uma coxinha. Depois, passe sobre a farinha de linhaça e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, virando as coxinhas na metade do tempo até ficarem douradas. Sirva em seguida.