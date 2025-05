O manjericão é uma planta aromática muito utilizada na culinária e na medicina natural. Suas folhas possuem um aroma marcante e são ricas em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e antibacterianos. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), ele é fonte de cálcio, magnésio, potássio, vitaminas A e C, entre outros nutrientes.

O consumo do chá de manjericão pode favorecer a saúde de diversas maneiras, ajudando a aliviar dores leves, combater infecções, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico. Além disso, suas propriedades calmantes podem contribuir para o controle do estresse e da ansiedade, tornando o chá uma opção natural e versátil para o cuidado diário com o bem-estar.

A seguir, confira 3 chás de manjericão e seus benefícios para a saúde!

Chá de manjericão, lavanda e limão-siciliano

Este chá é ideal para momentos de estresse e ansiedade, oferecendo uma combinação de aroma suave e efeito relaxante. O manjericão atua como um calmante natural, com propriedades anti-inflamatórias e digestivas. A lavanda é reconhecida por seus efeitos ansiolíticos e sedativos, sendo excelente para aliviar tensões e melhorar a qualidade do sono.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de manjericão frescas

1 colher de chá de flores secas de lavanda

Casca de 1/2 limão-siciliano

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo e adicione o manjericão, a lavanda e a casca do limão-siciliano. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de manjericão, hortelã e gengibre (Imagem: Tadeusz Wejkszo | Shutterstock)

Chá de manjericão, hortelã e gengibre

O chá de manjericão, hortelã e gengibre é uma combinação poderosa para fortalecer o organismo. O manjericão possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, sendo útil para aliviar dores leves e reforçar a imunidade.

A hortelã atua como um digestivo natural, ajudando a combater náuseas, gases e desconfortos estomacais. O gengibre, por sua vez, é conhecido por seu efeito termogênico, que auxilia no metabolismo, além de ser um excelente aliado contra resfriados, dores de garganta e inflamações.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de manjericão frescas

1 colher de sopa de folhas de hortelã frescas

frescas 1 pedaço pequeno de gengibre fatiado

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo e adicione o gengibre, o manjericão e a hortelã. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de manjericão, alecrim e limão

O chá de manjericão, alecrim e limão é uma bebida aromática e revigorante, ideal para fortalecer o corpo e a mente. O manjericão contribui com sua ação anti-inflamatória e antioxidante, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico. O alecrim é conhecido por estimular a memória e a concentração, combater o cansaço físico e mental e ter propriedades digestivas. O limão, rico em vitamina C, ajuda a fortalecer as defesas naturais.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas de manjericão frescas

1 colher de sopa de folhas de alecrim frescas

frescas Suco de 1/2 limão

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo e adicione o manjericão e o alecrim. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e adoce com mel. Sirva em seguida.