Direto dos anos 2000, a boca de corretivo volta a ser sucesso com a make nude

Como sempre dizemos por aqui, as tendências de maquiagem, assim como as de moda, são cíclicas. Vira e mexe flagramos no TikTok uma "novidade" que parece familiar, talvez porque já a conhecemos dos tempos em que os blogs de beleza estavam no auge e ditavam o que estava em alta. E a sumida da vez que voltou com tudo é a polêmica boca de corretivo.

Com um nome internacionalizado, concealer lips, a make consiste em usar o corretivo nos lábios, para deixá-los em tom semelhante ao restante do rosto. Dessa forma, a boca fica bem nude e os olhos ganham mais destaque.

A trend não vem sozinha, ela acompanha o movimento da maquiagem neutra. O nude volta com tudo e não se limita aos lábios, aparecendo em inúmeros produtos e trazendo maquiagens que misturam tons terrosos, preto e diferentes brancos e beges.

"Estar atenta ao comportamento de beleza e antecipar movimentos que fazem sentido para a rotina das consumidoras faz parte do nosso processo. Temos observado um resgate dos visuais clássicos, com destaque para esfumados neutros bem estruturados", comenta Mirele Martinez, diretora de Categoria de Make do Grupo Boticário.

Lavoisier, expert de beleza da Eudora, acredita que a volta dos nudes está relacionada ao impacto das cleans girls no universo, que deixou os tons neutros, terrosos, nudes e rosados em evidência novamente. "A maquiagem neutra ganhou protagonismo por exaltar a beleza natural, mostrando que, mais do que cor, se for bem acabada e sutil, pode entregar muita sofisticação e é perfeita para todas as ocasiões, do dia a dia ao evento mais glamouroso", comenta o maquiador.

Das passarelas para o dia a dia

Mariane Santana, maquiadora e responsável por pesquisa e desenvolvimento da Fenzza, comenta que nem sempre é fácil adaptar as tendências das passarelas para o dia a dia e para quem não domina a make. Mas para quem quer investir na trend, o ideal é apostar em batons e glosses nude que valorizem o seu tom de pele. "Além de trazer a referência de moda para a rotina, essa escolha garante um visual mais harmônico, com conforto estético e identificação com o estilo pessoal", considera.

Lavoisier comenta que é possível criar looks nudes em todo o rosto, e, quando bem equilibrados, eles podem ser usados juntos. Nos olhos, ele afirma que "o esfumado em tons nude e rosados é o novo pretinho básico". Ele explica que o segredo está em construir camadas leves e bem esfumadas, sempre respeitando o formato dos olhos. Para os lábios, o expert sugere um combo formado por lápis de contorno marrom escuro, um batom nude por cima e um gloss com fundo de brilho.

No rosto, também é possível usar os nudes de uma forma equilibrada. A tendência suave valoriza a pele mais natural, então tons terrosos que se fundem com a cor da pele são ótimos para fazer o contorno.

E para garantir um ar de saúde e fugir da palidez que pode surgir em uma make toda nude, Mariane recomenda o efeito corado de saúde, aplicando blushes ou tints em tons mais rosados nas maçãs do rosto.

Outra dica para incrementar a make nude é incluir delineadores e sombras com partículas de brilho. "É uma forma simples e eficaz de quebrar a sobriedade da maquiagem nude. Trazem um toque de modernidade e leveza ao visual, sem comprometer a elegância", completa Mariane.