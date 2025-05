7 dicas para reduzir a queda de cabelo no inverno

Hábitos no inverno podem agravar a queda de cabelo, especialmente em quem já tem predisposição (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com o inverno se aproximando, os cabelos também sentem a mudança de clima. Para quem já enfrenta quadros de alopecia — popularmente chamada de calvície — ou queda capilar acentuada, o período pode ser ainda mais desafiador.

De acordo com o cirurgião capilar Dr. Alberto Correia, que atua em Salvador (BA), o frio pode agravar a queda de cabelo por conta de fatores como banhos quentes, secura do ar e redução da exposição solar, que afeta a produção de vitamina D, essencial para a saúde dos fios.

“No inverno, é comum observarmos um aumento na queixa de queda capilar. Isso não significa necessariamente que a pessoa esteja desenvolvendo alopecia, mas, sim, que os fatores sazonais podem contribuir negativamente para quem já tem predisposição ou sensibilidade”, explica.

A alopecia pode ter diversas causas, como genéticas, hormonais, autoimunes ou relacionadas a carências nutricionais. Embora o frio não seja um fator direto, pode potencializar o problema se os cuidados não forem redobrados. Diante disso, o Dr. Alberto Correia lista 7 medidas eficazes para preservar a saúde dos fios durante a estação mais fria. Confira!

1. Evite banhos muito quentes

A temperatura da água pode influenciar diretamente a saúde do couro cabeludo. “A água quente retira a oleosidade natural do couro cabeludo, deixando-o mais seco e propenso à inflamação, o que pode favorecer a queda”, afirma o cirurgião capilar.

2. Hidrate o couro cabeludo

Além de hidratar os fios, é essencial cuidar da pele do couro cabeludo. “Use loções específicas e shampoos que ajudem a manter o equilíbrio da microbiota e da oleosidade, sem agredir a região”, recomenda o Dr. Alberto Correia.

3. Evite o uso excessivo de secador e chapinha

O calor excessivo direto sobre os fios também contribui para o ressecamento e quebra. “Se for usar secador, mantenha uma distância segura e prefira a temperatura morna”, aconselha.

4. Mantenha uma alimentação rica em nutrientes

Vitaminas como A, C e D, ferro, zinco e biotina são fundamentais para o ciclo de crescimento capilar. “No inverno, as pessoas tendem a consumir menos frutas e vegetais. Manter uma dieta equilibrada é essencial para quem sofre com queda de cabelo”, explica o médico.

A exposição solar é essencial para a produção de vitamina D, um nutriente importante para a saúde dos fios (Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock)

5. Se exponha ao sol conscientemente

A luz solar é uma aliada importante para a produção de vitamina D, essencial para os cabelos. “A vitamina D tem papel importante na saúde dos folículos pilosos. Sempre que possível, busque se expor ao sol de forma consciente, mesmo em dias mais frios”, sugere o Dr. Alberto Correia.

6. Evite prender os cabelos molhados

Segundo o Dr. Alberto Correia, deixar os fios úmidos por muito tempo pode comprometer a saúde do couro cabeludo. “Manter o couro cabeludo úmido por muito tempo favorece a proliferação de fungos e enfraquece os fios. Seque bem antes de prender ou dormir”, indica.

7. Consulte um especialista se a queda for acentuada

Caso a queda de cabelo se torne intensa, um profissional deve ser consultado. “A automedicação ou o uso de produtos sem orientação pode agravar o quadro. É fundamental identificar a causa da queda com exames e acompanhamento profissional”, aconselha o médico.

Tratamentos para controlar a alopecia

Segundo o Dr. Alberto Correia, a alopecia pode ser controlada com tratamentos específicos, que vão desde medicações tópicas e orais até técnicas avançadas como terapia com LED, microagulhamento e transplante capilar. “O diagnóstico precoce é essencial. Quanto antes começarmos o tratamento, maiores são as chances de reverter a queda e recuperar os fios perdidos”, finaliza o cirurgião capilar.

Por Sarah Monteiro