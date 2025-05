Originária dos Andes e cultivada há milênios, a batata figura entre os alimentos mais consumidos globalmente e ganhou até um dia internacional para chamar de seu: 30 de maio. No Brasil, ela está bem presente no cardápio das famílias, agrada a todas as idades e se adapta a diversas receitas: do purê às saladas, dos cozidos ao forno.

Apesar da popularidade, a imagem da batata é, por vezes, associada a preparos com maior teor calórico, como a fritura. Contudo, o tubérculo oferece uma série de componentes que podem contribuir para uma alimentação equilibrada, especialmente quando preparada de formas que preservam suas qualidades nutricionais.

“A batata é um alimento versátil e nutritivo. Quando trazemos esse ingrediente para nossas casas, pensamos não só na conveniência, mas também em como ela pode apoiar a saúde e o bem?estar das pessoas”, comenta Karina Dias, nutricionista da Vapza, empresa de produção de alimentos embalados a vácuo e cozidos.

A seguir, a profissional elenca 6 benefícios da batata para a saúde. Confira!

1. Fonte de energia com baixo teor de gordura

A batata é frequentemente vista apenas como um acompanhamento simples, mas suas propriedades nutricionais a tornam uma escolha inteligente para quem busca uma alimentação saudável. “A batata é um tubérculo fonte de carboidratos complexos, naturalmente pobre em gordura e com baixa densidade calórica, sendo uma excelente opção para compor refeições equilibradas. Quando comparada ao arroz branco, por exemplo, 100 g de batata cozida contém cerca de 50% menos calorias, o que pode ser interessante em estratégias de emagrecimento”, aponta Karina Dias.

2. Boa para o sistema imune

Fonte de vitamina C, com potente ação antioxidante, que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, na saúde da pele e na absorção de ferro. Uma porção de 100 g de batata cozida pode fornecer até 15% da recomendação diária, contribuindo significativamente para a ingestão desse nutriente no dia a dia.

O potássio presente na batata favorece a circulação sanguínea, ajudando a prevenir doenças cardiovasculares (Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock)

3. Melhora a saúde cardiovascular

Outro destaque nutricional da batata é seu alto teor de potássio, um mineral essencial para o equilíbrio eletrolítico, controle da pressão arterial e saúde cardiovascular. “O potássio atua como um vasodilatador natural, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e favorecendo uma melhor circulação. Isso contribui diretamente para a prevenção de hipertensão e doenças cardiovasculares”, destaca a nutricionista.

4. Ajuda na digestão e na saciedade

As fibras encontradas na batata, especialmente quando consumida com casca, após higienização adequada, colaboram com o processo digestivo e promovem sensação de saciedade. “As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal e promovem uma digestão mais lenta, o que colabora para o controle glicêmico e evita picos de insulina, fator importante em estratégias de emagrecimento”, comenta a especialista.

5. Antioxidantes em variedades específicas

Batatas com polpa de coloração amarela ou alaranjada contêm carotenoides, substâncias com ação antioxidante que ajudam a proteger as células contra danos de radicais livres. Escolher diferentes tipos de batata enriquece o prato de nutrientes e antioxidantes.

6. Opção sem glúten

Por ser um alimento naturalmente isento de glúten, a batata é uma alternativa para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca. “Em dietas restritivas, a batata se apresenta como um ingrediente versátil, permitindo uma variedade de pratos seguros”, finaliza Karina Dias.

Por Gabriely Coelho