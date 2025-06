Tendinite: dor, inchaço e limitações que podem ser evitadas

Os tendões são tecidos fibrosos e flexíveis, que fazem parte do sistema locomotor e servem para conectar músculos e ossos, permitindo o movimento. Muito comum entre atletas, músicos e profissionais que realizam movimentos repetitivos no dia a dia, a tendinite é uma condição inflamatória que afeta os tendões, espalhados por todo o corpo. Embora muitas vezes subestimada, essa inflamação pode causar dores intensas, limitar movimentos, provocar inchaço e comprometer a qualidade de vida.

Com o avanço das rotinas modernas e o aumento do tempo em frente ao computador ou ao celular, os casos de tendinite têm se tornado cada vez mais frequentes. Apesar da crença comum de que a tendinite é causada apenas por movimentos repetitivos, outros fatores também podem levar à inflamação, como o excesso de atividade física e a má postura, que, ao causarem dor, são vistas como algo comum. Mas Karina Pádua, fisioterapeuta e coordenadora do Centro de Fisioterapia do Hospital Santa Lúcia Norte, faz um alerta: "Tendinite não diagnosticada nem tratada adequadamente pode se tornar uma condição crônica, com dor persistente e limitação funcional".

Ao sentir dor persistente e inchaço, especialmente se isso estiver afetando o movimento, as atividades diárias ou o sono, o ideal é consultar um ortopedista, que será capaz de diagnosticar, orientar, prescrever medicamentos e fazer o encaminhamento para a fisioterapia em caso de necessidade.

Causas

Movimentos repetitivos, como os realizados em determinados esportes, profissões ou durante o uso do celular e teclado;

Esforço físico excessivo;

Doenças sistêmicas, como diabetes, artrite reumatoide, lúpus e infecções.

Envelhecimento natural dos tecidos;

Falta de alongamento;

Má postura;

Trauma, como queda, batida ou acidente, em casos mais raros.

Sintomas

Dor localizada, principalmente ao movimentar a área afetada;

Inchaço;

Sensibilidade ao toque;

Sensação de calor na área;

Dificuldade de movimento.

Tipos de tendinite

Tendinite de quervain, inflamação dos tendões extensores do polegar, causada por movimentos repetitivos como digitar ou utilizar uma tesoura;

Tendinite patelar, também conhecida como tendinite no joelho, condição resulta do uso excessivo dos membros inferiores como ao correr, pular e agachar. Frequente entre corredores e jogadores de futebol ou vôlei;

Tendinite aquiliana, inflamação do tendão de Aquiles, que liga o osso do calcanhar à panturrilha;

Tendinite Epicondilite, ou tendinite no cotovelo;

Tendinite no ombro;

Tendinite no pé;

Tendinite no quadril.

Quem tem mais propensão a ter tendinite

Pessoas que praticam atividades repetitivas, como esportistas ou músicos ou como digitar no computador e escrever;

Portadores doenças inflamatórias;

Fatores genéticos, com predisposição a desenvolver a inflamação por características físicas específicas;

Sedentários.

Como aliviar/amenizar a dor

Aplicar gelo por 15 a 20 minutos, ao longo do dia ajuda reduzir a inflação;

Medicações anti-inflamatórias;

Pomadas;

A bolsa de água quente pode aliviar a rigidez e promover relaxamento muscular, em especial casos crônicos.

Palavra do especialista

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico da tendinite é feito de forma clínica, contando com o histórico do paciente, exame físico conduzido durante a consulta, e exames de imagem, como o ultrassom, ressonância magnética e ecografias, que vão permitir a visualização para entender a origem da dor e confirmar o quadro ou descartar outras lesões.

Quais os métodos de tratamento?

O tratamento começa com medicações anti-inlamatórias, analgésicos, reabilitação na fisioterapia, terapia ocupacional, geralmente para as mãos, imobilização para evitar atrofia ou piora do quadro, e o repouso da área. Em alguns casos específicos pode ter necessidade de fazer um procedimento cirúrgico como às vezes acontece na tendinite patelar ou na epicondilite. Existem outros tratamentos hoje em dia como a medicina regenerativa com o uso da terapia celular, ou infiltrações locais de anti-inflamatórios ou ácido hialurônico, em alguns casos. Mas tudo depende do local, e na maioria dos casos, é recomendado apenas os medicamentos, a imobilização e a fisioterapia.

É possível se prevenir contra tendinite?

Alongamentos regulares e o reforço muscular ajudam a criar uma resistência muscular, melhorar a mobilidade e diminuir o processo inflamatório. Assim como realizar pausas durante atividades repetitivas, se aquecer e alongar antes de atividades físicas, manter uma boa postura e sempre fazer o uso correto de ferramentas e equipamentos no trabalho ou treino.

Dr. Julian Machado, é ortopedista e chefe de Ortopedia do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, e diretor científico da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do DF

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte