Receitas de skincare caseiras: mitos, verdades e benefícios

Acreditar que as receitas caseiras são milagrosas ou que todos os produtos naturais são seguros é um erro. A skincare feita em casa pode ser uma ótima opção para cuidar da pele e poupar dinheiro em produtos, mas entender o que é bom e o que pode ser prejudicial é o primeiro passo a ser seguido. Os tratamentos caseiros têm viralizado nas redes sociais, a promessa de resultados milagrosos, a facilidade de acesso e o baixo custo dos itens, presentes na maioria das casas, tornam esse tipo de tratamento popular bastante atraente.

Algumas dessas técnicas resultam positivamente, tendo vários benefícios, mas outras podem ter o efeito reverso. A falta de pesquisa, o uso de produtos sem indicação médica, não indicados para o tipo de pele ou sem teste prévio, podem causar diversos problemas, como alergias, queimaduras, manchas, irritações, sensibilidade, ressecamento ou aumento da oleosidade e até infecções, além de agravar problemas já existentes da pele.

A médica dermatologista Paola Canabrava, do Hospital Santa Lúcia, diz que o maior e mais comum erro é apenas reproduzir as receitas sem qualquer pesquisa prévia. "Às vezes, a pessoa viu alguma influencer usando aquela técnica e obtendo resultados imediatos e decide tentar sem saber se aquilo fará bem para seu tipo de pele. Muitas vezes, passa aquele produto e a pele irrita, mas continua insistindo e acaba por piorar ainda mais", explica.

Paola recomenda que, antes de usar qualquer produto, seja feito um teste de contato, aplicando uma pequena quantidade da mistura atrás da orelha, no punho ou no antebraço, e observar por algumas horas. Se não houver reação, o risco de irritação no rosto diminui, embora não seja totalmente descartado. "O importante é, ao colocar em contato com o rosto, ficar atento para qualquer coceira, ardência, vermelhidão ou descamação, que podem ser sinais de que aquilo não está fazendo bem, e retirar imediatamente para evitar problemas maiores", detalha.

Limão, café e babosa

Uma informação que circula bastante pelas redes é que o limão pode ser usado para clarear manchas na pele, mas essa fruta é altamente fotossensibilizante, ou seja, pode causar reações graves na pele ao ser exposto ao Sol, como queimaduras e manchas escuras, e a recuperação demanda um tratamento longo e caro.

O café se encontra em um meio a meio entre benefícios e malefícios. A crença comum é de que a borra é um ótimo esfoliante e pode ser usada sem medo. O efeito é capaz, sim, de ser positivo, mas a ação talvez seja potente demais e cause irritação, e a textura agressiva, às vezes, acaba por causar microlesões em peles sensíveis. Optar por esfoliantes menos abrasivos é uma solução mais segura.

A babosa, ou aloe vera, é altamente recomendada por ser um excelente ativo e ingrediente usado na cosmetologia por sua ação cicatrizante, anti-inflamatória e hidratante, mas pode causar reação em peles sensíveis, especialmente ao ser usada in natura. O gel extraído das folhas é rico em nutrientes, vitaminas e minerais, que ajudam a nutrir e proteger a pele, mas é bastante concentrado, portanto é recomendado fazer um teste de sensibilidade antes de usar.

Arroz, aveia e mel

Muito usado na cultura oriental, o arroz, seu extrato e até a água, têm ações calmantes, antioxidantes e iluminadoras, muito usado para clarear manchas e prevenir o envelhecimento com excelentes resultados. Porém, como todo princípio ativo, sua ação caseira tem concentração baixa e é instável, podendo haver risco de contaminação se armazenado durante longos períodos, acabando por fermentar. Ou seja, apesar de diversos benefícios, precisa ser usado com cautela, e não deve ser guardado por muito tempo.

A aveia, especialmente a coloidal, ajuda a hidratar, acalma irritações e coceiras e pode ajudar no tratamento de condições na pele. O mel por sua vez, é repleto de vantagens, possui propriedades hidratantes, antibacterianas e anti-inflamatórias, sendo benéfico no tratamento da acne.

Entre os usos do mel, a dermatologista Paola recomenda uma máscara de esfoliação feita com mel e açúcar cristalizado, que ajuda a remover os cravos e limpar os poros. "Pode ser usada de duas a três vezes, dependendo da tolerância da pele", indica Paola.

Argilas

As máscaras de argila fizeram sua própria fama e, desde que escolhidas corretamente, do tipo à origem, são bastante recomendadas. A professora dos cursos de estética e cosmética e biomedicina do Centro Universitário Uniceplac Cíntia Persegona recomenda que, se usar argila em casa, utilize-a com água filtrada ou termal e escolha a que mais se adequa para sua pele.

"A argila verde é ideal para peles oleosas; a branca, para peles sensíveis; a rosa, para peles secas ou maduras; e a negra usada como detox. O tempo de uso e hidratação após a aplicação também é essencial para manter o resultado. Deixe apenas por 10 minutos e, após enxaguar bem o rosto, e em seguida use um bom hidratante e FPS, lembrando que as argilas possuem ação secativa", detalha a especialista em estética avançada, cosmetologia e gerenciamento da pele.

Recomendados, proibidos e cuidados

Entre os produtos naturais, a especialista recomenda aveia coloidal, mel, chá de camomila, pepino, babosa (com cautela) e argilas quando corretamente aplicados. Já entre os que não devem ser usados, estão limão, vinagre, pasta de dente, bicarbonato de sódio e óleos essenciais puros, entre os mais perigosos. Esses podem alterar o pH da pele, causar queimaduras e até reações alérgicas severas.

Além do teste de contato, os cuidados com a pele ao usar receitas caseiras passam por evitar exposição solar, pois podem gerar manchas; não misturar muitos ingredientes, especialmente sem testá-los individualmente. Além disso, faz-se necessária a hidratação com produto específico para o tipo de pele, o uso diário de protetor solar e a limpeza do rosto com sabonete facial específico, enxaguando bem. Junto a isso, a pesquisa por fontes confiáveis pode evitar que cometam erros e, sempre que possível, contatar um especialista.

