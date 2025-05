Conheça os espaços fitness que estão bombando em Brasília

Andar por Brasília é ver, em todos os espaços, alguém fazendo atividade física. Corrida de rua, futevôlei, beach tênis e outras inúmeras práticas. Enfim, o brasiliense tem aderido aos exercícios, especialmente aqueles que começam a fazer muito sucesso na capital do país. Esses, então, caem logo nas graças dos malhadores de plantão.

O Distrito Federal está entre as capitais que mais praticam atividade física, ocupando o terceiro lugar. Segundo o inquérito Vigitel, do Ministério da Saúde, 63,1% da população brasiliense é adepta aos exercícios físicos, perdendo apenas para Vitória, com 64,5%, e Florianópolis, com 65,3% de pessoas ativas em práticas esportivas.

Isso, de certa forma, mostra que Brasília é um lugar recheado de indivíduos buscando novas formas de trazer qualidade de vida para suas rotinas diárias. Para ajudar nesse processo, encontram em diversos locais um modo de se conectar com hábitos saudáveis. Um desses espaços, que tem feito sucesso, é a GuestHouse (@guesthouse.bsb). Fundado em 2024, o ambiente surgiu como um clube de bem-estar, que promove saúde física, mental e emocional, por meio do esporte, do trabalho colaborativo e de vivências que transformam.

De acordo com Thiago Cirillo, diretor-executivo e fundador do local, a Guest traz, na própria essência, o intuito de conectar pessoas não somente com outros indivíduos, mas com elas mesmas. "Oferecemos uma estrutura completa que une trabalho, lazer e bem-estar. Temos bar, coworking, salas privativas, estúdio de tatuagem e piercing, terapias e massagens, além de quadras esportivas para futevôlei, beach tênis e tênis", detalha.

A Guest realiza eventos que combinam esporte, música, gastronomia e cultura, levando os amantes da atividade física a emergir em um cenário que mistura hábitos saudáveis com um lifestyle recheado de inovações. Para Thiago, o grande diferencial está na proposta de ligar produtividade, bem-estar e experiências em um lugar que exala natureza.

"Somos um espaço que foge do convencional, onde todos se sentem verdadeiramente à vontade — seja para trabalhar, seja para praticar esporte ou viver momentos de conexão", descreve o fundador. Por enquanto, eles estão localizados no Lago Sul. Contudo, a intenção é expandir para novos territórios e criar uma bonita comunidade.

Acolhimento e conexão

Um frequentador assíduo da Guest é o empresário Igor Dutra, 30. Há pouco mais de dois meses, ele reserva seus finais de semana para praticar atividade física nesse complexo esportivo. "É incrível, especialmente porque é ao ar livre. Perfeito para aproveitar o dia do melhor jeito. Dá para jogar um futevôlei e, se não manjar muito, também rola aquela altinha", destaca.

Agora, caso não tenha habilidade com nenhum esporte que envolva bola, fique tranquilo: tem piscina, banheira de gelo para recovery, tênis de mesa e aulas de boxe, se tiver vontade de entrar em um universo um tanto quanto diferente. Na visão de Igor, a Guest sabe acolher e levar o melhor do mundo fitness para aqueles que desejam entrar nesse ecossistema. Hoje, a Guest funciona, basicamente, aos finais de semana, com as atividades já iniciando às sextas-feiras.

Igor começou a frequentar a GuestHouse no começo deste ano (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

Tendência em Brasília

Agora, se o assunto é sucesso, é necessário falar sobre um lugar que vira e mexe está sempre nas redes sociais de alguém. A Spincycle, muito popular entre os brasilienses, nasceu em novembro de 2019. Desde então, segundo a assistente administrativa Laillane Alves, o espaço tem crescido tanto em propósito quanto em consistência. Atualmente, existem duas unidades na capital federal, na 207 Sul e na 111 Norte.

"Fora de Brasília, expandimos para São Paulo, com a unidade Spincycle Paulista (Jardim Paulista), e Presidente Prudente (Euromarket). Também já anunciamos nossas próximas aberturas: Curitiba e Goiânia", afirma. O objetivo do ambiente, de acordo com ela, é criar um local que unisse intensidade, propósito e transformação — física e emocional.

Na Spincycle existem duas modalidades de aulas oferecidas: a aula de de bike indoor, com uma metodologia imersiva que envolve música, luz e um foco absoluto no agora; e o strong basic, um treino de força com acompanhamento personalizado, baseado em movimento essenciais da musculação, voltado para evolução com segurança. "Além disso, todo o ambiente foi pensado para proporcionar bem-estar, desde a recepção até o cuidado com os detalhes", explica Laillane.

Mas, talvez, o maior atrativo de todos seja a comunidade ao redor desse ecossistema, um grupo forte, conectado e engajado, que se apoia dentro e fora da sala de treino. "Aqui, cada conquista é celebrada em conjunto. A Spincycle é um espaço para quem busca saúde, evolução e conexão. Isso é o que nos tem feito chegar cada dia mais longe", finaliza.

A SpinCycle é o novo espaço queridinho de Brasília (foto: Reprodução/ Instagram (@spincycleasanorte))

Paixão diferente

Foi com o convite de um amigo que Lucas Santana, 30, conheceu a Spincycle. Ele, que estava em um processo de emagrecimento, decidiu entrar nesse universo, já que a promessa do então colega era de que as aulas seriam dinâmicas e com "música alta". O cirurgião dentista tenta participar dos treinos a cada 15 dias, já que concilia as atividades com os estudos.

"Também divido com a musculação que faço religiosamente sete vezes por semana e com o hot yoga, que também tento fazer quinzenalmente", conta. Até aqui, os benefícios notados por ele são extensos, especialmente o ganho de resistência física, que aumenta gradativamente de forma rápida. "Eu me lembro que na primeira aula quase infartei de cansaço pela carga dos movimentos. Depois de umas duas aulas já conseguia tirar de letra e ir até o final sem aquela fadiga toda", completa.

Por ser uma aula coletiva, a interação entre professores e alunos contribui para que os usuários criem laços especiais durante as aulas e queiram voltar todas as semanas. Para Lucas, o objetivo é não parar, muito pelo contrário: é continuar com a prática, justamente por gostar de mecânicas diferentes e querer que sua mente e seu corpo evoluam bem.

Lucas adora a mecânica diferente da SpinCycle (foto: Arquivo pessoal)

Hot yoga

Realizada em uma sala aquecida a 40°C, o hot yoga é uma das atividades queridinhas do momento, especialmente pelas mulheres. Nas redes sociais, a modalidade bomba, tanto pela eficácia que traz ao corpo, quanto pela estética agradável e instagramável, perfeita para essa era digital. Atualmente, existem duas unidades para a prática, encontradas na Vidya Studio da Asa Sul e da Asa Norte, e na Lofy Stydio, localizada no Lago Sul.

Mais lugares

