Confira o poder transformador dos acessórios nas composições de looks

A modelo Gigi Hadid apostou em uma produção em que o acessório é a estrela do look - (crédito: Reprodução/Pinterest)

Sabe aquele combo clássico de jeans e camiseta branca? Ou o vestidinho preto minimalista? Por mais básicos que sejam, esses looks podem ganhar outra cara com a ajuda de acessórios bem escolhidos. Mais do que um complemento, colares, brincos, bolsas e cintos são capazes de expressar personalidade e transformar completamente uma produção.

"Os acessórios funcionam como uma assinatura pessoal. São eles que conferem informação de moda, deixando qualquer look mais interessante e estilizado", explica a consultora de estilo Marina Costa, especialista em imagem pessoal.

Segundo ela, o segredo está em pensar nos acessórios como protagonistas, não apenas coadjuvantes. "Uma calça jeans com camiseta branca pode se tornar um look sofisticado com um maxicolar e brincos grandes, ou então ficar mais urbano com uma pochete e um tênis colorido", exemplifica.

Os acessórios certos podem transformar um look até então básico em algo marcante (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

A consultora sugere começar por peças-chave: colares de corrente, brincos de argola, lenços, bolsas estruturadas ou até um cinto de fivela marcante. "Escolha um ou dois acessórios que se destaquem e monte o restante do look a partir deles."

Prata e dourado: pode misturar?

Uma dúvida recorrente é se é permitido misturar metais — como prata e dourado — em uma mesma produção. Para a stylist Marcella Dutra, a resposta é: com certeza! "Essa ideia de que não se pode misturar prata com dourado ficou no passado. Hoje, a mistura é, inclusive, muito bem-vinda, confere modernidade ao visual e pode agregar, e muito, para seu look", afirma.

Marcella recomenda, no entanto, prestar atenção às proporções. Segundo ela, o ideal é que as peças tenham uma linguagem em comum, seja no acabamento, seja no estilo. Por exemplo, se você usa um colar dourado com design mais orgânico, pode combinar com anéis prateados que também tenham essa estética mais fluida.

Pulseiras de diferentes cores estão na moda (foto: Reprodução/Pinterest)

Quando o assunto são acessórios chamativos, como brincos grandes, óculos de sol ousados ou bolsas com cores vibrantes, o equilíbrio é fundamental. "Se optar por brincos grandes, talvez não precise de colar. Ou, se quiser usar tudo ao mesmo tempo, escolha roupas mais neutras, para que os acessórios possam brilhar", orienta Marina.

Já Marcella reforça que os acessórios são, também, uma oportunidade de experimentar novas tendências sem necessariamente mudar o guarda-roupa inteiro. "Às vezes, basta adicionar um brinco diferentão ou uma bolsa com uma cor fora do comum para atualizar seu look."

Por fim, as especialistas reforçam: mais do que seguir regras, o importante é que os acessórios reflitam a personalidade de quem usa. “O estilo pessoal deve sempre ser o norte. Acessórios são uma forma de comunicação não verbal, então escolha peças que transmitam quem você é”, conclui Marcella Dutra.

Cintos são uma boa opção para realçar o look (foto: Reprodução/Pinterest)

Acessórios indispensáveis

Entre os acessórios que não podem faltar no arsenal de quem quer turbinar looks básicos, as especialistas destacam:

Brincos statement: maxibrincos ou modelos esculturais.

Colares de corrente: especialmente as mais grossas, que dão um ar moderno.

Óculos de sol: de armações marcantes.

Lenços: versáteis, podem ser usados no pescoço, na cabeça ou na alça da bolsa.

Bolsas pequenas: modelos como a minibag ou a clutch, que elevam a produção.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte