5 benefícios da psicanálise quântica contra depressão e ansiedade

Diante do aumento dos casos de desequilíbrios emocionais, novas abordagens terapêuticas têm despertado o interesse de profissionais e pacientes. Entre elas, a psicanálise quântica se destaca por propor uma visão integrada da mente e do corpo.

Para o psicanalista quântico Dr. Jorge Guedes, essa linha de pensamento amplia a compreensão das causas emocionais e energéticas por trás de condições como ansiedade e depressão, abrindo caminho para estratégias de tratamento mais profundas e duradouras.

“A ansiedade e a depressão não são apenas disfunções químicas no cérebro. Elas estão profundamente ligadas a padrões de pensamentos negativos, emoções não resolvidas e desequilíbrios energéticos no corpo. A física quântica nos ensina que nossos pensamentos e sentimentos têm uma frequência que afeta diretamente nossa saúde mental e física”, explica.

A seguir, o Dr. Jorge Guedes compartilha algumas maneiras pelas quais a abordagem quântica pode ajudar no tratamento da ansiedade e da depressão. Confira!

1. Entender e transformar padrões de pensamento negativos

A física quântica sugere que nossos pensamentos têm poder. Eles não são apenas processos cognitivos, mas também vibrações energéticas que podem influenciar nossa realidade. “Quando você vive em um estado constante de medo ou desânimo, seu corpo e sua mente começam a ‘vibrar’ na mesma frequência. A abordagem quântica trabalha para alterar essas frequências negativas, substituindo-as por uma energia mais positiva e curadora”, conta o psicanalista.

Assim, técnicas como a reprogramação mental, meditação e até o uso de afirmações positivas podem ajudar a modificar esses padrões.

2. Conectar corpo e mente para promover a cura

O Dr. Jorge Guedes explica que muitas vezes a ansiedade e a depressão se manifestam como sintomas físicos, como dores no corpo, fadiga e tensão. Na psicanálise quântica, a saúde mental é vista como parte de um sistema maior, que inclui o corpo e a energia ao redor dele.

“Quando tratamos a mente sem olhar para o corpo e para o campo energético, estamos tratando apenas a superfície do problema. A cura acontece quando conseguimos integrar todas as partes do ser”, pontua o especialista.

Exercícios como yoga, respiração consciente e até técnicas de liberação emocional (EFT) são formas de promover o equilíbrio entre mente e corpo, ajudando a aliviar os sintomas de ansiedade e depressão.

Os campos energéticos pessoais podem ser afetados por emoções reprimidas (Imagem: ArtNebula86 | Shutterstock)

3. Equilibrar o campo energético

Segundo a psicanálise quântica, nossos campos energéticos pessoais (também conhecidos como aura ou energia vital) podem ser afetados por emoções reprimidas, traumas e estresse. Quando esses campos ficam “desequilibrados”, isso pode resultar em doenças físicas e emocionais.

“A ansiedade, por exemplo, é muitas vezes o reflexo de um campo energético desequilibrado. Técnicas como reiki, meditação e limpeza energética podem ajudar a restaurar a harmonia no campo energético e promover uma sensação de bem-estar e tranquilidade”, explica o profissional.

4. Autoconhecimento e intenção consciente

A abordagem quântica também propõe que a cura começa com o autoconhecimento e a conscientização de nossos próprios padrões mentais e emocionais. “É fundamental que a pessoa reconheça seus próprios padrões emocionais e a forma como eles afetam sua energia. A simples prática de observar e estar consciente de como nos sentimos pode ser o primeiro passo para alterar o curso da ansiedade e da depressão”, afirma o Dr. Jorge Guedes.

Quando uma pessoa toma consciência de seus sentimentos e de suas reações, ela pode mudar sua resposta emocional e energética, ajudando a promover a cura.

5. Novas possibilidades para o tratamento

Para o profissional, a psicanálise quântica oferece novas oportunidades para quem luta contra a ansiedade e a depressão. A cura não é mais vista como um processo linear ou simples, mas como uma jornada de reconexão e equilíbrio.

“A psicanálise quântica não é um substituto para os tratamentos convencionais, mas uma abordagem complementar que pode ajudar a ampliar a visão sobre como as emoções, pensamentos e energias impactam nossa saúde mental e emocional. Ao integrar essas novas perspectivas, podemos encontrar tratamentos mais eficazes e personalizados para cada pessoa”, conclui o Dr. Jorge Guedes.

Por Ana Carolina Baili