5 mitos e verdades comuns sobre o leite

Rico em cálcio, proteína e outros nutrientes, o leite é um alimento essencial para muitas pessoas, mas também um dos que mais gera confusão na nutrição. Com o avanço das dietas restritivas e o crescimento da oferta de produtos alternativos, surgem dúvidas sobre os benefícios e riscos do leite na rotina alimentar.

“Apesar das controvérsias, o leite segue como uma fonte importante de nutrientes e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. A chave, segundo especialistas, está no equilíbrio e na escolha consciente — e, claro, em respeitar as particularidades de cada organismo”, explica a nutricionista Mariane Alves.

Abaixo, a profissional esclarece alguns mitos e verdades comuns sobre o leite. Confira!

1. O leite orgânico é mais seguro que o convencional

Mito. Segundo a nutricionista Mariane Alves, a principal diferença está na forma como o leite é produzido. “A diferença é que, no leite orgânico, as vacas não recebem hormônios ou antibióticos, e se alimentam de pastos livres de fertilizantes químicos“, pontua. Ela reforça que isso torna o produto mais sustentável, mas não implica que o leite convencional seja prejudicial. “O controle sanitário no Brasil é rigoroso, e todo leite vendido precisa estar livre de resíduos”, explica.

2. Leite causa cálculo renal

Mito. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o leite pode ter um efeito protetor. Isso porque, segundo Mariane Alves, “o consumo adequado de cálcio pode proteger contra os cálculos”. Para prevenir esse tipo de doença, a nutricionista também orienta manter uma boa hidratação, reduzir o consumo de sal e evitar o excesso de álcool.

O consumo de leite deve ser equilibrado para evitar o ganho de peso (Imagem: VP Photo Studio | Shutterstock)

3. Laticínios causam ganho de peso

Verdade, mas depende da quantidade. A especialista destaca que, assim como qualquer outro alimento calórico, é importante ter equilíbrio no consumo de leite para evitar o ganho de peso. “O ideal é escolher as versões com menos gordura e moderar o consumo”, comenta.

4. Leite desnatado não tem colesterol

Mito. Muita gente acredita que o leite desnatado não contém colesterol, mas essa informação não é correta. “Todos os alimentos de origem animal possuem colesterol. O desnatado tem menos gordura e, consequentemente, menor teor de colesterol, mas não é livre dele”, explica a nutricionista.

5. Beber leite após o exercício faz bem

Verdade. Segundo Mariane Alves, o leite pode ser uma excelente opção no pós-treino. “Ele ajuda na hidratação, na reposição de nutrientes e pode até favorecer o ganho de massa magra, especialmente quando comparado a bebidas energéticas”, conclui.

Por Beatriz Pinheiro