8 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios

Com a chegada do frio, nosso corpo naturalmente pede refeições mais quentes e reconfortantes — mas isso não precisa significar excesso de calorias. Pelo contrário: incluir sopas ricas em proteínas pode ser uma estratégia eficiente para manter a saciedade, preservar a massa magra e seguir firme no equilíbrio nutricional.

Por isso, a seguir, confira 8 receitas de sopas ricas em proteínas que saciam, aquecem e ajudam a manter o foco na dieta mesmo nos dias mais frios!

Sopa de ervilha com hortelã

Ingredientes

600 g de ervilha fresca

1 l de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

Sal, azeite, água e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a ervilha e o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Após, adicione as folhas de hortelã, tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por mais 10 minutos, desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de frango com grão-de-bico

Ingredientes

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

4 filés de frango cortados em cubos

cortados em cubos 1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de nabo cortado em cubos

1 xícara de chá de vagem picada

1 folha de couve cortada em tiras

1/2 tomate sem pele, sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1/2 talo de salsão picado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e curry a gosto

1 l de água fervente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Acrescente a água e cozinhe até o frango ficar macio. Junte a cenoura, a vagem, a couve, o nabo, a cebolinha, o tomate, o salsão e o grão-de-bico e cozinhe por mais 30 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e curry. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de peixe com batata (Imagem: Mahara | Shutterstock)

Sopa de peixe com batata

Ingredientes

2 postas de tilápia

400 g de batata descascada e picada

descascada e picada 1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peixe, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, retire o peixe, limpe as escamas e corte em pedaços. Reserve. Na mesma panela, ainda com a água do cozimento, coloque as batatas e o sal e leve novamente ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Enquanto isso, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Despeje a mistura na panela com as batatas, coloque o peixe e o coentro e cozinhe por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de quinoa com cogumelo

Ingredientes

2 colheres de sobremesa de azeite

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1/4 de pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

1 l de caldo de galinha

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abobrinha, o brócolis, o sal e a pimenta-dedo-de-moça e refogue por 3 minutos. Junte o caldo de galinha e cozinhe até os legumes ficarem macios. Disponha a quinoa na panela e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o cogumelo e refogue até dourar. Desligue o fogo, junte o cogumelo refogado à sopa e misture bem. Sirva em seguida.

Sopa de feijão com lentilha e vagem

Ingredientes

500 g de feijão cozido

200 g de lentilha cozida

cozida 100 g de vagem cozida

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Depois, acrescente o feijão, a lentilha, a vagem e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar por 10 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de carne com cevada e legumes (Imagem: Foodio | Shutterstock)

Sopa de carne com cevada e legumes

Ingredientes

300 g de patinho cortado em cubos

1/2 xícara de chá de cevada em grãos

1 cenoura cortada em rodelas

cortada em rodelas 2 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 tomate sem pele, sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 talo de aipo picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite

Água para cozinhar

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a cevada com água e cozinhe em fogo médio por cerca de 30 minutos ou até ficar macia. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a carne e doure bem. Junte o tomate, a cenoura, o aipo e a batata e refogue por 5 minutos. Acrescente a água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Adicione a cevada cozida e a ervilha e cozinhe por mais 10 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva quente.

Sopa de fava

Ingredientes

1 kg de fava descascada

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 3 batatas descascadas e cortada em pedaços

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e noz-moscada em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a fava e as batatas e refogue por 2 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cubra com água e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de legumes com ovo estalado

Ingredientes

1 batata descascada e picada

1 cenoura picada

1 chuchu picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de salsinha picada

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a batata, a cenoura e o chuchu, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Cubra com a água e cozinhe por cerca de 20 minutos ou até os legumes ficarem macios. À parte, frite os ovos em uma frigideira em fogo médio com um fio de azeite, mantendo a gema mole se preferir. Sirva a sopa quente com um ovo estalado por cima e finalize com salsinha.