Veja as causas da queda de cabelo no inverno

No inverno, muita gente percebe um aumento na quantidade de fios de cabelo que caem no travesseiro, no ralo do chuveiro ou na escova. Segundo a tricologista Dra. Marcia Dertkigil, a estação mais fria do ano pode, sim, contribuir para o agravamento da queda de cabelo, especialmente por conta de hábitos que impactam a saúde do couro cabeludo.

“O inverno traz consigo algumas mudanças comportamentais que afetam diretamente o ciclo capilar, como a frequência de lavagens e, principalmente, a temperatura da água nos banhos. A água muito quente resseca o couro cabeludo, prejudica a barreira cutânea e pode levar à inflamação e descamação, o que favorece a queda de cabelo”, explica.

Além disso, durante o frio, a circulação sanguínea tende a ficar mais comprometida nas extremidades do corpo, incluindo o couro cabeludo. “Com a vasoconstrição provocada pelo frio, o fluxo de nutrientes que chega até os folículos pilosos pode ser reduzido. Isso interfere na força e no crescimento saudável dos fios”, diz a médica.

Deficiência de vitamina D e queda de cabelo

Outro fator ligado à queda de cabelo no inverno é a menor exposição ao sol. A vitamina D, sintetizada principalmente pela ação solar, é essencial para diversos processos metabólicos, inclusive os que regulam o crescimento capilar.

“Pacientes com deficiência de vitamina D frequentemente apresentam intensificação da queda dos fios. Por isso, no inverno, é comum que os casos de eflúvio telógeno — um tipo de queda de cabelo mais acentuada e temporária — aumentem nos consultórios”, afirma a Dra. Marcia Dertkigil.

Quando procurar ajuda médica

A médica ressalta, no entanto, que nem toda queda de cabelo deve ser motivo de alarde. “É normal perder até 150 fios por dia. Mas se a pessoa notar falhas visíveis, queda em excesso ou mudanças bruscas na densidade do cabelo, o ideal é procurar um tricologista ou dermatologista especializado para investigar as causas”, alerta.

Cuidados com o cabelo no inverno

Abaixo, a Dra. Marcia Dertkigil lista alguns cuidados que ajudam a evitar a queda de cabelo no inverno:

Evite banhos muito quentes: prefira água morna e não direcione o jato diretamente ao couro cabeludo por longos períodos; Mantenha o couro cabeludo limpo: não lavar o cabelo com frequência por causa do frio pode levar ao acúmulo de oleosidade e caspa, o que também contribui para a queda; Cuide da hidratação: hidrate os fios e o couro cabeludo com produtos adequados, indicados por um especialista; Seque os fios: não durma com os cabelos molhados; Atenção com as vitaminas: considere suplementação de vitamina D, caso haja deficiência confirmada por exames; Trate os fios com carinho: evite prender os cabelos com força ou mantê-los úmidos por muito tempo sob toucas e gorros.

“O inverno exige um cuidado especial com os fios, mas com medidas simples é possível preservar a saúde do couro cabeludo e manter o cabelo bonito e forte durante toda a estação”, conclui a médica.

