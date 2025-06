7 sucos para ajudar a eliminar gordura abdominal

A gordura abdominal é uma preocupação comum para muitas pessoas. Por sua vez, a combinação de ingredientes naturais com propriedades termogênicas e diuréticas, aliada à alimentação e à prática de atividade física, ajuda a acelerar o metabolismo e a promover a queima de gordura na região da barriga. A seguir, confira 7 receitas de sucos que podem fazer parte de sua rotina para ajudar a reduzir medidas e trazer mais saúde!

Suco verde

Ingredientes

1 maçã-verde picada e sem sementes

1 kiwi descascado picado

descascado picado 1/2 xícara de chá de uva verde

Suco de 1 limão

1 1/2 xícara de chá de água de coco

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe se preferir um suco mais líquido. Sirva imediatamente.

Suco de melancia com gengibre e linhaça

Ingredientes

2 xícaras de melancia cortada em cubos e sem sementes

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 1 colher de sopa de linhaça

100 ml de água gelada

Modo de preparo

Bata a melancia, a água e o gengibre no liquidificador até obter uma consistência líquida. Adicione a linhaça e bata por mais alguns segundos. Sirva imediatamente.

Suco de hibisco com morango e limão

Ingredientes

200 ml de chá de hibisco gelado

5 morangos

Suco de 1 limão

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o chá de hibisco, os morangos, o suco de limão e o mel. Bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock)

Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

2 cenouras descascadas e picadas

descascadas e picadas 1 pedaço de gengibre descascado

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Coloque a beterraba, as cenouras, o gengibre e as folhas de hortelã em um liquidificador. Adicione a água gelada e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo. Coe o suco, se desejar uma textura mais suave. Sirva em seguida.

Suco de couve, maçã e limão

Ingredientes

1 folha de couve

1 maçã com casca, sem sementes e picada

Suco de 1 limão

200 ml de água

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco de melão com pepino, gengibre e limão (Imagem: denio109 | Shutterstock)

Suco de melão com pepino, gengibre e limão

Ingredientes

2 xícaras de chá de melão picado

picado 1/2 pepino japonês cortado em rodelas

Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de mel

150 ml de água gelada

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o melão, o pepino, o gengibre, o suco de limão, a água gelada e as folhas de hortelã. Bata tudo até obter um suco homogêneo. Depois, adicione o mel para adoçar e bata por mais alguns segundos. Sirva imediatamente com pedras de gelo, decorando com folhas de hortelã.

Suco de vegetais e frutas

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

1 maçã-verde picada

1 laranja descascada e sem sementes

descascada e sem sementes 1/4 de pepino picado

1 punhado de folhas de espinafre

1/2 tomate

1 pedaço de gengibre

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até ficar homogêneo. Coe o suco, se desejar, e sirva em seguida.