As sopas e os cremes detox são opções saudáveis e saborosas para quem deseja melhorar a saúde de forma equilibrada. Preparados com ingredientes naturais e frescos, como legumes, folhas, ervas e especiarias, esses pratos ajudam a eliminar toxinas do organismo e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, são ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, que contribuem para o bom funcionamento do corpo e ajudam na digestão.

Abaixo, confira 8 sopas e cremes detox para a segunda-feira!

Creme verde

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 abobrinha cortada em cubos

2 xícaras de chá de espinafre

1 xícara de chá de floretes de brócolis picados

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a abobrinha, o espinafre e os floretes de brócolis e refogue até murcharem. Junte o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 15 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Tempere com suco de limão, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de espinafre e sementes de abóbora.

Sopa de beterraba com batata-doce

Ingredientes

3 beterrabas descascadas e cortadas em cubos

1 batata-doce descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

6 folhas de repolho fatiadas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas, a batata-doce, a cebola e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo. Aguarde a pressão sair, abra a panela e adicione as folhas de repolho, a pimenta-do-reino, o suco de limão e o azeite de oliva. Leve novamente ao fogo médio, sem a tampa, e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Creme de couve com maçã-verde e gengibre

Ingredientes

600 g de couve cortada em tiras e sem o talo

2 maçãs-verdes picadas e sem sementes

picadas e sem sementes 1 colher de sopa de gengibre ralado

1 batata descascada e cortada em cubos

1 cebola-roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Suco de 1 limão

2 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e doure. Acrescente a couve, as maçãs-verdes, a batata, o vinagre de maçã e o suco de limão e cozinhe por 5 minutos. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.

Sopa de couve-flor (Imagem: DoreenB Photography | Shutterstock)

Sopa de couve-flor

Ingredientes

1 floretes de couve-flor

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes caseiro

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a cenoura e a batata e refogue por 5 minutos. Junte os floretes de couve-flor e o caldo de legumes e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a salsa e a cebolinha e misture. Sirva em seguida.

Creme de pepino com alho japonês e inhame

Ingredientes

2 pepinos descascados, sem sementes e picados

descascados, sem sementes e picados 1 xícara de chá de alho japonês picado

1 inhame descascado e cortado em cubos

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o inhame e refogue por 5 minutos. Junte os pepinos, o alho japonês e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que o inhame esteja bem macio. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Creme de abóbora com gengibre (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes

1 abóbora descascada e cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e doure. Acrescente a abóbora e o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e coentro e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Creme de inhame

Ingredientes

2 inhames descascados e cortados em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de caldo de legumes caseiro

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o inhame e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por mais 25 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Junte o gengibre e tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.

Sopa de cenoura, abobrinha e aipo

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 talos de aipo picados

1 abobrinha cortada em cubos

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as cenouras, o aipo e a abobrinha e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por mais 20 minutos. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.