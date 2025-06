4 reações físicas provocadas pelas emoções amorosas

A paixão mexe com todos os sentidos. O cheiro da pessoa amada parece mais marcante, o som da voz causa arrepio e um simples toque pode disparar uma cadeia de reações físicas difíceis de controlar. Embora a ciência ainda não tenha uma explicação definitiva para todas as sensações da paixão, os mecanismos hormonais e neurológicos envolvidos demonstram que o amor também se manifesta fisicamente, e o corpo reage de forma intensa a esse turbilhão de emoções.

Abaixo, confira algumas reações físicas provocadas pelas emoções amorosas!

1. Borboletas no estômago

Conforme o Dr. Firmino Haag, cardiologista e coordenador da Cardiologia do Hospital Albert Sabin (HAS), as famosas reações como “as borboletas no estômago” são uma resposta real e complexa do organismo à liberação de hormônios como adrenalina, dopamina e noradrenalina.

“Quando nos apaixonamos, o sistema nervoso simpático é ativado, desencadeando reações físicas intensas. A adrenalina, por exemplo, pode reduzir o fluxo sanguíneo na região abdominal, provocando aquela sensação de frio ou aperto na barriga”, explica o especialista.

2. Aceleração dos batimentos cardíacos

Além das sensações no estômago, o corpo responde à paixão de outras formas. O aumento dos batimentos cardíacos ao ver ou se aproximar da pessoa amada também é um efeito direto da ação dos hormônios. “A presença da pessoa que nos atrai ativa a liberação de adrenalina, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial e o fluxo sanguíneo. É como se o corpo estivesse em alerta para algo importante”, acrescenta o Dr. Firmino Haag.

O rubor facial é um efeito da paixão, resultado do fluxo sanguíneo aumentado e da vasodilatação (Imagem: Dragon Images | Shutterstock)

3. Rubor facial e aumento do fluxo sanguíneo

Outro sinal clássico da paixão é o rubor facial, a vermelhidão involuntária nas bochechas. Segundo o médico, isso ocorre porque o aumento súbito de fluxo sanguíneo é uma das reações do corpo à excitação emocional. “É uma reação fisiológica à liberação hormonal, que dilata os vasos sanguíneos e provoca a coloração avermelhada típica nas bochechas”, explica.

4. Pupilas dilatadas como reflexo da excitação

Até os olhos entregam o sentimento. A dilatação das pupilas, comum ao olhar para alguém que se gosta, também é provocada pela atuação da noradrenalina sobre os músculos oculares. “As pupilas se dilatam como parte da resposta do sistema nervoso simpático, revelando inconscientemente o nosso estado emocional”, afirma o cardiologista.

Por Renata Sbrissa