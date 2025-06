5 benefícios do pinhão para a saúde

Consumido cozido, assado ou como ingrediente em pratos típicos da culinária brasileira, o pinhão carrega uma herança cultural e nutricional valiosa. Trata-se da semente das árvores araucárias. Embora sua presença seja mais comum em determinadas épocas do ano, como nas festas juninas, os benefícios que oferece à saúde são atemporais.

“Além do seu sabor que conquista muitas pessoas ao redor do país, o pinhão também é um alimento fonte de nutrientes, especialmente carboidratos, incluindo também menor teor de proteínas, fibras, vitaminas, como a vitamina C, e minerais, como magnésio, potássio e fósforo”, comenta Waleska Nishida, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Abaixo, a nutricionista aponta os principais benefícios do pinhão para a saúde. Confira!

1. Fonte de energia

Por ser rico em carboidratos, o pinhão fornece energia de forma eficiente, sendo uma boa opção para quem precisa de um aumento de energia rápido.

2. Contém antioxidantes

Contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças e o envelhecimento precoce.

O pinhão, muito presente nas festas juninas, pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo devido a suas fibras (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)

3. Ajuda na saúde digestiva

As fibras presentes no pinhão auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, ajudando a prevenir problemas como constipação.

4. Auxilia a fortalecer o sistema imunológico

A presença de vitaminas e minerais no pinhão ajuda a fortalecer o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções.

5. Ajuda na saúde óssea

O pinhão é rico em fósforo e magnésio, minerais importantes para a saúde dos ossos.

Por Leticia Zuim Gonzalez