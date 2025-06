5 dicas para prevenir a retenção de líquido

A retenção de líquido costuma causar inchaço em regiões como mãos, pés, rosto e abdômen. O desconforto pode ser pontual ou recorrente e está relacionado a fatores como alterações hormonais, sedentarismo e dieta rica em sódio.

Segundo a endocrinologista Fernanda Parra, alimentação pode ser uma aliada importante no controle do problema. Ela explica que certos alimentos possuem propriedades que ajudam o organismo a eliminar o excesso de líquido de forma natural, como frutas e vegetais com alto teor de água.

A seguir, a médica compartilha 5 dicas para combater a retenção de líquido. Confira!

1. Consuma frutas e vegetais com alto teor de água

Algumas frutas e vegetais se destacam por sua ação naturalmente diurética. “Melancia, abacaxi e pepino têm ação diurética leve e estimulam a eliminação de líquidos por meio da urina”, afirma Fernanda Parra.

2. Insira na alimentação fontes de potássio

Alimentos como banana e batata-doce ajudam a equilibrar os eletrólitos do corpo e a regular os níveis de sódio, favorecendo a redução do inchaço.

3. Coma mais alimentos anti-inflamatórios

Gengibre e cúrcuma são exemplos de ingredientes naturais que podem ajudar a controlar processos inflamatórios associados à retenção hídrica.

Beber água ao longo do dia ajuda a evitar a retenção de líquido (Imagem: Art_Photo | Shutterstock)

4. Mantenha a hidratação constante

Beber água ao longo do dia é essencial para o bom funcionamento dos rins e para evitar a retenção de líquidos.

5. Evite alimentos ultraprocessados

Alimentos industrializados, ricos em sódio e aditivos químicos, contribuem significativamente para o inchaço e devem ser evitados sempre que possível.

Consulte um especialista

Apesar das orientações alimentares, Fernanda Parra ressalta a importância de procurar avaliação profissional caso a retenção de líquido seja frequente ou venha acompanhada de outros sintomas. “O ideal é sempre investigar a causa, já que o inchaço pode estar relacionado a condições clínicas que exigem acompanhamento específico”, conclui.

Por Beatriz Pinheiro