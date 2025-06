Alguns ingredientes simples podem transformar sua refeição pré-treino em um momento tanto nutritivo quanto delicioso. O amendoim, por exemplo, é um daqueles alimentos que, além de versátil e delicioso, é rico em gorduras boas, fibras e proteínas. Ou seja, ideal para quem deseja melhorar o ganho de massa muscular.

Abaixo, confira 7 receitas com amendoim para melhorar o ganho de massa muscular!

Brownie de amendoim fit

Ingredientes

1 xícara de chá de pasta de amendoim integral

2 ovos

1/2 xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

1/4 de xícara de chá de chocolate amargo picado

amargo picado 1/4 de xícara de chá de amendoim torrado sem sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, os ovos, o mel e o extrato de baunilha até obter uma mistura homogênea. Adicione o cacau em pó, o fermento e misture até que todos os ingredientes estejam bem integrados.

Acrescente o chocolate picado e o amendoim à massa, distribuindo uniformemente. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e alise a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por aproximadamente 25 minutos, ou até que o centro esteja firme ao toque. Deixe esfriar completamente na forma antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.

Cookies de aveia e amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1 ovo

1/2 xícara de chá de manteiga sem sal

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1 xícara de chá de amendoim torrado sem casca

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a aveia, a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato e o sal e reserve. Em uma batedeira, bata a manteiga, o ovo e a pasta de amendoim até formar um creme. Transfira para o recipiente com os ingredientes secos reservados e misture até formar uma massa. Acrescente o amendoim torrado, misture bem e modele pequenas bolas. Achate-as em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180?°C por aproximadamente 15 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Crostini de amendoim e ricota

Ingredientes

1 baguete integral cortada em fatias

1 xícara de chá de ricota fresca

1/2 xícara de chá de amendoim torrado e picado

Azeite, sal, raspas de limão, mel e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Disponha as fatias de baguete em uma assadeira e regue com um pouco de azeite. Leve ao forno preaquecido na temperatura média até que estejam douradas e crocantes. Em uma tigela, misture a ricota com o amendoim, as raspas de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura de ricota sobre cada fatia de baguete torrada. Finalize com um fio de mel e sirva imediatamente.

Vitamina de banana, whey protein e amendoim (Imagem: Lana_M | Shutterstock)

Vitamina de banana, whey protein e amendoim

Ingredientes

1 banana

1 scoop de whey protein sabor chocolate

sabor chocolate 1 colher de sopa de amendoim torrado, sem casca e sem sal

200 ml de leite

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva em seguida.

Barrinha proteica de amendoim e aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

finos 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim integral

3 colheres de sopa de amendoim torrado, sem casca e picado

1/4 de xícara de chá de mel

2 scoops de whey protein sabor baunilha

2 colheres de sopa de semente de chia

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia, o whey, a chia, o amendoim e a essência de baunilha. Adicione a pasta de amendoim e o mel. Misture bem com uma colher ou com as mãos. Forre uma forma pequena com papel-manteiga e espalhe a massa, pressionando bem com as mãos ou uma espátula. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Corte em barrinhas do tamanho desejado e sirva em seguida.

Granola caseira com amendoim (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Granola caseira com amendoim

Ingredientes

2 xícaras de chá de aveia em flocos grossos

grossos 1/2 xícara de chá de amendoim torrado e sem sal

1/4 de xícara de chá de sementes de chia

1/2 xícara de chá de coco ralado sem açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1/4 xícara de chá de mel

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a aveia, o amendoim, a chia, o coco e a canela. Em outro recipiente, misture o mel, o óleo de coco e a pitada de sal. Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos e mexa bem até envolver tudo. Espalhe a mistura em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 190 °C por cerca de 20 a 25 minutos, mexendo a cada 10 minutos para dourar por igual. Retire do forno e deixe esfriar completamente. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia com amendoim e claras de ovo

Ingredientes

3 claras de ovo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de amendoim torrado, sem sal e picado

1 banana

1 pitada de canela em pó

Óleo de coco para

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a banana com um garfo até formar um purê. Misture a banana amassada com as claras, a aveia e o amendoim picado. Adicione a canela e misture até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com óleo de coco. Despeje pequenas porções da massa e cozinhe por 2 a 3 minutos de cada lado, até dourar. Sirva em seguida.