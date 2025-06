5 benefícios do palmito para a saúde e como incluí-lo na dieta

O palmito é um alimento obtido do interior de certas palmeiras, como a pupunha, a juçara e o açaí. Ele é colhido com cuidado para preservar a qualidade e costuma ser vendido fresco ou em conserva. Muito apreciado na culinária brasileira, se destaca por sua textura macia, sabor suave e grande versatilidade: vai bem em saladas, pratos quentes, recheios, risotos, tortas e até pizzas.

Além de agradar ao paladar, esse ingrediente também oferece diversos benefícios para a saúde, graças ao seu valor nutricional. Rico em fibras, minerais e antioxidantes, o palmito pode ser um ótimo complemento em dietas equilibradas. Veja a seguir!

1. Poucas calorias

O palmito é um alimento de baixa caloria, com cerca de 25 calorias a cada 100 g do alimento em conserva, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center). Isso o torna uma excelente opção para quem quer perder peso ou manter a forma. Mesmo sendo leve, ele proporciona saciedade por conta das fibras presentes em sua composição, ajudando a reduzir a fome entre as refeições.

2. Melhora o funcionamento intestinal

Rico em fibras alimentares, o palmito contribui para o bom funcionamento do intestino. Segundo a TBCA, 100 g do alimento em conserva fornece 3,12 g de fibras. Elas ajudam a aumentar o volume e a consistência das fezes, prevenindo quadros de constipação. Além disso, favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal — conjunto de bactérias benéficas que auxiliam na digestão e na imunidade.

3. Rico em potássio

O palmito contém boas quantidades de potássio, mineral que atua diretamente na saúde cardiovascular e muscular. Conforme a TBCA, 100 g do alimento em conserva fornece 225 g de potássio. Esse nutriente ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo, colaborando para o controle da pressão arterial.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

O palmito é fonte de nutrientes que favorecem a saúde do coração (Imagem: Adao | Shutterstock)

4. Contribui para a saúde do coração

Além do potássio, o palmito contém magnésio e fibras solúveis, que atuam na redução da pressão arterial e dos níveis de colesterol ruim (LDL). Esses elementos ajudam a manter as artérias saudáveis, favorecendo a circulação sanguínea e reduzindo o risco de doenças como hipertensão, acidente vascular cerebral e infarto.

5. Fortalece ossos e dentes

Mesmo em menor quantidade, o palmito fornece minerais importantes para a saúde óssea, como cálcio, fósforo e magnésio. Esses nutrientes são fundamentais para a manutenção da densidade dos ossos e dos dentes, prevenindo quadros de osteopenia e osteoporose com o passar dos anos.

O magnésio, em especial, também facilita a absorção do cálcio pelo organismo, potencializando seus efeitos. Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

Incluindo o palmito na dieta

Além de saudável, o palmito é um ingrediente versátil, que pode ser inserido em diferentes preparos do dia a dia. Por ter sabor neutro e consistência agradável, combina bem com diversos pratos. Veja algumas formas de incluir na dieta: