A moldura do rosto: saiba mais sobre a importância das sobrancelhas e cuidados

As sobrancelhas desempenham um papel importante tanto na estética quanto nas expressões faciais. Demonstrar surpresa, raiva ou dúvida só é possível por meio delas, que são capazes de transformar um simples detalhe em um ponto de destaque da beleza e da identidade de uma pessoa. Quando bem-feitas, respeitando as formas naturais do rosto, trazem equilíbrio, destaque, valorizam os traços e deixam o rosto com um aspecto harmonioso.

Com diferentes técnicas e formatos, as sobrancelhas, além de emoldurarem os olhos, revelam traços de personalidades, e saber valorizá-las é uma maneira de se expressar por meio do autocuidado. As naturais e saudáveis começam com o respeito ao ciclo de crescimento dos fios, a moderação na remoção e a atenção com a saúde da pele como um todo.

Uma das tendências que está em alta é a técnica brow lamination, que se caracteriza pelo alinhamento dos fios com aspecto natural. Ao pentear os fios para cima, traz uma sensação de uma sobrancelha mais preenchida. A maneira mais simples de aplicar a técnica é através de uma máscara ou gel para sobrancelhas no dia a dia, mas, para quem deseja um efeito duradouro, a melhor opção é pelo procedimento realizado em salões e centros estéticos, por profissionais, que pode durar semanas.

Outras técnicas estão se destacando no mercado da beleza. Atualmente, a delicadeza e a naturalidade são os pontos mais requisitados pelas clientes. "Os procedimentos de micropigmentação estão mais naturais, chamamos de nanoblanding ou nanofios, por serem usadas lâminas mais finas que imitam um fio. A nanopigmentação é a implantação de um pigmento em uma camada superficial da pele, chamada de derme papilar, e tem a durabilidade média de seis meses até um ano e meio, dependendo de cada organismo e dos cuidados pós-procedimento", detalha Rúbia Duarte, responsável técnica e proprietária da clínica RDBROWS Micropigmentação e Estética (@rdbrowns_estetic).

Menos é mais!

De acordo com Ligia Chamma, dermatologista clínica e cirúrgica, o uso excessivo de maquiagem e de procedimentos estéticos pode comprometer a saúde dos fios. "A exposição crônica a químicas, maquiagens e tração constante, como designer frequente, pode levar à alopecia por tração e à inflamação crônica do folículo, prejudicando o crescimento natural dos fios. Pinça e cera podem causar foliculite, manchas, afinamento progressivo dos pelos. A linha costuma ser menos agressiva, mas depende da técnica", explica a médica.

Surpresa para muitos, mas a sobrancelha também merece s kincare. Uma rotina com cuidados básicos e diários pode proporcionar um aspecto mais elegante e saudável a elas. Escovar os fios na direção do crescimento ajuda a manter o formato alinhado e estimula o crescimento. Mantê-las hidratadas e limpas, principalmente após o uso de produtos de maquiagem, e evitar dormir com produtos aplicados são outras recomendações.

Ana Luiza diz que sente uma enorme diferença quando suas sobrancelhas estão feitas (foto: Arquivo pessoal )

Para Ana Luiza Melonio, 23 anos, estudante de direito e maquiadora nas horas vagas (@lunicmakeup), estar com as sobrancelhas arrumadas se tornou prioridade. "Desde os meus 10 anos, que foi quando eu fiz minha sobrancelha pela primeira vez, vi que fazia total diferença no rosto, e, desde então, não parei mais de fazer e de me importar com os cuidados."

Pode até parecer um detalhe, mas, quando a pessoa se acostuma, acaba se rendendo aos cuidados frequentes. "Sinto que muda meu rosto, até sem maquiagem. A gente se sente bonita, se sente melhor. Então, é uma coisa que eu não deixo de fazer nunca, porque muda realmente tudo", conta.

Como fazê-las em casa?

A maquiadora Marta Procópio (@martaprocopiomakeup) sugere um passo a passo para iniciantes preencherem as sobrancelhas em casa:

1. Penteie-as antes de tudo: use uma escovinha (tipo escova de rímel limpa) para pentear os fios para cima e para fora. Assim, você já vê onde tem falhinhas.

2. Escolha o produto certo: pode ser sombra, lápis ou gel específico para sobrancelha. Se tiver dúvida, sombra opaca marrom acinzentada é um bom começo — nada de marrom muito avermelhado, senão fica artificial (a menos que combine com seu tom, claro).

3. Use um pincel chanfrado (se for com sombra): ele dá mais precisão, então é ideal pra desenhar os pelinhos e preencher sem exagero.

4. Preencha com leveza: comece do meio da sobrancelha para a ponta, com a mão bem leve, e só depois volte para o início. Isso evita aquele efeito marcado tipo carimbo — o comecinho da sobrancelha é mais suave.

5. Esfume com a escovinha de novo: depois de preencher, passe a escovinha para esfumar o produto e deixar tudo mais natural.

6. Finalize com gel transparente ou máscara de sobrancelha: isso ajuda a manter os fios no lugar o dia todo e dá aquele toque de sobrancelha “bem cuidada”.

