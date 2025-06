7 receitas fit com batata-doce para o pré-treino

Para quem busca uma alimentação equilibrada e saborosa antes dos treinos, a batata-doce se apresenta como uma excelente opção. Esse tubérculo, além de delicioso, é rico em carboidratos complexos, fornecendo a energia necessária para melhorar o desempenho durante as atividades físicas. Seus benefícios nutricionais, incluindo fibras e vitaminas, ajudam a manter o corpo em equilíbrio e contribuem para uma recuperação mais eficiente após o exercício.

Criar receitas fit pode transformar a rotina alimentar, trazendo variedade com nutrição de qualidade. Nesse contexto, seja em pratos mais elaborados ou em preparações rápidas, a batata-doce pode ser o ingrediente principal de refeições que sustentam e preparam o corpo para o esforço físico. Confira 7 receitas abaixo!

Panqueca de batata-doce com mel

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cozidas

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de mel

1 xícara de chá de leite desnatado

2 ovos

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Mel para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as batatas-doces até obter um purê liso. Adicione os ovos, o leite desnatado e o óleo de coco. Misture até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo integral, o fermento químico, a canela e o sal. Mexa até obter uma massa lisa e sem grumos. Junte o mel e misture novamente.

Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Com a ajuda de uma concha, coloque pequenas porções da massa na panela quente. Cozinhe as panquecas até que comecem a aparecer bolhas na superfície e as bordas pareçam firmes, cerca de 2-3 minutos. Vire as panquecas e cozinhe até dourarem. Sirva as panquecas regadas com mel.

Torta de batata-doce com atum

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas

170 g de atum ao natural ralado e escorrido

ao natural ralado e escorrido 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de queijo cottage

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Azeite de oliva para untar e refogar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, aqueça um fio de azeite de oliva. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e o atum. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos. Junte a salsinha, misture e reserve.

Em um recipiente, misture a batata-doce amassada, o queijo cottage, os ovos e a farinha de aveia até obter uma massa homogênea. Em um refratário untado com azeite de oliva, coloque metade da massa e espalhe o refogado de atum por cima. Cubra com a outra metade da massa. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de batata-doce (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Bolinho de batata-doce

Ingredientes

2 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture a batata-doce com o óleo de coco até formar um creme homogêneo. Adicione a farinha de trigo integral e o sal e misture com as mãos até formar uma massa macia que não grude nos dedos. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Com uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200?°C até que fiquem levemente dourados. Sirva em seguida.

Batata-doce recheada com ricota e espinafre

Ingredientes

4 batatas-doces

1 xícara de chá de ricota amassada

amassada 1 maço de espinafre picado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas-doces em água corrente e faça furos com um garfo. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Enquanto isso, em fogo médio, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente a ricota e misture.

Em seguida, retire as batatas-doces do forno, corte-as ao meio e retire um pouco da polpa, formando cavidades. Recheie as batatas-doces com a mistura de ricota e espinafre e coloque novamente na assadeira. Leve ao forno por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de batata-doce com espinafre (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Quiche de batata-doce com espinafre

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1 maço de espinafre

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de queijo cottage

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce, a farinha de aveia e o azeite de oliva até formar uma massa. Forre com a massa uma forma de quiche, untada com azeite de oliva, e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 15 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, bata os ovos com o leite desnatado, o queijo cottage, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até ficar homogêneo. Espalhe o espinafre refogado sobre a massa pré-assada e despeje a mistura de ovos por cima. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Suflê de batata-doce com queijo cottage

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas

1 xícara de chá de queijo cottage

4 claras de ovo

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as batatas-doces, o queijo cottage, o leite desnatado, o azeite de oliva, o sal e a noz-moscada até ficar homogêneo. Em um recipiente, bata as claras até ficarem firmes e incorpore delicadamente à mistura de batata-doce. Adicione o fermento químico e misture suavemente. Despeje a mistura em uma forma de suflê untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão de batata-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento biológico

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, o ovo, a farinha de aveia e o sal e mexa até obter uma massa lisa e homogênea. Adicione o fermento biológico e mexa para incorporar. Cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de volume. Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de pequenos pães. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.