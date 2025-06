As sementes de chia são conhecidas por trazerem inúmeros benefícios para o corpo. Ricas em vitaminas do complexo B, ômega 3, proteínas e cálcio, elas ajudam a prevenir a incidência de doenças cardíacas, combatem a prisão de ventre e são fortes aliadas do emagrecimento saudável. Além disso, são versáteis na cozinha e podem ser utilizadas em diversos preparos.

Abaixo, confira 10 receitas saudáveis com chia para começar a semana!

Pudim de chia com morango e manga

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de sementes de chia

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de iogurte natural

natural 1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de morango picado

1/2 xícara de chá de manga descascada e picada

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia, o leite de amêndoas, o iogurte, o extrato de baunilha e o mel. Mexa para incorporar os ingredientes e certifique-se de que as sementes de chia estejam bem distribuídas. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Antes de servir, mexa para garantir uma textura uniforme. Em potinhos individuais, coloque um pouco de morango no fundo, cubra com o pudim e adicione a manga por cima. Sirva em seguida.

Creme de milho-verde com aveia e chia

Ingredientes

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de sementes de chia

300 ml de leite desnatado

4 xícaras de chá de grãos de espiga de milho-verde

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a aveia em flocos e os grãos de milho-verde e bata até triturar o milho-verde. Adicione as sementes de chia e bata novamente para incorporar. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Mingau de chia, nozes e uva-passa

Ingredientes

1 xícara de chá de leite vegetal

1 xícara de chá de sementes de chia

1 colher de sopa de canela em pó

2 colheres de sopa de uva-passa

1 colher de sopa de nozes torradas

1 colher de sopa de avelãs torradas

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a canela e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia e a uva-passa e mexa. Deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente as nozes e as avelãs e misture para incorporar. Sirva em seguida.

Omelete com chia e espinafre

Ingredientes

2 ovos

1 colher de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite de oliva, e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a omelete sobre a panela e doure ambos os lados. Sirva em seguida.

Biscoito com banana e chia (Imagem: Melle V | Shutterstock)

Biscoito com banana e chia

Ingredientes

2 bananas descascadas e amassadas

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana amassada com o óleo de coco e o mel. Adicione a farinha de aveia, as sementes de chia, a canela e o sal e misture até formar uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Modele os biscoitos com a ajuda de uma colher e coloque-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com morangos.

Panqueca de banana com chia

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de sementes de chia

1 banana descascada e amassada

descascada e amassada 1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Leve uma frigideira untada com óleo de coco ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre a panela e espalhe formando um disco. Doure ambos os lados e repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Bolo de banana com chia e iogurte

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de aveia em flocos

4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de canela em pó

200 ml de iogurte natural

1 l de leite desnatado

2 ovos

6 colheres de sopa de sementes de chia

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de óleo de coco

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo de coco, o iogurte, o açúcar mascavo e o sal e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite, a farinha de trigo integral, as sementes de chia, a aveia em flocos, a canela e o fermento químico e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe farinha de trigo integral, disponha as bananas sobre ela e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Geleia de morango com chia (Imagem: Little Hand Creations | Shutterstock)

Geleia de morango com chia

Ingredientes

10 g de gelatina diet sabor morango

diet sabor morango 1 xícara de chá de morango picado

2 colheres de sopa de sementes de chia

300 ml de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia, os morangos e a gelatina e misture. Coloque em um recipiente e deixe descansar por 4 horas. Após, leve à geladeira por 6 horas. Retire a gelatina da geladeira, mexa e sirva em seguida.

Hambúrguer de quinoa com chia

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 2 colheres de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de farinha de castanha-do-pará

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia, cubra com água e deixe descansar por 20 minutos. Após, escorra a água e reserve as sementes. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a cenoura e refogue até ficar macia. Desligue o fogo, transfira a mistura para um recipiente, junte a quinoa, as sementes de chia, a farinha de castanha-do-pará, o sal e a pimenta-do-reino do reino e mexa até obter uma consistência homogênea.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa, disponha os hambúrgueres sobre uma forma e leve ao congelador por 20 minutos. Unte uma assadeira com azeite de oliva, retire os hambúrgueres do congelador e disponha sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico e chia

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1/4 de xícara de chá de sementes de chia

1 pepino cortado em cubos

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1/4 de xícara de chá de salsa picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture o grão-de-bico, as sementes de chia, o pepino, o tomate, a cebola-roxa e a salsa. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture para garantir que todos os ingredientes estejam cobertos. Sirva em seguida.