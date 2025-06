O glúten é uma proteína presente em cereais como trigo, centeio e cevada, responsável por conferir elasticidade e maciez a pães, bolos e massas. Embora seja inofensivo para grande parte da população, ele deve ser evitado por pessoas com doença celíaca — uma condição autoimune que causa inflamações no intestino ao consumir glúten — e por indivíduos com intolerância ou sensibilidade à substância, que podem apresentar sintomas como inchaço, dores abdominais e diarreia.

Felizmente, é possível manter uma alimentação saudável e equilibrada mesmo sem o glúten. Hoje em dia, existem diversas receitas fit sem essa proteína, utilizando farinhas alternativas, como a de arroz, de amêndoas e de aveia. A seguir, confira 8 receitas fit sem glúten!

Pão de queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de queijo cottage

cottage 1/4 de xícara de chá de água quente

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água, o sal e o azeite e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque os polvilhos, a farinha de arroz e o queijo e mexa até incorporar. Junte a mistura reservada e mexa até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Cuscuz de milho com legumes salteados

Ingredientes

1 xícara de chá de flocão de milho

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1/2 cenoura ralada

1/2 abobrinha ralada

ralada 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o flocão, o sal e a água e deixe hidratar por 10 minutos. Coloque a massa em uma cuscuzeira ou panela própria e cozinhe por 10 minutos no vapor em fogo médio. Enquanto isso, em uma frigideira em fogo médio, refogue a cebola e o alho no azeite, acrescente a cenoura e a abobrinha e salteie rapidamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva o cuscuz com os legumes por cima.

Bolo de frutas

Ingredientes

6 bananas descascadas e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de farelo de aveia sem glúten

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia sem glúten

4 ovos

1 colher de sopa de canela em pó

2/3 de xícara de chá de uva-passa preta

2/3 de xícara de chá de uva-passa branca

3/4 de xícara de chá de ameixa seca picada

3/4 de xícara de chá de damasco picado

1 xícara de chá de castanha-do-pará picada

1 xícara de chá de nozes picadas

picadas 2 maçãs sem sementes e cortadas em cubos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de coco e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o farelo e a farinha de aveia e bata bem. Transfira para um recipiente, adicione a canela, as frutas, a castanha-do-pará e as nozes e misture até incorporar. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de coco e canela em pó, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de frango (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock)

Panqueca de frango

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de polvilho doce

2 ovos

1 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 tomates maduros picados

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal e manjericão fresco a gosto

Modo de preparo

Molho de tomate

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Acrescente o molho de tomate, mexa bem e cozinhe por mais 10 minutos em fogo baixo até encorpar. Tempere com sal e manjericão. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Junte o frango desfiado e cerca de 1/2 xícara do molho de tomate já pronto (reservando o restante para a cobertura). Misture bem, tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Cozinhe por 5 minutos. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite em fogo médio. Despeje uma concha da massa e espalhe para formar um disco fino. Cozinhe até dourar levemente, vire e doure o outro lado. Repita até acabar a massa.

Recheie cada panqueca com o frango e enrole. Disponha as panquecas em um prato ou travessa, regue com o restante do molho de tomate reservado, finalize com cheiro-verde e manjericão fresco para decorar e sirva quente.

Quibe de couve-flor

Ingredientes

300 g de carne moída

100 g de couve-flor

1 cebola descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã picadas a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um liquidificador, coloque a couve-flor e triture bem. Despeje a mistura sobre a carne, adicione a cebola e as folhas de hortelã e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um quibe. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180?°C até dourar. Sirva em seguida.

Tortilha de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 1/4 xícara de chá de água

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão verde picado

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico com a água até obter uma massa homogênea e deixe descansar por 30 minutos. Adicione a cebola, o alho, os pimentões, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde à massa e misture bem. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite.

Despeje uma porção da mistura na frigideira quente, espalhando bem para formar uma camada fina. Cozinhe em fogo médio até que as bordas comecem a dourar, então vire cuidadosamente e cozinhe o outro lado até ficar firme e dourado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Biscoito de chocolate (Imagem: NoirChocolate | Shutterstock)

Biscoito de chocolate

Ingredientes

2 ovos

4 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 xícara de chá de avelã triturada

1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1 pitada de sal

1 xícara de chá de farinha de coco

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de café de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o leite, o sal, o cacau em pó e o açúcar e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione a avelã, a farinha de amêndoas e de coco e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de amêndoas e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Corte no formato de um círculo e disponha os biscoitos sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar as laterais. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com avelãs trituradas e folhas de hortelã.

Tapioca recheada com ovo mexido e espinafre

Ingredientes

3 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

picadas Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e espalhe a goma de tapioca peneirada, formando um disco. Cozinhe por cerca de 1 minuto até firmar. Reserve. Em outra frigideira, aqueça o azeite e refogue rapidamente o espinafre em fogo médio. Junte o ovo, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até cozinhar. Recheie a tapioca com o refogado e dobre ao meio. Sirva imediatamente.